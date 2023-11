Wind and Solar E-bike Charging Poles ZW Charging Station in Tilburg Bouquet of Wind Tulip Turbines Flower Turbines at Rotterdam Roof Days

Die erneuerbare Ladestation von Flower Turbines ist die Lösung für verstopfte Straßen und verschmutzte Luft in Stadtzentren.

ZOETERMEER, NETHERLANDS, November 16, 2023 / EINPresswire.com / -- Die wind- und solarbetriebene Off-Grid- Ladestation von Flower Turbines ist die Lösung für verstopfte Straßen und verschmutzte Luft in Stadtzentren.Die Ladestation sammelt Wind- und Sonnenenergie und speichert sie in einer Batterie, um die Nutzung von E-Bikes und anderen persönlichen Mobilitätsgeräten in belebten Stadtzentren zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.flowerturbines.com/chargingstations Als Beispiel hat die Stadt Frankfurt Oder ihr Engagement für zegündungsfähige, nachhaltige Energielösungen durch die Installation einer Flower Turbines Ladestation zur bequemen E-Bike-Ladung im Herzen der Stadt gezeigt.Sehen Sie das Video einer Flower Turbines Ladestation in Aktion in der Stadt Frankfurt Oder hier: https://vimeo.com/546034222?share=copy Flower Turbines stellt drei Größen von schönen und technologisch fortschrittlichen kleinen Windturbinen her. Es bietet auch On-Grid- und reine Solar-Ladestationen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter support.eu@flowerturbines.com oder besuchen Sie unsere Website unter https://flowerturbines.com/locations/europe/ Flower Turbines BV, die EU-Niederlassung des Unternehmens, hat den niederländischen Nachhaltigkeitspreis der Regierung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren für dieses Produkt gewonnen. EU-Website: https://www.flowerturbines.com/europe Folgen Sie uns in den sozialen Medien sowohl in der EU als auch in den USA, um sicherzustellen, dass Sie die neuesten Updates erhalten, die je nach Verfügbarkeit neuer Produkte variieren können:LinkedIn EU: https://www.linkedin.com/company/flower-turbines-bv LinkedIn US: https://www.linkedin.com/company/flower-turbines-llc Kontaktieren Sie das EU-Team unter support.eu@flowerturbines.comKontaktieren Sie das US-Team unter support.us@flowerturbines.com

