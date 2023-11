Het laadstation van Flower Turbines is de oplossing voor vervuilde steden.

Wind and Solar E-bike Charging Poles ZW Charging Station in Tilburg Bouquet of Wind Tulip Turbines Flower Turbines at Rotterdam Roof Days

Het hernieuwbare laadstation van Flower Turbines is de oplossing voor drukke straten en vervuilde lucht in stadscentra.

ZOETERMEER, NETHERLANDS, November 16, 2023 / EINPresswire.com / -- Het off-grid wind-/zonne-oplaadstation van Flower Turbines is de oplossing voor drukke straten en vervuilde lucht in stadscentra.Het laadstation verzamelt wind- en zonne-energie en slaat deze op in een batterij, waardoor het gebruik van e-bikes en andere persoonlijke mobiliteitshulpmiddelen in drukke stadscentra wordt gestimuleerd. Ga voor meer informatie naar https://www.flowerturbines.com/chargingstations Als “lead by example” heeft de stad Frankfurt Oder het voortouw genomen in het bewijzen van haar toewijding aan vooruitstrevende, duurzame energieoplossingen door een Flower Turbines-laadstation te installeren voor het gemakkelijk opladen van e-bikes in het hart van de stad.Bekijk hier de video van een laadstation van Flower Turbines in actie in de stad Frankfurt Oder: https://vimeo.com/546034222?share=copy Flower Turbines maakt prachtige en technologisch geavanceerde kleine windturbines. Het biedt ook oplaadstations voor op het elektriciteitsnet en alleen op zonne-energie, samen met prachtige windturbines in drie maten. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via support.eu@flowerturbines.com of bezoek onze website op https://flowerturbines.com/locations/europe/ Flower Turbines BV, de EU-tak van het bedrijf, heeft voor dit product in twee afzonderlijke jaren de duurzaamheidsprijs van de Nederlandse overheid gewonnen.EU Website: https://www.flowerturbines.com/europe Volg ons op sociale media in zowel de EU als de VS om er zeker van te zijn dat u de laatste updates ontvangt, die kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van nieuwe producten:LinkedIn EU: https://www.linkedin.com/company/flower-turbines-bv LinkedIn US: https://www.linkedin.com/company/flower-turbines-llc Contact the EU team at support.eu@flowerturbines.comContact the US team at support.us@flowerturbines.com

Flower Turbines Brand Video