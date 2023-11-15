甲烷排放仍是油气行业难以应对的挑战

伦敦、休斯顿和新加坡, Nov. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 甲烷排放仍是石油和天然气产业面临的一项重大挑战。根据Wood Mackenzie最新发布的《Horizons》报告，第28届联合国气候变化大会（COP28）可能成为履行甲烷减排承诺的里程碑时刻，而各个企业和政府将需要采取强有力的措施来减少排放，执行新标准。

根据这份题为《看不见的任务：应对石油和天然气行业的甲烷挑战》（ Mission invisible: tackling the oil and gas industry’s methane challenge ）的报告，自工业时代开始以来，甲烷几乎导致了三分之一的由温室气体排放造成的全球气温升高；据估计，在人为造成的甲烷排放量中，石油和天然气行业所占的比例高达四分之一。

根据Wood Mackenzie的 排放基准工具 测算，每片油田的甲烷泄露量一般很少：每小时不到500公斤（每天约65万立方英尺），低于当前大多数卫星的可测量分辨率，但当大约96%的油田都有这种规模的排放量时，排放量逐渐积累，就会成为一个大问题。油田规模越大，排放量就更大，而这样的油田往往包含多个生产设施，排放量就更加难以量化。

政府的作用

该报告指出，政府的行动对于减排工作至关重要，其中三项高层级的行动可以推动进展：

雄心壮志。出台可实施、可执行的政策将会是积极迈出的第一步，例如在全球范围内开展合作，停止所有大规模燃烧和排放。 始终如一地执行。政策制定者和监管机构必须与业界合作，制定切合实际的减排目标和时间表，同时确保适当收缴费用和罚款，并堵住漏洞。 为相关技术提供财政支持。政府可以提供资金支持，优化测量技术和减排解决方案。例如，根据美国的《通货膨胀削减法案》（IRA），当局可提供3.5亿美元资金用于监测和减少甲烷排放。



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