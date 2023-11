Hanf Magazin wieder mit vielseitiger Hanf Adventskalender-Kollektion für 2023 präsent

12 verschiedene Hanf Adventskalender vom Hanf Magazin Hanf Erotik Adventskalender vom Hanf Magazin Hanf Magazin Logo

Auch dieses Jahr ist das Hanf Magazin mit seinem Projekt „Hanf Adventskalender“ und einer Hanf Adventskalender-Serie, mit 12 verschiedenen Themen, präsent.

Am Thema Hanf kommt man heute nicht mehr vorbei. Weder im Supermarkt, in den Medien noch in alltäglichen Gesprächen ist das Thema Hanf in all seinen Facetten zum Alltagsthema geworden...” — Lucas Nestler

ZUG, SCHWEIZ, November 10, 2023 / EINPresswire.com / -- Auch dieses Jahr ist das Hanf Magazin mit seinem Projekt „ Hanf Adventskalender “ auf hanf-adventskalender.com und einer noch umfangreicheren Hanf Adventskalender-Serie, mit 12 verschiedenen Themen, für das Jahr 2023 präsent. Jeder der zwölf einzigartigen Kalender ist sorgfältig kuratiert, um eine facettenreiche Palette an Hanf- und CBD-Produkten zu präsentieren, die von Genussmitteln über Raucherzubehör bis hin zu Wellness- und Pflegeprodukten reicht.Seit 2019 bringt das marktführende Hanf Magazin die besonderen Adventskalender heraus und hat seitdem einen steilen Anstieg, sowohl in den Verkäufen als auch in den abgedeckten Themen, gezeigt. An dieser Entwicklung lässt sich auch die aktuelle Marktstimmung in Bezug auf das Thema Hanf im Allgemeinen ablesen. „Am Thema Hanf kommt man heute nicht mehr vorbei. Weder im Supermarkt, in den Medien noch in alltäglichen Gesprächen ist das Thema Hanf in all seinen Facetten zum Alltagsthema geworden und es hat sich in der Gesellschaft durchaus bereits ein Basiswissen dazu entwickelt“, so Lucas Nestler, Gründer des Hanf Magazins und Initiator der Hanf Adventskalender.Doch zurück zu den Hanf Adventskalendern an sich. Um die Vielzahl der verschiedenen Themen überblicken zu können, folgt eine Übersicht, die in kurzen Worten wiedergeben soll, wie weitreichend Hanf jetzt schon eingesetzt werden kann:Der Hanf Adventskalender - Das Original 2023 bleibt dem Ruf als Pionier treu und vereint beliebte Klassiker mit neuen Überraschungen für alle Hanf-Begeisterten​​. Bunt gemischte Produkte aus allen Bereichen werden seit 2019 in diesem Urgestein der Hanf Adventskalender vereint - besonders für Einsteiger und jeden, der sich von der Vielzahl der möglichen Produkte überzeugen lassen möchte.Der CBD Adventskalender 2023 fokussiert sich auf die beruhigende Wirkung von CBD und verspricht eine entspannte Vorweihnachtszeit mit einer Vielfalt an CBD-Produkten. Sowohl Öle, Kosmetika als auch Aromaprodukte sind Teil dieses hochwertigen Adventskalenders​.Der Hanf Food Adventskalender 2023 spricht besonders die kulinarischen Entdecker an, mit einer Auswahl an hanfhaltigen Lebensmitteln, die von süßen bis herzhaften Geschmackserlebnissen reichen​​.Für Teeliebhaber ist der Hanftee Adventskalender 2023 eine Einladung, die entspannenden und geschmackvollen Nuancen von Hanf in verschiedenen Teemischungen zu entdecken​​.Der Stoner Adventskalender 2023 hält für Cannabis-Freunde jeden Tag eine neue Überraschung bereit, um die Vorfreude auf Weihnachten zu steigern​​.Der Papers & Tips Adventskalender 2023 bietet Konsumenten eine breite Palette von Rauchzubehör, sorgfältig ausgewählt aus renommierten Marken​​. Mit diesem Kalender gehen die Papers bis Weihnachten sicher nicht aus.Der Buds & More Adventskalender 2023 konzentriert sich auf Blüten und Zubehör und richtet sich an diejenigen, die Wert auf hochwertige Rauchprodukte legen​​.Der Hanf & CBD Wellness Adventskalender 2023 umfasst eine Auswahl an nachhaltigen Pflegeprodukten, die das Wohlbefinden steigern sollen​​​​​​. Verschiedene Kosmetika, Seifen, Öle und alles, was für ein entspanntes Spa-Erlebnis zu Hause nötig ist - natürlich mit Hanf und CBD.Mit dem Hanf Erotik Adventskalender 2023 kann man sich auf sinnliche Überraschungen freuen, die das Liebesleben mit einem Hauch von Hanf bereichern​​. Dieser Adventskalender ist dieses Jahr neu in der Hanf Adventskalender Familie und verbindet 2 Themen, die bisher in unserer Gesellschaft viel zu sehr als Tabu behandelt wurden. Genau wie Hanf nun zum Alltagsthema wird, sollte auch die Sexualität kein Tabu sein. Seinen Partner, oder auch sich selbst, mit diesem Hanf Erotik Adventskalender zu verwöhnen, sollte daher so normal sein, wie einen Hanftee zu trinken.Der Terps & Extracts Adventskalender 2023 nimmt seine erfahrenen Nutzer mit auf eine geschmackvolle Reise durch die Welt der Terpene und Extrakte​​. Auch entsprechendes Zubehör ist hier enthalten und bereitet angehende Cannabis Connaisseure ideal auf die nahende Legalisierung von Cannabis in Deutschland vor.Der Grower Adventskalender 2023 ist das Must-have für alle mit grünem Daumen und bietet alles Nötige für den Eigenanbau von Pflanzen​​​​​​​​. Auch dieser Adventskalender ist Pflichtprogramm für jeden, der ab 2024 seine eigenen 3 Pflanzen (in Deutschland) legal anbauen möchte. Der Grower Adventskalender enthält alle wichtigen Utensilien für den Start.Zum Abschluss versüßt der Hanf & CBD Schokoladen Adventskalender 2023 die Adventszeit mit einer Mischung aus feinster Gourmet-Schokolade und den entspannenden Eigenschaften von Hanf und CBD​​.Das Hanf Magazin lädt alle Interessierten ein, diese einzigartige Kollektion zu entdecken und sich oder seinen Liebsten eine besondere Vorweihnachtszeit zu schenken. Jeder Kalender ist nicht nur ein Zeichen von Qualität und Innovation, sondern auch von der Leidenschaft, die hanf-adventskalender.com in die Auswahl und Zusammenstellung jeder einzelnen Überraschung legt.Für weitere Informationen zu den 12 verschiedenen Hanf Adventskalendern und Bestellungen besuchen Sie bitte hanf-adventskalender.com.Wer die Vor-Adventszeit nutzen möchte, um sich mit der Community über die verschiedenen Hanf Adventskalender auszutauschen, sich zu informieren oder auch die Chance auf den Gewinn einer der 12 Hanf Adventskalender in vielen aktuell laufenden Gewinnspielen auf Instagram zu nutzen - der wird eingeladen @hanfmagazin @hanfadventskalender und @kifferkalender und allen teilnehmenden Partnern zu folgen.

Vorstellung des Stoner Adventskalenders vom Hanf Magazin