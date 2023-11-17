بلاك هات يختتم أعمال النسخة الثانية اليوم وتوزيع جوائز بقيمة تتعدى 1,000,000 ريال للفائزين
RIYADH, SAUDI ARABIA, November 17, 2023 /EINPresswire.com/ -- اختتمت النسخة الثانية من فعالية الأمن السيبراني الأكثر حضوراً بالعالم "بلاك هات" أعمالها في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، التي تأتي بتنظيم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة "تحالف"، بحضور نخبة من الخبراء والمستثمرين والمتحدثين.
وقد تناولت جلسات اليوم الأخير العديد من المواضيع من أبرزها الحفاظ على الأمان والمرونة في المجتمع الرقمي، وتمكين قادة الجيل القادم، والدفاع ضد تهديدات الذكاء الاصطناعي وتحليل الاستغلال الإجرامي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، ودور رئيس قطاع الأمن السيبراني من التشغيل التقني إلى المسؤولية الإستراتيجية، وإمكانيات الأمن السيبراني ما بين اكتشاف الثغرات في المملكة العربية السعودية و"منصة مكافآت الثغرات"، والعديد من الجلسات الأخرى.
واستضافت الجلسات العديد من خبراء الأمن السيبراني والمتحدثين منهم نائب الرئيس الأول ورئيس قسم المعلومات في Equinix مايكل مونتويا، ونائب الرئيس الأول ورئيس الأمن السيبراني في Telenor Group بيورن ر. واتني، والمستشار الأمني لدى MDSec Consulting مانيش تانوار، والشريك الإداري العام في Rain Capital تشينشي وانغ، والشريك في Brown Rudnick كاميل فاسكيز، ورئيس قطاع الأمن السيبراني في Zscaler سام كاري، ورئيس قطاع الأمن السيبراني في Snap Inc جيم هيغينز، والمسؤول الأول في الاستجابة للحوادث في Cisco Systems، Talosجيانيس تزياكوريس.
وشهدت الفعالية توقيع اتفاقية تجمع بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والهيئة العامة للإحصاء؛ بهدف انضمام الهيئة إلى "منصة مكافآت الثغرات"، وقد مثّل الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال خالد السليم, في حين مثّل الهيئة العامة للإحصاء مدير عام الأمن السيبراني وحوكمة البيانات أحمد البراهيم.
وتضمنت الفعالية توزيع جوائز تتعدى 1,000,000 ريال، حيث فاز في كأس "منصة مكافآت الثغرات" للناشئين بالمركز الأول مهند الحقباني بجائزة 10,000 ريال، وعبدالرحمن الزهراني عن المركز الثاني بجائزة 7,000 ريال، وعبدالعزيز السعد عن المركز الثالث بجائزة 3,000 ريال، وقد فاز عبدالله الزهراني عن التقرير الأكثر أهمية في "منصة مكافآت الثغرات"، فيما فاز عبدالهادي الجابر في التقرير الأفضل جودة، وفاز سلطان فقيهي عن أكثر عدد تقارير في كأس منصة مكافآت الثغرات للناشئين.
وفاز في المركز الأول لكأس منصة مكافآت الثغرات نواف المطيري، وعن المركز الثاني عبدالرحمن مكي، وعن المركز الثالث عبدالرحمن الباتل، وعن فئة التقرير الأكثر خطورة عاصم الشايع، وعن فئة التقرير الأفضل جودة المصطفى سيد السيسي.
فيما جاءت نتائج مسابقة التقط العلم بفوز فريق DiceGang بالمركز الأول بجائزة 300,000 ريال، وفريق The Duck بالمركز الثاني بجائزة 200,000 ريال، وفريق C4t But s4d بالمركز الثالث بجائزة 100,000 ريال، وفريق never stop exploiting بالمركز الرابع بجائزة 60,000 ريال، وفريق kalmarunionen بالمركز الخامس بجائزة 40,000 ريال، وفريق Platinum بجائزة 40,000 ريال.
وتأتي فعالية بلاك هات لتحفيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، حيث تسهم استضافة هذه الفعالية في توفير مرجعاً أساسياً للشباب السعودي الشغوف للتعرف على مستقبل الأمن السيبراني وتوسيع استخدام التقنيات المتقدمة والتي ستنعكس بشكل حيوي على تمكين جيل طموح يعزز من الدفاع الرقمي ضد المخاطر والتهديدات السيبرانية.
Nour Ibrahim
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