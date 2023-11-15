Submit Release
News Search

There were 1,674 press releases posted in the last 24 hours and 454,099 in the last 365 days.

Novotech 在 ChinaTrials 15 大會上開設關於如何加速全球試驗的生物技術研討會

中國，上海, Nov. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech，亞太地區生物技術受託研究機構 (CRO) 領軍企業，營運能力覆蓋全球的 Novotech 在中國上海舉辦的 ChinaTrials 15 大會上，向中國生物科技公司傳達了同時在中國、美國和澳洲進行試驗以加速藥物開發的好處。（2023 年 11 月 8 日至 10 日）

Novotech 將為臨床開發領導者舉辦一場主題突出、實用性強的研討會，以此拉開本次重要峯會的序幕，研討會主題為：加速全球化：透過臨床研究卓越釋放全球潛力。

Novotech 的研討會將涵蓋：

  • 為進入美國進行藥物研發搭橋
  • 透過數碼創新實現下一代臨床項目管理
  • 全球臨床試驗的策略考慮
  • 多區域臨床試驗 (MRCT) 的統計考慮 – 將研究引入美國

此處預約與 Novotech 團隊在會議上的會面。

本次會議邀請 Novotech 的資深專家，其中包括全球首席醫學官 Judith Ng-Cashin 博士，她將在會議中分享 20 逾年的國際製藥、生物技術和 CRO 經驗。

開幕致辭將由擔任 Novotech 中國區負責人的 Andy Liu 發表。此後， Novotech 的其他高級管理人員，包括行政總裁 John Moller 博士和首席商務官 Barry Murphy，也將發表演講。

據 Ng-Cashin 博士介紹， Novotech 在全球 25 個不同地區的臨床團隊和 34 個辦事處，可以直觀地看到到同時在中國、美國和澳洲進行試驗的顯著優勢。

Ng-Cashin 博士表示：「在中國、美國和澳洲同時進行研發的策略為全球研發提供了一條創新途徑，帶來實質性的好處。」

她補充説：「這種方法可以加快臨床試驗，節省大量成本，這對於早期生物技術公司來説是至關重要的考慮因素。例如，澳洲不要求進行研究性新藥 (IND) 申請，生物技術公司可以迅速開始項目並獲得早期結果，以支援其藥物開發計劃。」

「另外，他們還可以透過澳洲政府對臨床試驗費用的近 50% 的退款補貼縮減大量成本。同時在美國進行部分研究有助於推進後期階段並簡化監管審批流程。與美國實體建立合作關係的可能性也是一個吸引人的前景。此外，對於同時在中國進行試驗的生物技術公司，他們可以獲得大量患者群體、頂級醫療設施和中國醫學界的專家意見。」她解釋道。

Novotech 是本次會議的鉑金贊助商，會議將深入探討影響中國生物技術公司的關鍵話題，包括：

  • 中國生物技術公司：創新升級和走向全球
  • 中國企業走向全球時，國際監管合作如何提供幫助
  • 次要終點：為支援批准和市場差異化選擇正確的關鍵研究終點
  • 如何在中國和全球範圍內成功管理創新藥物開發
  • 跨國公司視角：大型製藥公司在中國的不斷變化角色
  • 是否需要新的多區域臨床試驗 (MRCT) 模型？
  • 全球臨床發展趨勢與成功關鍵能力
  • 中國發展領導者年度圓桌會議：中國領導者關注甚麼？
  • 中國基因與細胞治療藥物開發
  • 中國抗體藥物偶聯物 (ADC) 臨床開發
  • 在當前環境下駕馭資本市場、風險投資和併購/交易
  • 中國中樞神經系統藥物開發的未來
  • 現實世界研究：推動成功的同時保證質量
  • 質量設計 

Novotech 擁有 3,000 多名員工，辦事處位於大中華區、韓國、澳洲、新西蘭、美國和歐洲。

該 CRO 為生物科技公司提供一套獨特且無與倫比的早期到後期服務，業務覆蓋美國和歐洲，聚焦於亞太地區並在該地區以高質量快速臨床試驗而享有盛譽。

Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽，曾榮膺眾多享有盛譽的獎項，例如 2023 年 CRO 領導力獎 (CRO Leadership Award 2023)2022 和 2023 年最佳細胞與基因治療 CRO (Best Cell & Gene Therapy CRO 2022 and 2023) 獎。此外，該公司還榮獲 Frost & Sullivan 2022 和 2023 年亞太區受託研究機構公司年度大獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。過去三年，Novotech 簽署了 50 項牽頭研究中心合作伙伴 (Leading Site Partnership) 協議，充分體現其致力於開展合作。

媒體聯絡人
David James
mediacontact@novotech-cro.com
AU（澳洲）：+61 2 8218 2144
USA（美國）：+1 415 951 3228
Asia（亞洲）：+65 3159 3427

關於 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立於 1997 年，是國際公認的以亞太地區為中心、營運能力覆蓋全球的業界領先 CRO。 
該公司已成為一間擁有實驗室、一期設施、藥物開發諮詢服務和監管專門處理業務的臨床 CRO。Novotech 擁有逾 5,000 個臨床項目的經驗，包括 I 期至 IV 期臨床試驗和生物等效性研究。Novotech 在全球擁有 3,000 多名員工，並設有 34 個辦事處。
Novotech 自身定位是成為在亞太地區、美國和歐洲尋求進行臨床試驗的中小型生物科技、生物製藥和醫藥行業申辦者的合作夥伴和盟友。

有關更多資訊，請瀏覽 Novotech CRO


Primary Logo

You just read:

Novotech 在 ChinaTrials 15 大會上開設關於如何加速全球試驗的生物技術研討會

Distribution channels: Healthcare & Pharmaceuticals Industry


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more