Ingredion Incorporated 报告第三季度业绩强劲并提高全年展望

与去年同期相比，2023 年第三季报告营业收入和调整后营业收入* 分别增长 17% 和 15%

2023 年第三季度报告每股盈利和调整后每股盈利* 分别为 2.36 美元和 2.33 美元，分别增长 48% 和 35%

公司将全年调整后每股盈利展望区间从 8.80 美元至 9.40 美元上调至 9.05 美元至 9.45 美元



伊利诺州，韦斯特切斯特, Nov. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的食品和饮料制造业配料方案供应商 Ingredion Incorporated (NYSE: INGR)，今日发布了 2023 年第三季度的业绩报告。该 2023 年和 2022 年第三季度的业绩报告根据美国公认会计原则 (“GAAP”) 编制，其中包括从公司呈报的非 GAAP 财务指标中排除的项目。

“我们在第三季继续通过我们的产品定价和客户组合方法成功管理我们的业务，同时也推动卓越运营和生产力，以减轻成本通膨的影响。这使我们能够在本季度实现 15% 的调整后营业收入增长。” Ingredion 主席兼行政总裁 Jim Zallie 表示。

“我们的业务继续展现出韧性，我们的市场和产品组合的多样性以及我们业务模式的优势就证明了这一点。例如，我们在欧洲的食品系统业务由于对自有品牌的更大渗透而实现了中个位数的销售增长。尽管全球玉米成本下降导致净销售额增长下降，但尽管客户继续通过供应链进行库存再平衡，但销量的季度环比增长令我们感到鼓舞。”

“我们更新的全年指引反映了我们有信心实现收入和利润增长高于我们的四年增长前景。我们继续执行我们的驱动增长路线图，为股东创造长期价值，并致力于股东总回报，本季度股息率和股票回购的增加就证明了这一点。” Zallie 总结道。

*调整后摊薄每股收益（“调整后 EPS”）、调整后营业收入及调整后有效所得税率均为非公认会计准则财务指标。请参阅本新闻稿中所包含的简明合并财务报表之后题为“非公认会计准则资讯”的补充财务信息第二部分，以了解这些非公认会计准则财务指标与最直接可比较的公认会计准则指标的调节情况。

Diluted Earnings Per Share (EPS)

3Q22 3Q23 Reported EPS $1.59 $2.36 Restructuring/Impairment costs - 0.10 Tax items and other matters 0.14 (0.13) Adjusted EPS** $1.73 $2.33



Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

3Q23 Total items affecting EPS** 0.60 Total operating items 0.29 Margin 0.66 Volume (0.36) Foreign exchange 0.02 Other income (0.03) Total non-operating items 0.31 Other non-operating income (0.04) Financing costs (0.01) Tax Rate 0.36 Shares outstanding (0.01) Non-controlling interests 0.01

**Totals may not foot due to rounding;

财务亮点

截至 2023 年 9 月 30 日，总债务和现金（包括短期投资）分别为 24 亿美元和3.41 亿美元，而截至 2022 年 12 月 31 日分别为 25 亿美元和 2.39 亿美元。

第三季度报告的净融资成本为 2,600 万美元，而去年同期为 2,400 万美元。

本季报告和调整后的实际税率分别为 13.5% 和 17.3%，而去年同期分别为 32.3% 和 30.6%。报告的实际税率下降主要是由于最近发布的国税局通知 2023-55，该通知允许公司针对美国税收申请某些外国税收抵免、主要由于巴西税法发展而带来的有利国家收入组合以及相关增加公司来源于国外的无形所得扣除额。

资本支出净额为 2.31 亿美元，比去年同期增加 3,500 万美元。

Business Review

Total Ingredion

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price/mix 2023 Change Change

excl. FX Third Quarter 2,023 10 (159 ) 159 2,033 1 % 0 % Year-to-Date 5,959 (100 ) (500 ) 880 6,239 5 % 6 %



Reported Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business Drivers Acquisition /

Integration Restructuring / Impairment Other 2023 Change Change

excl. FX Third Quarter 182 1 27 - (10 ) 13 213 17 % 16 % Year-to-Date 605 (18 ) 165 1 (6 ) 8 755 25 % 28 %



Adjusted Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business Drivers 2023 Change Change

excl. FX Third Quarter 191 1 27 219 15 % 14 % Year-to-Date 619 (18 ) 165 766 24 % 27 %



净销售额

第三季和年初至今的净销售额分别较去年同期增长 1% 和 5%。这些增长是由价格结构和外汇影响推动的，但部分被销售下降所抵消。排除汇率影响，本季度和年初至今净销售额分别持平和增长 6%。





营业收入

第三季报告和调整后营业收入分别为 2.13 亿美元和 2.19 亿美元，较上年分别增长 17% 和 15%。这些增长是由有利的价格组合推动的，但部分被投入成本上升和销售下降所抵消。排除外汇影响，报告和调整后的营业收入较去年同期分别增长 16% 和 14%。

年初至今，报告和调整后营业收入分别为 7.55 亿美元和 7.66 亿美元，较去年同期分别增长 25% 和 24%。报告和调整后营业收入的增长归因于有利的价格组合，但部分被原材料和投入成本上升以及销售下降所抵消。排除外汇影响，报告和调整后的营业收入较去年同期分别增长 28% 和 27%。

North America

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price

Mix 2023 Change Change

excl. FX Third Quarter 1,262 (3 ) (110 ) 151 1,300 3 % 3 % Year-to-Date 3,720 (18 ) (316 ) 612 3,998 7 % 8 %



Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business Drivers 2023 Change Change

excl. FX Third Quarter 126 0 45 171 36 % 36 % Year-to-Date 443 (3 ) 135 575 30 % 30 %





北美第三季度营业收入为 1.71 亿美元，较去年同期增加 4,500 万美元，年初至今营业收入为 5.75 亿美元，较去年同期增加 1.32 亿美元。这两个时期的增长都是由有利的价格组合推动的，但部分被投入成本上升和销售下降所抵消。





South America

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price

mix 2023 Change Change

excl. FX Third Quarter 293 21 (14 ) (31 ) 269 -8 % -15 % Year-to-Date 835 (2 ) (63 ) 25 795 -5 % -5 %



Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business Drivers 2023 Change Change

excl. FX Third Quarter 48 3 (19 ) 32 -33 % -40 % Year-to-Date 125 (2 ) (27 ) 96 -23 % -22 %





南美洲第三季度营业收入为 3,200 万美元，较去年同期减少 1,600 万美元，年初至今营业收入为 9,600 万美元，较去年同期减少 2,900 万美元。这两个时期的下降主要是由于销售下降和能源成本上升所造成的。排除外汇影响，第三季度及年初至今该分部营业收入分别下降 -40% 及 -22%。





Asia-Pacific

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price

mix 2023 Change Change

excl. FX Third Quarter 278 0 (11 ) 5 272 -2 % -2 % Year-to-Date 825 (21 ) (65 ) 77 816 -1 % 1 %



Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business Drivers 2023 Change Change

excl. FX Third Quarter 27 0 6 33 22 % 22 % Year-to-Date 70 (2 ) 20 88 26 % 29 %





第三季度亚太地区的营业收入为 3,300 万美元，较去年同期增加 600 万美元，年初至今营业收入为 8,800 万美元，较去年同期增加 1,800 万美元。这两个时期的变化都是由有利的价格组合推动的，但部分被投入成本上升和销售下降所抵消。排除外汇影响，第三季度和年初至今该分部营业收入分别增长 22% 及 29%。





Europe, Middle East, and Africa (EMEA)

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price

mix 2023 Change Change

excl. FX Third Quarter 190 (8 ) (24 ) 34 192 1 % 5 % Year-to-Date 579 (59 ) (56 ) 166 630 9 % 19 %



Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business Drivers 2023 Change Change

excl. FX Third Quarter 30 (2 ) 4 32 7 % 13 % Year-to-Date 90 (11 ) 52 131 46 % 58 %





欧洲、中东和非洲地区第三季度营业收入为 3,200 万美元，较去年同期增加 200 万美元，年初至今营业收入为 1.31 亿美元，较去年同期增加 4,100 万美元。这些变化是由有利的价格组合推动的，但部分被产量减少、原材料成本上涨和外汇影响所抵消。排除外汇影响，第三季度和年初至今该分部营业收入分别增长 13% 及 58%。





股息和股票回购

2023 年前九个月，公司向股东支付了 1.43 亿美元的股息。该公司宣布于 2023 年 10 月 24 日支付每股 0.78 美元的季度股息，较上一季度股息率增加 10%，连续第九年增加。本季度，该公司回购了价值 1.01 亿美元的已发行普通股。为了支持股东总回报作为其资本配置策略的重要组成部分，公司致力于通过现金股利和股票回购为股东回报价值。

更新后的 2023 年全年展望

该公司预计 2023 年全年报告和调整后每股收益将分别在 9.25 美元至 9.65 美元和 9.05 美元至 9.45 美元之间。这项预期不包括与收购相关的整合和重组成本，以及任何潜在的减值成本。

该公司目前预计 2023 年全年净销售额将增长中个位数，反映出销售需求疲软。预计报告和调整后的营业收入均将增长两位数。

与去年相比，2023 年全年展望现假设如下：北美营业收入预计将增长 20% 至 25%，价格组合持续超过销量下降和成本增长；南美洲的营业收入预计将下降到中位数至高位数，较高的投入成本足以抵消有利的价格组合；在有利的价格组合和 PureCircle 增长的推动下，亚太地区的营业收入预计将增长两位数，但部分被较高的投入成本所抵消；在有利的价格组合的推动下，欧洲、中东和非洲地区的营业收入预计将增长 40% 至 45%。公司成本预计将有高个位数的上涨。

2023 年全年，公司预计报告和调整后的有效税率分别为 22.5% 至 23.5% 和 25.0% 至 26.0%。

目前预计 2023 年全年运营现金将在 6.5 亿至 7.5 亿美元之间。全年资本支出预计约为 3.1 亿美元。

电话会议及网络直播详情

Ingredion 将于 2023 年 11 月 7 日（周二）上午 8 时（中部时间）/上午 9 时（东部时间）召开电话会议，由公司总裁兼首席执行官 Jim Zallie 及执行副总裁兼首席财务官 Jim Gray 主持。此电话会议将进行即时网络直播，可通过 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations 访问。在电话会议开始前几个小时，含有额外财务和运营信息的 简报 可通过公司的网站查看并下载。网络直播的重播将在 https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results 限时提供。

关于公司

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) 总部位于芝加哥郊区，是全球领先的配料方案供应商，为 120 多个国家的客户提供服务。该公司到 2022 年的年净销售额将接近 80 亿美元，将谷物、水果、蔬菜及其他植物性原料转变为食品、饮品、动物营养、酿造及工业市场使用的增值原料配料方案。凭藉 Ingredion 遍布全球的 Idea Labs® 创新中心和约 12,000 名员工，公司将与客户共同确立并实现将人、自然及技术的潜力融合在一起以改善生活的目标。请访问 ingredion.com 以了解更多信息及公司的最新消息。

前瞻性陈述

本新闻稿包含或可能包含《1933 年证券法》及其修订版第 27A 节及《1934 年证券交易法》基其修订版第 21E 节所定义的前瞻性陈述。本公司拟将这些前瞻性陈述纳入此类陈述的安全港原则。

前瞻性陈述包括但不限于，关于公司对 2023 年第三季度净销售额和运营收入的预期、2023 年全年报告每股盈利和调整后每股盈利、净销售额、报告营业收入和调整后营业收入、分部运营收入、公司成本、报告实际税率和调整后实际税率、运营现金流和资本支出的任何陈述，以及关于公司前景及其未来运营、财务状况、销量、现金流、费用或其他财务项目的任何其他陈述，包括对于上述各项的管理层计划或策略及目标，以及上述任何一项所依据的假设、预期或信念。

这些陈述有时可通过使用前瞻性词语来识别，例如 “可能”、“将要”、“应该”、“预计”、“假设”、“相信”、“计划”、“预料”、“估计”、“期望”、“意图”、“继续”、“备考”、“预测”、“展望”、“前景”、“机会”、“潜在”、“临时”、或其他类似的表达方式或其反面用法。其中，除历史事实陈述外的所有陈述均为“前瞻性陈述”。

这些陈述均基于当前的情况或期望作出，但受某些固有风险及不确定因素的影响，其中许多风险及不确定因素很难预测并且超出我们的控制范围。尽管我们相信我们在这些前瞻性陈述中展示的预期是基于合理假设的，但我们提醒投资者，我们不能保证预期将会是正确的。

由于各种风险和不确定性因素，实际结果及发展可能与这些声明表达或暗示的预期存在重大差异，其中包括：俄罗斯和乌克兰之间冲突的影响，包括其对原材料可得性和价格、能源供应，以及对外汇和利率的波动的影响；消费偏好及观念的变化，包括与高果糖粟米糖浆和我们生产的其他产品有关的偏好；全球经济状况以及影响我们购买原材料或制造或出售产品的各个地理区域和国家／地区的客户及消费者的总体政治、经济、商业及市场条件的影响，以及这些因素可能对我们的销售量、产品定价，以及我们从客户收取应收款的能力产生影响；我们服务并从中获得很大部分营业额，包括但不限于食品、饮品、动物营养厂及酿造行业的主要行业未来购买我们的产品的情况；新冠疫情对我们的业务、产品需求和财务业绩的影响；接受通过基因改造和生物技术开发产品的不确定性；我们以足以获得市场认可的价格或质量开发或获取新产品和服务的能力；粟米提炼行业及相关行业的竞争和／或客户压力增加，包括在我们的主要产品和副产品（尤其是粟米油）的市场和价格方面；价格波动、供应链中断以及影响我们生产流程和交货渠道的原材料、能源成本和可用性、货运和物流等方面的短缺；我们控制成本、实现预算和实现预期协同效应的能力，包括我们按时、按预算完成计划维护和投资项目的能力以及货运和运输成本；我们生产设施的运营方面的困难以及与产品安全和质量相关的责任承担；气候变化的影响以及应对气候变化的法律、监管和市场措施；我们以优惠条件成功确定并完成收购或策略联盟的能力，以及我们成功整合所收购业务或实施和维持策略联盟并在上述所有方面实现预期协同作用的能力；在国外进行业务和以外币进行交易所固有的经济、政治和其他风险；金融和资本市场的行为，包括由于外币波动、利率和汇率波动及市场变化，以及对冲此类波动的相关风险；未能保持令人满意的劳工关系；我们吸引、发展、激励并与我们的员工保持良好关系的能力；自然灾害、战争、威胁或恐怖主义行为、像新型冠状病毒等疫情的爆发或延续，或其他我们无法控制的重大事件的发生对我们业务的影响；减值准备对我们的商誉或长期资产的影响；政府政策、法律或法规的变化以及法律合规成本，包括遵守环境法规的成本；我们税率的变化或承担额外所得税责任；利率上升可能导致我们的借贷成本增加；我们以合理利率筹集资金的能力及其他影响我们获得足够资金用于未来增长和扩展业务的因素；有关信息技术系统、程序和网站的安全漏洞；股票市场波动以及其他可能对我们的股价产生不利影响的因素；影响我们继续执行股息政策的风险；以及我们维持财务报告有效内部控制的能力。

我们的前瞻性陈述仅代表截止陈述日期，我们没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映新陈述或未来事件后陈述日期后的事件或情况或发展。如果我们更新或更正其中的一个或多个陈述，投资者及其他人不应该就此断定我们将进行其他更新或更正。有关这些风险和其他风险的进一步说明，请参阅我们向美国美国证券交易委员会提交的截至 2022 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告以及后续提交的 10-Q 及 8-K 表格报告中的“风险因素”和其他信息。



Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(in millions, except per share amounts)



Three Months Ended

September 30, Change

%



Nine Months Ended

September 30, Change

% 2023 2022 2023 2022 Net sales $ 2,033 $ 2,023 1 % $ 6,239 $ 5,959 5 % Cost of sales 1,612 1,649 4,890 4,816 Gross profit 421 374 13 % 1,349 1,143 18 % Operating expenses 203 180 13 % 578 528 9 % Other operating (income) expense (5 ) 10 6 4 Restructuring/impairment charges 10 2 10 6 Operating income 213 182 17 % 755 605 25 % Financing costs 26 24 88 65 Other non-operating expense (income) 2 (3 ) 4 (4 ) Income before income taxes 185 161 15 % 663 544 22 % Provision for income taxes 25 52 145 157 Net income 160 109 47 % 518 387 34 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 3 6 9 Net income attributable to Ingredion $ 158 $ 106 49 % $ 512 $ 378 35 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 66.0 65.8 66.1 66.4 Diluted 67.0 66.6 67.1 67.1 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.39 $ 1.61 49 % $ 7.75 $ 5.69 36 % Diluted $ 2.36 $ 1.59 48 % $ 7.63 $ 5.63 36 %





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(in millions, except share and per share amounts) September 30, 2023 December 31, 2022 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 335 $ 236 Short-term investments 6 3 Accounts receivable, net 1,380 1,411 Inventories 1,502 1,597 Prepaid expenses 66 62 Total current assets 3,289 3,309 Property, plant and equipment, net 2,401 2,407 Intangible assets, net 1,296 1,301 Other assets 563 544 Total assets $ 7,549 $ 7,561 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings $ 466 $ 543 Accounts payable and accrued liabilities 1,202 1,339 Total current liabilities 1,668 1,882 Long-term debt 1,940 1,940 Other non-current liabilities 474 477 Total liabilities 4,082 4,299 Share-based payments subject to redemption 49 48 Redeemable non-controlling interests 41 51 Ingredion stockholders' equity: Preferred stock — authorized 25,000,000 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200,000,000 shares — $0.01 par value, 77,810,875 issued at September 30, 2023 and December 31, 2022 1 1 Additional paid-in capital 1,143 1,132 Less: Treasury stock (common stock: 12,623,174 and 12,116,920 shares at September 30, 2023 and December 31, 2022, respectively) at cost (1,211 ) (1,148 ) Accumulated other comprehensive loss (1,144 ) (1,048 ) Retained earnings 4,575 4,210 Total Ingredion stockholders' equity 3,364 3,147 Non-redeemable non-controlling interests 13 16 Total equity 3,377 3,163 Total liabilities and equity $ 7,549 $ 7,561





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(in millions)



Nine Months Ended September 30, 2023 2022 Cash provided by operating activities: Net income $ 518 $ 387 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 165 160 Mechanical stores expense 48 42 Deferred income taxes (7 ) (3 ) Margin accounts 2 (11 ) Changes in other trade working capital (118 ) (578 ) Other 39 83 Cash provided by operating activities 647 80 Cash used for investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (233 ) (203 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties 2 7 Payments for acquisitions, net of cash acquired — (7 ) Other (11 ) 1 Cash used for investing activities (242 ) (202 ) Cash (used for) provided by financing activities: Proceeds from borrowings, net (16 ) 34 Commercial paper borrowings, net (57 ) 372 Repurchases of common stock, net (101 ) (112 ) Issuances of common stock for share-based compensation, net 18 1 Purchases of non-controlling interests (2 ) (40 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (143 ) (133 ) Cash (used for) provided by financing activities (301 ) 122 Effect of foreign exchange rate changes on cash (5 ) (34 ) Increase (decrease) in cash and cash equivalents 99 (34 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 236 328 Cash and cash equivalents, end of period $ 335 $ 294





Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

I. Geographic Information of Net Sales and Operating Income

(in millions, except for percentages)



Three Months Ended

September 30, Change



Change

Excl. FX Nine Months Ended

September 30, Change



Change

Excl. FX 2023 2022 2023 2022 Net Sales North America $ 1,300 $ 1,262 3 % 3 % $ 3,998 $ 3,720 7 % 8 % South America 269 293 (8 %) (15 %) 795 835 (5 %) (5 %) Asia-Pacific 272 278 (2 %) (2 %) 816 825 (1 %) 1 % EMEA 192 190 1 % 5 % 630 579 9 % 19 % Total Net Sales $ 2,033 $ 2,023 1 % — % $ 6,239 $ 5,959 5 % 6 % Operating Income North America $ 171 $ 126 36 % 36 % $ 575 $ 443 30 % 30 % South America 32 48 (33 %) (40 %) 96 125 (23 %) (22 %) Asia-Pacific 33 27 22 % 22 % 88 70 26 % 29 % EMEA 32 30 7 % 13 % 131 90 46 % 58 % Corporate (49 ) (40 ) (23 %) (23 %) (124 ) (109 ) (14 %) (14 %) Sub-total 219 191 15 % 14 % 766 619 24 % 27 % Acquisition/integration costs — — — (1 ) Restructuring/impairment charges (10 ) — (10 ) (4 ) Other matters 4 (9 ) (1 ) (9 ) Total Operating Income $ 213 $ 182 17 % 16 % $ 755 $ 605 25 % 28 %



II. 非 GAAP 信息

为了补充根据美国公认会计原则 (“GAAP”) 编制的综合财务业绩，我们使用非 GAAP 历史财务指标，这些指标不包括某些 GAAP 事项，如收购和整合成本、重整和减值成本、墨西哥税收项目和其他指定项目。当提到这些非 GAAP 金额时，通常我们使用术语“调整后”。

管理层在战略决策、预测未来业绩和评估当前绩效时内部使用非 GAAP 财务指标。通过披露非 GAAP 财务指标，管理层旨在为投资者提供对呈列期间运营业绩和趋势进行的更有意义、更一致的比较。这些非 GAAP 财务指标是与按照 GAAP 呈现的结果相补充且结合使用的，它们反映了我们观察经营方面的另一种视角。当与我们的 GAAP 结果一同审视时，能够更全面地理解影响我们业务的因素和趋势。这些非 GAAP 指标应被视为对按照 GAAP 计算的相应指标的补充，而不是替代或优于这些指标。

非 GAAP 财务指标未按照 GAAP 编制，因此我们的非 GAAP 信息未必与其他公司呈现的同类标题指标有可比性。将每个非 GAAP 财务指标根据最具有可比性的 GAAP 指标进行调整的表格于下方提供。



Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited)

Three Months Ended

September 30, 2023 Three Months Ended

September 30, 2022 Nine Months Ended

September 30, 2023 Nine Months Ended

September 30, 2022 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 158 $ 2.36 $ 106 $ 1.59 $ 512 $ 7.63 $ 378 $ 5.63 Add back: Acquisition/integration costs (i) — — — — — — 1 0.01 Restructuring/impairment charges (ii) 7 0.10 — — 7 0.10 3 0.05 Other matters (iii) (3 ) (0.05 ) 7 0.11 1 0.01 7 0.11 Tax item - Mexico (iv) (1 ) (0.01 ) (1 ) (0.02 ) (15 ) (0.22 ) (2 ) (0.03 ) Other tax matters (v) (5 ) (0.07 ) 3 0.05 (5 ) (0.07 ) 2 0.03 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 156 $ 2.33 $ 115 $ 1.73 $ 500 $ 7.45 $ 389 $ 5.80



Net income and EPS may not foot or recalculate due to rounding.

说明

(i) 在截至 2022 年 9 月 30 日的九个月内，我们记录了 100 万美元的税前收购和整合费用，涉及对 KaTech 的收购和整合以及我们在阿根廷合资企业的投资。

(ii) 在截至 2023 年 9 月 30 日的三个月内，我们对权益法投资记录了 1,000 万美元的税前非临时减值费用。在截至 2022 年 9 月 30 日的九个月内，我们为成本智慧计划记录了 400 万美元的剩余税前重组相关费用。

(iii) 在截至 2023 年 9 月 30 日的九个月内，我们记录了 500 万美元的税前费用，主要与美国停工的影响有关。在截至 2023 年 9 月 30 日的三个月内，记录了 的 400 万美元保险赔偿部分抵消了这一损失。

在截至 2022 年 9 月 30 日的三个月内，我们记录了 900 万美元的税前费用，主要与美国停工的影响有关。

(iv) 在截至 2023 年 9 月 30 日的三个月和九个月内，我们分别记录了 100 万美元和 1,500 万美元的税收优惠，以及在截至 2022 年 9月 30 日的三个月和九个月内分别为 100 万美元和 200 万美元的税收优惠，由于墨西哥比索兑美元汇率的变动及其对我们在此期间重新计量墨西哥财务报表的影响。

(v) 该项与往年净税务负债和或有事项，巴基斯坦超级税、国税局通知 2023-55 的影响，以及上述非 GAAP 项回调的税项结果有关。这些结果被之前经确认的针对特定巴西地方激励措施所获税项利益利息所抵消，这些措施以前属应税项。



Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(in millions, pre-tax)



Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, 2023 2022 2023 2022 Operating income $ 213 $ 182 $ 755 $ 605 Add back: Acquisition/integration costs (i) — — — 1 Restructuring/impairment charges (ii) 10 — 10 4 Other matters (iii) (4 ) 9 1 9 Non-GAAP adjusted operating income $ 219 $ 191 $ 766 $ 619



有关说明 (i) 至 (iii)，请参阅包含在 Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted EPS to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS 中的说明 (i) 至 (iii)。



Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(in millions)



Three Months Ended September 30, 2023 Nine Months Ended September 30, 2023 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 185 $ 25 13.5 % $ 663 $ 145 21.9 % Add back: Restructuring/impairment charges (ii) 10 3 10 3 Other matters (iii) (4 ) (1 ) 1 — Tax item - Mexico (iv) — 1 — 15 Other tax matters (v) — 5 — 5 Adjusted Non-GAAP $ 191 $ 33 17.3 % $ 674 $ 168 24.9 %

(in millions)



Three Months Ended September 30, 2022 Nine months ended September 30, 2022 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 161 $ 52 32.3 % $ 544 $ 157 28.9 % Add back: Acquisition/integration costs (i) — — 1 — Restructuring/impairment charges (ii) — — 4 1 Other matters (iii) 9 2 9 2 Tax item - Mexico (iv) — 1 — 2 Other tax matters (v) — (3 ) — (2 ) Adjusted Non-GAAP $ 170 $ 52 30.6 % $ 558 $ 160 28.7 %



有关说明 (i) 至 (v)，请参阅包含在 Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted EPS to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS 中的说明 (i) 至 (v)。



Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”)

to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(Unaudited)





Expected EPS Range

for Full-Year 2023 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 9.25 $ 9.65 Add: Impairment/restructuring charges (i) 0.10 0.10 Other matters (ii) 0.01 0.01 Tax item - Mexico (iii) (0.23 ) (0.23 ) Other tax matters (iv) (0.08 ) (0.08 ) Adjusted EPS $ 9.05 $ 9.45



以上是我们根据预计 2023 年全年调整后摊薄每股盈利调整的预计 2023 年全年摊薄每股盈利。上述金额可能无法反映某些未来费用、成本和/或收益，这些费用、成本和/或收益因其发生时间、影响和/或重要性未知，故本质上难以预测和估计。这些金额包括但不限于用于收购和整合成本、减值和重整成本以及某些其他项目的对 GAAP 每股盈利的调整。我们通常会从我们的调整后每股盈利指引中排除这些调整。出于这些原因，相对于 GAAP 每股盈利，我们对自己预测调整后每股盈利的能力更有信心。

对 2023 年 GAAP 每股盈利的调整包括以下内容：

(i) 我们权益法投资的非临时减值费用。 (ii) 费用主要与美国停工的影响有关，并被保险赔偿部分抵销。 (iii) 墨西哥比索对美元的汇率变动以及该变动对公司在该期间重新评估墨西哥财务报表产生影响所带来的税项利益。 (iv) 与往年净税务负债和或有事项，巴基斯坦超级税、国税局通知 2023-55 的影响，以及上述非 GAAP 项回调的税项结果有关的税务项目。这些结果被之前经确认的针对特定巴西地方激励措施所获税项利益利息所抵消，这些措施以前属应税项。



Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(Unaudited)





Expected Effective Tax Rate Range

for Full-Year 2023 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 22.5 % 23.5 % Add: Restructuring/impairment charges (i) 0.1 % 0.1 % Other matters (ii) — % — % Tax item - Mexico (iii) 1.8 % 1.8 % Other tax matters (iv) 0.6 % 0.6 % Adjusted ETR 25.0 % 26.0 %



以上是我们预期的 2023 年全年 GAAP ETR 与预期的 2023 年全年调整后 ETR 的调整表。上述金额可能无法反映某些未来费用、成本和/或收益，这些费用、成本和/或收益因其发生时间、影响和/或重要性未知，故本质上难以预测和估计。这些金额包括但不限于针对重组/减值费用、其他事项和某些其他税项对 GAAP ETR 进行的调整。我们通常会从我们的调整后 ETR 指引中排除这些调整。出于这些原因，相对于 GAAP ETR，我们对自己预测调整后 ETR 的能力更有信心。

对 2023 年 GAAP ETR 的调整包括以下内容：

(i) 非临时减值费用对我们权益法投资的税务影响。 (ii) 税务影响主要是与美国停工影响相关的费用，部分被保险赔偿的税务影响所抵销。 (iii) 墨西哥比索对美元的汇率变动以及该变动对公司在该期间重新评估墨西哥财务报表产生影响所带来的税项利益。 (iv) 往年净税务负债和或有事项的税务影响，巴基斯坦超级税、国税局通知 2023-55 的影响，以及上述非 GAAP 项回调的税务结果。这些结果被之前经确认的针对特定巴西地方激励措施所获税项利益利息所抵消，这些措施以前属应税项。



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