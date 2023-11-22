清潭MUUI美容院强化个人色彩咨询
- 聘请Warm&Cool色彩形象咨询的金正民院长
位于清潭十字路口124-3号的清潭MUUI卖场提供可享受综合美容服务的舒适环境, 可通过NAVER和Kakao美发店平台预约访问。与拥有丰富的经历和接受过各种教育的化妆师和发型设计师们进行一对一商谈后, 提议根据客户的脸型和五官量身定做的妆容和发型。MUUI(muse communication hideout)是指女神们沟通的秘密基地, 即为需要美丽的人们提供自然的美丽和时尚风格的空间。”SEOUL, GANGNAM-GU, KOREA, November 22, 2023 /EINPresswire.com/ -- 综合美容沙龙清潭MUUI(代表院长 李秀珍)开始强化个人色彩咨询服务。
— 李秀珍
聘请Warm&Cool色彩形象咨询的金正民院长, 提供各种个人色彩咨询服务。金正民院长作为色彩形象咨询专家, 曾出演Jtbc“宋智孝的美妆访谈”等多家媒体, 介绍了个人色彩。
清潭美容室MUUI诊断个人色彩, 推荐与衣服、染色、饰品、美甲等相协调的颜色和风格。此外, 还提供色彩搭配的专业教育和指导, 帮助私人购物、就业面试、个人品牌等。
个人色彩是寻找与个人天生固有的身体颜色相匹配的颜色, 适用于发型、化妆、时尚等的服务商品。 最近, 个人形象呈现向品牌化扩张的趋势。
一般来说, 个人色彩取决于皮肤、瞳孔、头发等的颜色。在寻找个人色彩时, 如果自己是泛黄的皮肤, 则适合暖色调(warm tone), 如果皮肤呈现苍白、青绿的色调, 则适合冷色调(cool tone)。
最近, 个人色彩服务和K-Beauty一起在海外人气也非常受欢迎。
访问韩国的网红张家成(中国, 25岁)表示, "作为韩国旅游的第一站, 将接受个人色彩服务。这是为了尝试适合个人色彩的妆容, 购买化妆品和服装。该服务可通过焕发的容颜使外貌更加突出, 有助于增强自信感。"
清潭MUUI的李秀珍代表表示, "自上次瘟疫之后, 随着海外游客的流入逐渐增加, 外国人为了接受个人咨询服务, 不断地访问清潭MUUI", 接着说, "如果符合个人色彩的发型和时尚相互协调, 则皮肤会看起来干净和光彩照人, 五官也会很明显"
接着李代表说, "准新娘、Youtuber、播音员、演艺人、CEO、网红等各种客户群体都接受了MUUI的服务。不仅将向国内客户, 还将向海外客户广泛宣传K-Beauty服务。"
位于清潭十字路口124-3号的清潭MUUI卖场提供可享受综合美容服务的舒适环境, 可通过NAVER和Kakao美发店平台预约访问。与拥有丰富的经历和接受过各种教育的化妆师和发型设计师们进行一对一商谈后, 提议根据客户的脸型和五官量身定做的妆容和发型。
SuMi Sohn
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