سناب شات تحتفي بمطوري الواقع المعزز في "لينس فيست 2023" وتكشف عن تحديثاتها الجديدة

RIYADH, SAUDI ARABIA, November 14, 2023 /EINPresswire.com/ -- عقدت شركة سناب شات يوم الخميس 9 نوفمبرالجاري مهرجان Lens Fest 2023 بنسخته السادسة السنوي الذي يحتفي بإبداعات وابتكارات مجتمع منشئي ومبتكري عدسات الواقع المعزز حول العالم، وكشفت الشركة خلال الحدث عن أبرز التحديثات الجديدة في عدساتها.

وجاء المهرجان الذي حضره حشد كبير من المهتمين بعدسات سناب شات حول العالم، حيث أعلنت الشركة خلال فعالياته عن سلسلة من التحديثات والإصدارات الجديدة التي ستمكن مطوري الواقع المعزز من الوصول إلى آفاق جديدة من إبداعهم.

الإصدار الجديد من لينس ستوديو 5.0

وكشفت سناب شات خلال هذا الإعلان عن الإصدار الجديد من Lens Studio 5.0 الذي يأتي بأبعاد جديدة في تطوير الواقع المعزز، ويشمل الإصدار الجديد إصلاح شامل لأداة تطوير الواقع المعزز الخاصة بسناب شات، حيث صُمم لتوفير تجربة أكثر تقدمًا وتعاونًا للمطورين، ويتيح لمستخدميه اكتشاف أبعاد جديدة في تطوير الواقع المعزز، فضلاً عن تعزيز الإبداع والابتكار، وأصبحت الأداة الجديدة متاحة منذ يوم الخميس الماضي حيث يمكن للمطورين تجربتها فورًا.

تعاون قوي بين سناب شات والذكاء الصناعي لـ ChatGPT

كما أعلنت سناب شات خلال فعاليات المهرجان عن عقد تعاون مع شركة OpenAI، المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي حيث، تقدم سناب شات من خلال هذا التعاون واجهة برمجة تطبيقات ChatGPT المعروفة بـ Remote API والمتاحة الآن للمطورين، لكن الميزة متاحة حصريًا في الإصدار الجديد لـ "Lens Studio 5.0

وتتيح الميزة الجديدة لمنشئي الواقع المعزز دمج ChatGPT في العدسات التي ينشئونها ممّا يعزز إمكانية الإبداع والتعلم والتطور ويمكن مستخدمي سناب شات في جميع أنحاء العالم من تجربة الواقع المعزز التفاعلي.

ميزات فريدة لـ لإصدار Lens Studio 5.0 Beta

وبينت سناب شات أن Lens Studio 5.0 Beta يحظى بميزات عديدة تسهم في تعزيز الإنتاجية من بينها تحميل المشاريع بشكل أسرع 18 مرة ممّا يعزز الأداء لإنشاء مشاريع الواقع المعزز المعقدة، فضلاً عن تقديم إمكانات جديدة للذكاء الاصطناعي من خلال الشراكة مع شركة Open AI، التي تقدم واجهة برمجة التطبيقات ChatGPT Remote API لمطوري العدسات للاستفادة منها من خلال فتح تجارب التعلم والمحادثة والإبداعية المبتكرة لمستخدمي Snapchat.

ومن أبرز الميزات التي يتضمنها التحديث منشئ قناع وجه ثلاثي الأبعاد، الذي يبسط إنشاء عدسات التعبير الذاتي، ويعزز تعاون الفريق من خلال دعم أدوات التحكم في الإصدار مثل Git، مما يضمن إدارة سلسة للمشروعات مع تمكين العديد من المطورين من العمل على المشاريع في وقت واحد.

وكشفت سناب شات خلال المهرجان عن النمو والتقدم الذي أحرزته منصة الواقع المعزز الخاصة بالشركة من خلال إحصاءات تبين ازدهار مجتمعها بأكثر من 330.000 منشئي ومطور وفرق الواقع المعزز المشاركين بفاعلية.

وأشارت إلى أن المبدعين والفرق الموهوبة ساهموا في إنشاء نحو 3.5 مليون عدسة، التي جذبت مستخدمي سناب شات حول العالم، من خلال التفاعل مع العدسات نحو 3 تريليون مرة ممّا يؤكد الرواج والشعبية العالية للمنصة.

وتعليقاً على ما تم الإعلان عنه،قالت ريان الذهب،مدير علاقات مطوري الواقع المعزز ، الشرق الأوسط وأفريقيا في Snapchat : "يمثل الإصدار الجديد من Lens Studio 5.0 ودمج واجهة برمجة تطبيقات ChatGPT من Snap نقلة كبيرة في قدرتنا على إنشاء تجارب واقع معزز غامرة وتفاعلية. لا تعزز الميزات الجديدة الإنتاجية وتقدم قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة فحسب، بل تعمل أيضا على تمكين تعاون الفريق، مما يمكننا من استكشاف طرق مبتكرة في تطوير الواقع المعزز. وهذا يتماشى بسلاسة مع رؤية السعودية 2030، حيث نتبنى قوة و قدرة الواقع المعزز المساهمة في أهداف المملكة المتمثلة في تعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي. التحديثات والابتكارات التي تم الإعلان عنها تجسد روح التعاون والابتكار، مما يقربنا من رؤية اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة في المملكة العربية السعودية. وتلعب منظومة مطوري الواقع المعزز دورا كبيرا في تشكيل مستقبل التكنولوجيا والترفيه في المملكة العربية السعودية وخارجها"

من جانبه أشاد " أنس الحاج" أحد مطوري الواقع المعزز بالتعاون بين سناب شات وشات جي بي تي، مضيفًا: فإن دخول واجهة برمجة تطبيقات ChatGPT يعد تغييراً جذرياً في قواعد اللعبة فهو يفتح أبوابًا جديدة للتجارب التفاعلية لتقنيات الواقع المعزز كان من الصعب تصورها قبل ذلك. لقد مهد التعاون بين سناب وOpen AI الطريق لعصر جديد في عالم الواقع المعزز. واطلع بشغف لتجربة إمكانيات هذا التعاون المثير بين سناب شات وOpen AI وتحقيق إبداعات جديدة ومثيرة للجمهور هذا التعاون فرصة مثيرة للمطورين للتعبير عن إبداعهم وإحداث تأثير حقيقي في عالم الواقع المعزز.

وأضاف مصمم العدسات علي مطر الشمري قائلا: "يمثل Lens Studio 5.0 Beta وواجهة برمجة تطبيقات ChatGPT قفزة كبيرة إلى الأمام لمطوري الواقع المعز، حيث أن ميزات الإنتاجية المحسنة ، إلى جانب إمكانات الذكاء الاصطناعي الجديدة ،تعيد تعريف حدود ما يمكننا تحقيقه مع الواقع المعزز. إن التزام Snap بتمكين مصممي الواقع المعزز من خلال ميزات مثل التحكم في الإصدار ودعم العديد من المطورين الذين يعملون في وقت واحد هو شهادة على تفانيهم في تعزيز منظومة مطوري الواقع المعزز. يفتح هذا التحديث إمكانيات لا حصر لها للتعبير الإبداعي والمشاركة ، وبصفتي مطورا ، أنا متحمس لاستكشاف ما يمكن تحقيقه بالواقع المعزز باستخدام هذه الأدوات الرائدة".

وقدمت سناب شات من خلال مهرجان لينس فيست 2023 دفعة قوية لمجتمع الواقع المعزز بإصدار Lens Studio 5.0 Beta وChatGPT API كخطوة رائدة في مجال الابتكار، ممّا يؤكد أن الشركة ماضية في تقديم أفضل الأدوات والفرص لمبدعي ومطوري الواقع المعزز في جميع أنحاء العالم.

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