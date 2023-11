Universiteitsstudenten weggeblazen door laadstation voor bloementurbines

Wind and Solar E-bike Charging Poles ZW Charging Station in Leiderdorps ZW Charging Station in Nissewaard ZW Charging Station in Oostzaan ZW Charging Station in Tilburg

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden schonk een tulpvormig laadstation van Flower Turbines aan de ADA Universiteit in Azerbeidzjan.

ZOETERMEER, NETHERLANDS, November 14, 2023 / EINPresswire.com / -- De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden schonk een tulpvormig wind-/zonne-off-grid laadstation van bloementurbines aan de ADA Universiteit in Azerbeidzjan.Deze windturbine, uitgerust met zonnepanelen, trok de aandacht binnen de gemeenschap vanwege het boeiende en unieke ontwerp waarmee wind- en zonne-energie kan worden opgeslagen in een batterij en de studenten worden voorzien van elektriciteit voor het opladen van kleine elektronische apparaten en e-bikes. Ga voor meer informatie naar https://www.flowerturbines.com/chargingstations Deze bijdrage bevordert het duurzame energiegebruik onder de jongere generatie in Azerbeidzjan en sluit ook aan bij de inzet van Nederland om prioriteit te geven aan duurzaamheid.Het Amerikaanse hoofdbedrijf heeft meer dan $14 miljoen aan aandelencrowdfunding opgehaald en staat open voor meer op https://www.investflowerturbines.com/ De aanwezigheid van het laadstation is uitgebreid besproken in de nationale media en het personeel van de ambassade heeft hun samenwerking uitgebreid om met Flower Turbines aan toekomstige projecten te werken.Flower Turbines maakt prachtige en technologisch geavanceerde kleine windturbines. Verder biedt zij ook oplaadstations voor aansluiting op het elektriciteitsnet alsook alleen op zonne-energie, samen met prachtige windturbines in drie maten. Meer informatie nodig? Maak contact met ons via support.eu@flowerturbines.com of bezoek onze website op https://flowerturbines.com/locations/europe/ Flower Turbines BV, de EU-tak van het bedrijf, heeft voor dit product in twee afzonderlijke jaren deduurzaamheidsprijs van de Nederlandse overheid gewonnen.EU Website: https://www.flowerturbines.com/europe Volg ons op sociale media in zowel de EU als de VS om er zeker van te zijn dat u de laatste updates ontvangt, die kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van nieuwe producten:LinkedIn EU: https://www.linkedin.com/company/flower-turbines-bv LinkedIn US: https://www.linkedin.com/company/flower-turbines-llc Contact ons EU team via support.eu@flowerturbines.comContact ons US team via support.us@flowerturbines.com

Flower Turbines Brand Video