Estudantes Universitários estão deslumbrados pela Estação de Recarga da Flower Turbines

Wind and Solar E-bike Charging Poles ZW Charging Station in Leiderdorps ZW Charging Station in Nissewaard ZW Charging Station in Oostzaan ZW Charging Station in Tilburg

A Embaixada do Reino dos Países Baixos doou uma Estação de Recarga eólica+solar da Flower Turbines para a Universidade ADA no Azerbaijão.

ZOETERMEER, NETHERLANDS, November 13, 2023 / EINPresswire.com / -- A Embaixada do Reino dos Países Baixos doou uma Estação de Recarga eólica+solar com uma turbina em forma de tulipa da Flower Turbines para a Universidade ADA no Azerbaijão.Essa turbina eólica que é equipada com painéis solares atraiu a atenção da comunidade devido ao seu design único e cativante. A estação de recarga captura a energia eólica e solar energia que é armazenada numa bateria interna que providência energia para os estudantes carregarem pequenos dispositivos móveis (como bicicletas elétricas, por exemplo) e eletrónicos.Essa contribuição promove o uso de energia sustentável pelos jovens do Azerbaijão, e é também alinhado com o compromisso do governo Holandês de priorizar a sustentabilidade.A instalação da Estação de Recarga tem sido amplamente divulgada nas redes sociais e mídia tradicional e os funcionários da Embaixada têm interesse em trabalhar com a Flower Turbines em novos projetos. Para obter mais informações, visite https://www.flowerturbines.com/chargingstations A Flower Turbines fabrica pequenas turbinas eólicas bonitas e tecnologicamente avançadas. Ela também fornece estações de recarga (conectadas ou não a rede elétrica) que geram energia através de energia solar apenas ou em conjunto com turbinas eólicas de três tamanhos. Para maiores informações, por favor entre em contato através do email support.eu@flowerturbines.com ou visite o site https://flowerturbines.com/locations/europe/ Flower Turbines BV, a filial da empresa na Europa recebeu o prêmio de sustentabilidade do governo holandês (the Dutch Government Sustainability Award) em dois anos distintos.Site da UE: https://www.flowerturbines.com/europe Siga-nos nas redes sociais tanto nos EUA quanto na UE para garantir que você receberá as atualizações mais recentes, que podem variar, dependendo da disponibilidade de novos produtos:LinkedIn UE: https://www.linkedin.com/company/flower-turbines-bv LinkedIn EUA: https://www.linkedin.com/company/flower-turbines-llc Entre em contato com o time na UE através do email support.eu@flowerturbines.comEntre em contato com o time nos EUA através do email support.us@flowerturbines.com

brand video