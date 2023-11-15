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甲烷排放仍是石油和天然氣產業難以解決的挑戰

倫敦、侯斯頓和新加坡, Nov. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 甲烷仍是石油和天然氣產業面臨的重大挑戰。根據 Wood Mackenzie 新發表的 Horizo​​ns 報告，第 28 屆聯合國氣候變化大會（COP28）可能成為甲烷減排承諾的里程碑時刻，企業和政府將需要採取強而有力的措施來減少排放並執行新標準。 

根據這份報告《看不見的任務：應對石油和天然氣行業的甲烷挑戰》（Mission invisible: tackling the oil and gas industry’s methane challenge），自工業時代開始以來，在溫室氣體排放導致全球氣溫升高的肇因之中，甲烷幾乎佔三分之一；據估計，人為造成的甲烷排放量的四分之一源自石油和天然氣行業。 

根據 Wood Mackenzie 的排放基準工具測算，每片油田的甲烷的典型排放量很小：每小時不到 500 公斤（每天約 65 萬立方呎），低於大多數當前衛星的可測量分辨率。但是，大約 96% 的油田都有這種規模的排放量，就會累積成為一個巨大的問題。較大油田的排放量更大，通常由多個生產設施造成，所以更難採取量化方式計算。

政府的角色
據報告指出，政府的行動對於減排工作至關重要，其中三項高級別行動可以推動進展：

  1. 更具雄心壯志。推出可實施和可執行的政策將會邁出積極的第一步，例如全球合作停止所有大規模燃燒和排放。
  2. 貫徹執行。政策制定者和監管機構必須與業界合作，制定切合實際的減排目標和時間表，同時確保適當徵收費用和罰款並堵住漏洞。
  3. 為技術提供財務支援。政府可以提供資金支援，以改善測量技術和減排解決方案。例如，作為美國《降低通脹法》（IRA）內容的一部分，當局可提供 3.5 億美元資金用於監測和減少甲烷排放。

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關於 Wood Mackenzie
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