Estações de Recarga da Flower Turbines - Energia e Conveniência para Campos de Golfe

Wind and Solar E-bike Charging Poles ZW Charging Station in Nissewaard Bouquet of Wind Tulip Turbines Flower Turbines at Rotterdam Roof Days Golf Course with Flower Turbines

As Estações de Recarga da Flower Turbines vento+solar fornecem energia para campos de golfe recarregarem seus carrinhos.

ZOETERMEER, NETHERLANDS, December 7, 2023 / EINPresswire.com / -- As Estações de Recarga da Flower Turbines vento+solar fora da rede elétrica fornecem energia para campos de golfe recarregarem seus carrinhos.Campos de Golfe estão mostrando seu compromisso com soluções de geração de energia renováveis através da instalação de Estações de Recarga da Flower Turbines para carregar carrinhos e pequenos dispositivos eletrônicos, oferecendo eletricidade confiável e acessível mesmo em áreas remotas nos campos de golfe.Além da funcionalidade, o design em forma de tulipa harmoniza com a paisagem natural do campo de golfe.“Após a instalação de nosso modelo piloto num Clube de Golf, estamos ansiosos para apresentar nossas estações de recarga fora da rede elétrica para a indústria do Golf,” disse Dr. Daniel Farb, fundador e CEO da Flower Turbines. “Esta solução oferece não só uma fonte confiável de energia para campos de golfe, mas também se alinha com a nossa missão de promover energia limpa e reduzir a dependência de combustíveis fósseis.”Aqui segue um vídeo de uma Estação de Recarga vento+solar em operação: https://vimeo.com/864329572?share=copy A Flower Turbines fabrica pequenas turbinas eólicas bonitas e tecnologicamente avançadas em três tamanhos. Ela também fornece estações de recarga (conectadas ou não a rede elétrica) que geram energia através de energia solar apenas ou em conjunto com turbinas eólicas. Para maiores informações, por favor entre em contato através do email support.eu@flowerturbines.com ou visite o site https://flowerturbines.com/locations/europe/ Flower Turbines BV, a filial da empresa na Europa recebeu o prêmio de sustentabilidade do governo holandês (the Dutch Government Sustainability Award) em dois anos distintos para esse produto. Site da UE: https://www.flowerturbines.com/europe Siga-nos nas redes sociais tanto nos EUA quanto na UE para garantir que você receberá as atualizações mais recentes, que podem variar, dependendo da disponibilidade de novos produtos:Entre em contato com o time na UE através do email support.eu@flowerturbines.comEntre em contato com o time nos EUA através do email support.us@flowerturbines.com

Flower Turbines Brand Video