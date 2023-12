Flower Turbines’ Oplaad stations Leveren Energie voor Golf Banen

Wind and Solar E-bike Charging Poles Bouquet of Wind Tulip Turbines Flower Turbines at Rotterdam Roof Days Golf Course with Flower Turbines

Samenvatting: Flower Turbines’ wind-en-zonne Oplaadstations leveren energie voor golfbanen om golfkarretjes op te laden.

ZOETERMEER, NETHERLANDS, December 7, 2023 / EINPresswire.com / -- Flower Turbines ’ off-grid wind-/zonne-oplaadstations leveren energie voor golfbanen om golfkarretjes op te laden.Golfbanen tonen hun toewijding aan duurzame energieoplossingen door Flower Turbines-oplaadstations te installeren om golfkarretjes en kleine elektronische apparaten op te laden en bieden daarbij tegerlijkertijd betrouwbare en toegankelijke elektriciteit, zelfs in afgelegen gebieden van de golfbaan.Naast functionaliteit harmonieert het tulpvormige ontwerp met het natuurlijke landschap van de golfbaan.“Na de installatie van onze pilot op de golfbaan willen we graag onze off-grid laadstations introduceren in de golfindustrie”, aldus Dr. Daniel Farb, oprichter en CEO van Flower Turbines. “Deze oplossing biedt niet alleen een betrouwbare energiebron voor golfbanen, maar sluit ook aan bij onze missie om schone energie te bevorderen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.”Hier is een video van een wind-/zonne-laadstation in werking: https://vimeo.com/864329572?share=copy Flower Turbines maakt prachtige en technologisch geavanceerde kleine windturbines in drie maten. Hetbiedt ook oplaadstations op het elektriciteitsnet en alleen op zonne-energie.Voor meer informatie kunt ucontact met ons opnemen via support.eu@flowerturbines.com of bezoek onze website op: https://flowerturbines.com/locations/europe/ Flower Turbines BV, de EU-tak van het bedrijf, heeft voor dit product in twee afzonderlijke jaren de duurzaamheidsprijs van de Nederlandse overheid gewonnen.EU Website: https://www.flowerturbines.com/europe Volg ons op sociale media in zowel de EU als de VS om er zeker van te zijn dat u de laatste updates ontvangt, die kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van nieuwe producten:

