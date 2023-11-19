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2023年多哈智慧城市博覽會重視通過數據、連通性和可持續性，改善城市的未來

Al-Bidda+West_Bay_Doha

巴塞隆拿，西班牙, Nov. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 卡塔爾首都將於 11 月 29 日至 30 日舉辦該地區第三屆尖端城市創新活動。 多哈智慧城市博覽會 (Smart City Expo Doha, SCE Doha) 將以「數據世界：聯繫大眾，提升生活」（A World of Data: Connecting People, Elevating Lives）為座右銘，引領就可持續城市發展和數據在建設更具智慧、更宜居城市中的重要性進行辯論。 SCE Doha 由 Qatar Ministry of Communications and Information Technology (MCIT) 籌辦，是 Smart City Expo World Congress 和 Fira Barcelona International 的一項活動，該活動將有 70 多位演講者、超過 100 個國家或地區代表，以及 40 間公司和機構參加，並將在 Al-Bidda Park 進行的 International Horticulture Exhibition of Qatar (卡塔爾國際園藝展覽會) 中舉行。

2023 年多哈智慧城市博覽會的核心，將是一場有 70 多位專家參加的會議，包括哥倫比亞大學社區學者 Urban AI 創辦人兼行政總裁 Renée Cummings、愛沙尼亞政府首席數據總監 Ott Velsberg，以及荷蘭策略顧問兼國際智慧城市大使 Frans-Anton Vermast，會上他們將分享對綠化都市環境、數碼管治、認知城市和宜居場所等四個主題的願景。

40家公司、合作夥伴和贊助商將在大會和交流區上，展示其在城市創新領域的新產品和解決方案，此舉將促進參與公司和到訪賓客之間的商業關係、專業聯繫和商機。

多哈智慧城市博覽會是 Smart City Expo World Congress 國際化策略的一部分，並且是世界尖端的智慧城市和都市解決方案展覽會，每年由巴塞隆拿 Fira de Barcelona 籌辦，第 13 屆於去年 11 月舉行。 在此基礎上，2023 年大會已於阿根廷、巴西、哥倫比亞、美國、墨西哥和中國等海外地區舉辦。

傳媒查詢請聯絡：

Salvador Bilurbina
電郵：sbilurbina@firabarcelona.com
電話：+34628162674

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7f3b1a4d-98f0-449f-802e-4227efcb87b8


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