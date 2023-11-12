尼日利亚律师Zannah Bukar Mustapha荣获享有盛誉的全球公民奖

伦敦, Nov. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 国际公认的人道主义者、慈善家以及 Future Prowess Foundation学校（为孤儿和弱势儿童而开设）的创始人 Zannah Bukar Mustapha 荣获2023年 全球公民奖 。这个年度表彰活动由领先的国际居留权和公民身份咨询公司 Henley & Partners 与瑞士非营利人道主义组织 Andan Foundation 合作举办。



这一享有盛誉的奖项在第17届年度 全球公民大会 期间的盛大接待会上颁发，旨在表彰那些在改善和支持全球社会方面表现出非凡勇气和承诺的人士。颁奖活动在阿联酋迪拜国际金融中心的香格里拉酒店举行，出席者包括政府首脑、政策制定者、顶尖学者、私人客户顾问、家族办公室的代表以及许多富有的企业家和投资者。

2014年4月，100多名Chibok中学的女学生在尼日利亚的偏远地区被伊斯兰叛乱组织Boko Haram绑架，从而引发了国际性的#BringBackOurGirls运动。Mustapha先生在这次事件中扮演了调解员的关键角色，帮助女学生们逃出生天。 他于2007年在博尔诺州首府迈杜古里创办这所学校，为冲突双方的儿童提供免费教育、膳食、制服和医疗保健服务，体现了他希望该地区能够达成和解的美好愿望。迈杜古里也是Boko Haram叛乱组织的大本营。

Henley & Partners主席兼Andan Foundation的创始人 Christian H. Kaelin博士 表示，Mustapha先生是该奖项最当之无愧、最鼓舞人心的得奖者。 “对于尼日利亚北部受残酷暴力影响的所有流离失所的孤儿，Mustapha先生捍卫了他们的人身安全和受教育权利，而且在推动变革方面表现出远见卓识、非凡的勇气创新精神。他的行动和主张对建设更公正、和平及宽容的世界做出了巨大贡献。 他是真正的‘变革者’，通过帮助冲突双方的儿童走在一起并学习在同一屋檐下共处，化解性别、政治和宗教分歧。 我们的世界需要更多像Zannah Mustaphas这样的人。”

全球公民奖 的评选过程以评审委员会的多数决定为依据。 奖品包括由意大利著名艺术家Antonio Nocera设计的定制 雕塑奖牌 、由全球公民奖委员会主席签署的获奖证书，以及用于支持获奖者人道主义工作的2.5万美元奖金。 此外，Henley & Partners还承诺将与获奖者密切合作一年时间，增进人们对获奖者工作的认识，并通过公司在全球40多个办事处组成的网络来为选定的项目提供支持。

自成立以来，全球公民奖已表彰 诸多杰出人士 。 第一位获奖者是德国企业家Harald Höppner，他创建了难民人道主义援助项目 Sea-Watch 。 其他获奖者包括非洲最大的救灾组织 Gift of the Givers Foundation创始人Imtiaz Sooliman博士，以及 The Humanized Internet 项目的联合创始人Monique Morrow，她所创建的这个数字身份项目旨在为世界上约11亿无法证明其合法身份的人带来希望。 Pacific Links Foundation 联合创始人兼主席Diep Vuong因其在东南亚为被贩卖奴役的人争取权利所做的工作而获奖，而 Padraig O’Malley博士及教授 获得全球公民奖，则是因其在伊拉克、北爱尔兰和南非解决冲突与促进和解方面所作出的努力。

Mustapha先生非常感谢Henley & Partners和Andan Foundation对他工作的认可，他说：“人类在全球数据领域的相互联系有目共睹，构成具有无限可能性的广阔领域。 相反，种族、民族和公民之间的团结基础变得越来越脆弱。 只有建立全球公民关系才能解决问题。”

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