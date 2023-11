La station de recharge de Flower Turbines : la solution aux villes polluées

Wind and Solar E-bike Charging Poles ZW Charging Station in Tilburg Bouquet of Wind Tulip Turbines Flower Turbines at Rotterdam Roof Days

ZOETERMEER, NETHERLANDS, November 16, 2023 / EINPresswire.com / -- La station de recharge hors réseau éolienne/solaire de Flower Turbines est la solution aux rues encombrées et à l'air pollué dans les centres-villes.La station de recharge collecte l'énergie éolienne et solaire et la stocke dans une batterie, encourageant ainsi l'utilisation de vélos électriques et d'autres dispositifs de mobilité personnelle dans les centres-villes animés.À titre d'exemple, la ville de Francfort-sur-l'Oder a montré son engagement envers des solutions énergétiques durables et visionnaires en installant une station de recharge Flower Turbines pour la charge pratique de vélos électriques au cœur de la ville.Visionnez la vidéo d'une station de recharge Flower Turbines en action dans la ville de Francfort-sur-l'Oder ici : https://vimeo.com/546034222?share=copy Flower Turbines fabrique trois tailles de petites éoliennes belles et technologiquement avancées. Il propose également des stations de recharge sur le réseau et uniquement solaires. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à support.eu@flowerturbines.com ou visiter notre site web à l'adresse https://flowerturbines.com/locations/europe/ Flower Turbines BV, la filiale de l'UE de l'entreprise, a remporté le prix de durabilité du gouvernement néerlandais à deux reprises pour ce produit. Site web de l'UE : https://www.flowerturbines.com/europe Suivez-nous sur les réseaux sociaux à la fois dans l'UE et aux États-Unis pour vous assurer de recevoir les dernières mises à jour, qui peuvent varier en fonction de la disponibilité des nouveaux produits :LinkedIn UE : https://www.linkedin.com/company/flower-turbines-bv LinkedIn US : https://www.linkedin.com/company/flower-turbines-llc Contactez l'équipe de l'UE à support.eu@flowerturbines.comContactez l'équipe US à support.us@flowerturbines.com

