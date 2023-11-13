联拓生物发布2023年第三季度财务业绩数据及公司近期经营动态

联拓生物与百时美施贵宝就mavacamten在中国和其它亚洲市场达成协议



EXPLORER-CN的III期研究结果在欧洲心脏病学会年会Late-Breaking专场进行口头公布，并同步发表于《JAMA Cardiology》

TP-03治疗中国蠕形螨睑缘炎患者的III期临床试验的顶线结果公布

截至2023年9月30日，公司拥有现金、现金等价物和有价证券合计2.522亿美元

公司正在对业务开展战略评估





上海和新泽西州普林斯顿, Nov. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 联拓生物(纳斯达克:LIAN)，一家专注于为中国和其他亚洲主要市场的患者带来创新药物的生物科技公司，于今日发布了公司截至2023年9月30日的第三季度财务数据。

联拓生物首席执行官王轶喆博士表示：“我们持续在推进创新药的开发方面取得了重大进展，包括在我们的授权区域达成了关键临床开发和市场建设等多个里程碑。最近在与BMS就 mavacamten在联拓授权区域的开发和商业化权益达成协议后，我们将对公司的业务进行全面的战略评估，以最大化地实现公司平台和候选产品的价值。”

近期业务亮点及临床开发动态

联拓与百时美施贵宝就mavacamten在中国及其他亚洲市场达成协议

2023年10月，联拓与百时美施贵宝(BMS)达成协议，BMS将获得在中国大陆、香港、澳门、台湾、新加坡和泰国等市场对mavacamten进行开发和商业化的独家权利。联拓此前与MyoKardia(现为BMS的全资子公司)于2020年8月签订获取上述权利的独家许可协议也将同时终结。根据协议条款，联拓将有权获得总计3.5亿美元的对价。

2023年8月，mavacamten治疗中国有症状的梗阻性肥厚型心肌病（oHCM）患者的 EXPLORER-CN III期临床试验数据在2023年欧洲心脏病学会年会Late-Breaking专场上公布，并以《Effect of Mavacamten on Chinese Patients With Symptomatic Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy》为题同步发表于《JAMA Cardiology》。

联拓公布了TP-03治疗中国蠕形螨睑缘炎患者的III期临床试验LIBRA的顶线数据结果；TP-03在美国获得上市批准

该研究的共同主要终点为第43天的螨虫根除率（定义为螨虫密度为0只螨虫/睫毛）以及袖套状分泌物治愈率（0级：定义为每个眼睑0-2根睫毛有袖套状分泌物）。结果显示，与溶媒组相比，TP-03治疗蠕形螨睑缘炎患者的螨虫根除率具有统计学显著性(p<0.001)。袖套状分泌物治愈率也呈现出阳性但无统计学意义的趋势(p=0.15)。联拓生物计划与中国国家药品监督管理局(NMPA)讨论这些结果，并期望用这些数据来支持TP-03在中国递交新药上市申请。

2023年7月，联拓合作伙伴Tarsus 制药公司宣布TP-03获得美国FDA批准用于蠕形螨睑缘炎成人患者的治疗。

联拓公布了评估infigratinib治疗中国胃癌患者的IIa期研究的顶线数据结果

2023年10月，联拓在2023年欧洲肿瘤内科学会年会（ESMO）上公布了评估 infigratinib 治疗伴有 FGFR2 基因扩增的局部晚期或转移性胃癌或胃食管结合部腺癌中国患者的IIa期研究数据。研究结果显示，infigratinib所证实的客观缓解率（cORR）为23.8%（95% CI：8.2-47.2）、疾病控制率（DCR）为76.2%（95% CI: 52.8-91.8)、中位持续缓解时间（DOR）为3.8个月（95% CI：3.6-NE）、中位无进展生存期（PFS）为3.3个月（95% CI：2.3-4.5）、中位总生存期（OS）为8.0个月（95% CI：4.1-NE）。





联拓已启动SHP2抑制剂BBP-398联合奥希替尼治疗EGFR突变非小细胞肺癌（NSCLC）的I期临床试验

2023年8月，联拓宣布启动评估BBP-398联合奥西替尼治疗中国EGFR突变阳性的非小细胞肺癌（NSCLC）患者的I期临床试验

2023年7月，联拓与阿斯利康在中国签署了一项临床供应协议，根据该协议条款的规定，阿斯利康中国将负责为该临床试验供应奥希替尼。

公司正在对业务进行全面战略评估

2023年10月，联拓宣布公司董事会已对公司的业务发展启动全面战略评估，评估结果预计将于2024年上半年公布。





2023年第三季度财绩表现

研发支出

公司2023年第三季度研发费用合计900万美元, 去年同期为830万美元；截至2023年9月30日的今年前9个月的研发支出合计2930万美元，去年同期为4920万美元。研发费用出现同比下降的主要原因是2022年里程碑付款支出的增加，但2023年临床试验相关的活动费用增长部分抵消了这一下降。

一般性和管理费用支出

公司在2023年第三季度的一般性和管理费用开支合计1730万美元，2022年同期该笔费用支出为 1630万美元；截至2023年9月30日的今年前9个月的该笔支出为4800万美元，2022年同期该笔支出为4690万美元。一般性及管理费用支出的增长主要归因于员工人数增加导致的工资和人事相关费用（包括股权激励费用）的增加，但法律、咨询和会计服务费用的减少部分抵消了这一增长。

净亏损

公司2023年第三季度的净亏损为2400万美元，2022年同期这一金额为2190万美元；截至2023年9月30日的今年前9个月的净亏损金额为6970万美元，2022年同期这一金额为9200万美元。

现金储备

截至2023年9月30日, 公司拥有现金、现金等价物、有价证券及限制性现金合计2.522亿美元，截至2022年12月31日公司拥有的上述资产余额为3.024亿美元。

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关于联拓生物

联拓生物(LianBio)是一家跨国生物技术公司，其使命是为中国和亚洲患者带来颠覆性药物。通过与全球高度创新的生物制药公司合作，联拓生物正在推进其多样化的临床候选药物产品管线,有可能推动肿瘤、眼科和炎症疾病等不同适应症的新治疗标准。联拓生物正在建立国际化的基础设施，从而将公司定位为首选的合作对象，并为合作伙伴提供进入中国和其他亚洲市场的平台。 如需了解更多信息，请访问 www.lianbio.com。

关于前瞻性陈述说明的注意事项

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