イングレディオン･インコーポレーテッド (Ingredion Incorporated)、好調な第3四半期決算を報告し、通期見通しを上方修正

2023年度第3四半期の報告営業利益*および調整後営業利益*は、前年同期比でそれぞれ17%増および15%増

2023年度第3四半期の報告EPS*は2.36ドル (約355円)、調整後EPS*は2.33ドル (約350円) で、それぞれ48%増および35%増

同社は、通年の調整後EPS見通しを、8.80～9.40ドル (約1,324～1,414円) の範囲から、9.05～9.45ドル (約1,361～1,422円) の範囲に引き上げている

イリノイ州ウェストチェスター発 , Nov. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- イングレディオン･インコーポレーテッド (NYSE: INGR) -- 食品飲料製造業界を対象とした食品原材料ソリューションの世界的なトッププロバイダーである同社は、本日、2023年第3四半期の決算を発表した。米国で一般に公正妥当と認められている会計原則 (GAAP) に従って報告された2023年第3四半期および2022年第3四半期の結果には、同社が提示したNon-GAAP (非GAAP) 財務指標からは除外されている項目が含まれる。

「当社は、コストインフレの影響を軽減するためにオペレーショナル･エクセレンスと生産性を推進する一方で、製品の価格設定と顧客ミックスに対するアプローチにより、第3四半期も引き続きビジネスを成功裏に管理しました。これにより、当四半期の調整後営業利益は15%の伸びを達成することができました」とイングレディオンの社長兼最高経営責任者 (CEO) である ジム･ザリー (Jim Zallie) は述べている。

「当社の市場や製品ポートフォリオの多様性、そしてビジネスモデルの強さによって証明されるように、当社のビジネスは引き続き回復力を示しています。例えば、ヨーロッパにおけるフードシステム事業は、プライベートブランドへの普及拡大により、1桁台半ばの販売数量の成長を示しました。世界中でトウモロコシの原価が下がったことで純売上高の伸びは減少しましたが、サプライチェーンを通じてお客様による在庫調整が続いたにもかかわらず、売上高が四半期ごとに改善したことが私たちにとっての励みとなりました。」

「当社の最新の通期見通しは、4 年間の成長見通しを上回る増収増益を達成する自信を反映したものです。当社は、株主に長期的な価値を生み出す『成長推進ロードマップ』を引き続き実行し、配当率の上昇や当四半期中の自社株買いからも明らかなように、株主総利回りに全力で取り組んでいます」と、ザリーは締めくくった。

*調整後希薄化後1株当たり利益 (「調整後EPS」)、調整後営業利益および調整後実効税率は非GAAP財務指標である。これらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整については、本ニュースリリースに含まれる要約連結財務諸表に続く「非GAAP情報」と題された補足財務情報のセクションIIを参照のこと。

Diluted Earnings Per Share (EPS)

3Q22 3Q23 Reported EPS $1.59 $2.36 Restructuring/Impairment costs - 0.10 Tax items and other matters 0.14 (0.13) Adjusted EPS** $1.73 $2.33



Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

3Q23 Total items affecting EPS** 0.60 Total operating items 0.29 Margin 0.66 Volume (0.36) Foreign exchange 0.02 Other income (0.03) Total non-operating items 0.31 Other non-operating income (0.04) Financing costs (0.01) Tax Rate 0.36 Shares outstanding (0.01) Non-controlling interests 0.01

**Totals may not foot due to rounding;

決算概要

2023年9月30日時点での負債総額は24億ドル (約3,610億円)、短期投資を含むキャッシュは3億4,100万ドル (約513億円) で、それに対して2022年12月31日時点での負債総額は25億ドル (約3,760億円)、キャッシュは2億3,900万ドル (約359億円) であった。

第3四半期の報告純資金調達コストは2,600万ドル (約39億円) で、それに対し前年同期は2,400万ドル (約36億円) であった。

今四半期の報告実効税率および調整後実効税率はそれぞれ13.5%および17.3%であった (前年同期の報告実効税率および調整後実効税率はそれぞれ32.3%および30.6%)。報告実効税率の低下は主に、最近発行されたIRS Notice 2023-55により、当社が米国税に対して特定の外国税額控除を申請できるようになったこと、主にブラジルの税法改正により各国の収益構成が好転したこと、および関連する外国由来の無形所得控除が増加したことによるものである。

純資本支出は2億3,100万ドル (約347億円) で、前年同時期に比べて3,500万ドル (約53億円) 増加した。

ビジネスレビュー

イングレディオン全社

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price/mix 2023 Change Change

excl. FX Third Quarter 2,023 10 (159 ) 159 2,033 1 % 0 % Year-to-Date 5,959 (100 ) (500 ) 880 6,239 5 % 6 %



Reported Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business Drivers Acquisition /

Integration Restructuring / Impairment Other 2023 Change Change

excl. FX Third Quarter 182 1 27 - (10 ) 13 213 17 % 16 % Year-to-Date 605 (18 ) 165 1 (6 ) 8 755 25 % 28 %



Adjusted Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business Drivers 2023 Change Change

excl. FX Third Quarter 191 1 27 219 15 % 14 % Year-to-Date 619 (18 ) 165 766 24 % 27 %



純売上高

第3四半期および年初来の売上高は、前年同期比でそれぞれ1%および5%増となった。この増加は、価格ミックスと為替の両方の影響によるもので、販売数量の減少により一部相殺された。外国為替による影響を除くと、同四半期および年初来の純売上高はそれぞれ横ばいおよび6%増となった。





営業利益

第3四半期の報告営業利益と調整後営業利益は2億1,300万ドル (約320億6,000万円) および2億1,900万ドル (約329億6,300万円) であり、前年同期比でそれぞれ17%増および15%増となった。この増加は、有利な価格ミックスによるものであったが、投入原価の上昇や販売数量の減少により一部相殺された。外国為替変動要因を除くと、報告営業利益と調整後営業利益は、前年同期比でそれぞれ16%増および14%増となった。

年初来の報告営業利益と調整後営業利益は、それぞれ7億5,500万ドル (約1,136億円) および7億6,600万ドル (約1,153億円) と、前年同期比でそれぞれ25%増および24%増となった。報告営業利益および調整後営業利益の増加は、有利な価格ミックスに起因するものであったが、原材料および投入原価の上昇と販売量の減少により一部相殺された。外国為替変動要因を除くと、報告営業利益と調整後営業利益は、前年同期比でそれぞれ28%増および27%増となった。

北米

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price

Mix 2023 Change Change

excl. FX Third Quarter 1,262 (3 ) (110 ) 151 1,300 3 % 3 % Year-to-Date 3,720 (18 ) (316 ) 612 3,998 7 % 8 %



Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business Drivers 2023 Change Change

excl. FX Third Quarter 126 0 45 171 36 % 36 % Year-to-Date 443 (3 ) 135 575 30 % 30 %





北米の第3四半期の営業利益は、前年同期比4,500万ドル (約68億円) 増の1億7,100万ドル (約257億円)、年初来の営業利益は、前年同期比1億3,200万ドル (約198億6,900万円) 増の5億7,500万ドル (約865億円) となった。両期のこの増加は、有利な価格ミックスによるものであったが、投入原価の上昇や販売数量の減少により一部相殺された。





南米

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price

mix 2023 Change Change

excl. FX Third Quarter 293 21 (14 ) (31 ) 269 -8 % -15 % Year-to-Date 835 (2 ) (63 ) 25 795 -5 % -5 %



Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business Drivers 2023 Change Change

excl. FX Third Quarter 48 3 (19 ) 32 -33 % -40 % Year-to-Date 125 (2 ) (27 ) 96 -23 % -22 %





南米の第3四半期の営業利益は、前年同期比1,600万ドル (約24億円) 減の3,200万ドル (約48億円)、年初来の営業利益は、前年同期比2,900万ドル (約43億6,500万円) 減の9,600万ドル (約144億5,000万円) となった。両期間の減少は主に、販売数量の減少とエネルギー原価の上昇によるものであった。外国為替による影響を除くと、第3四半期および年初来のセグメント別営業利益はそれぞれ40%減および22%減となった。





アジア太平洋

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price

mix 2023 Change Change

excl. FX Third Quarter 278 0 (11 ) 5 272 -2 % -2 % Year-to-Date 825 (21 ) (65 ) 77 816 -1 % 1 %



Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business Drivers 2023 Change Change

excl. FX Third Quarter 27 0 6 33 22 % 22 % Year-to-Date 70 (2 ) 20 88 26 % 29 %





アジア太平洋地域の第3四半期の営業利益は3,300万ドル (約50億円) と、前年同期比で600万ドル (約9億円) 増となった。年初来の営業利益は前年同期比で1,800万ドル (約27億円) 増の8,800万ドル (約133億円) となった。両期間のこの変化は、有利な価格ミックスによるものであったが、投入原価の上昇や販売数量の減少により一部相殺された。外国為替による影響を除くと、第3四半期および年初来のセグメント別営業利益はそれぞれ22%増および29%増となった。





ヨーロッパ、中東、アフリカ (EMEA)

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price

mix 2023 Change Change

excl. FX Third Quarter 190 (8 ) (24 ) 34 192 1 % 5 % Year-to-Date 579 (59 ) (56 ) 166 630 9 % 19 %



Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business Drivers 2023 Change Change

excl. FX Third Quarter 30 (2 ) 4 32 7 % 13 % Year-to-Date 90 (11 ) 52 131 46 % 58 %





EMEAの第3四半期の営業利益は3,200万ドル (約48億円) と、前年同期比で200万ドル (約3億円) 増となった。年初来の営業利益は1億3,100万ドル (約197億円) と、前年同期比で4,100万ドル (約62億円) 増となった。この変化は、有利な価格ミックスによるものであったが、販売数量の減少、原材料原価の上昇および外国為替による影響により一部相殺された。外国為替による影響を除くと、第3四半期および年初来のセグメント別営業利益はそれぞれ13%増および58%増となった。





配当金および自社株買い

2023年1～9月期には、同社は株主に1億4,300万ドル (約215億円) の配当金を支払った。同社は、2023年10月24日に支払われる1株当たり0.78ドル (約117円) の四半期配当を発表したが、これは前四半期配当率から10%の増額となり、9年連続の年間増額となった。当四半期中に、同社は普通株式1億100万ドル (約152億円) の発行済株式総数の取得を行った。資本配分戦略の重要な要素である株主総利回りを支援するため、同社は現金配当と自社株買いを通じた株主への価値還元に専心している。

2023年通年の展望を更新

同社は、2023年通期の報告EPSと調整後EPSは、それぞれ9.25～9.65ドル (約1,393～1,453円) および9.05～9.45ドル (約1,363～1,423円) の範囲に収まると予想している。この予想は、買収関連の統合および再編費用、ならびに潜在的な減損損失を考慮していない。

2023年通期の売上高は、数量需要の軟化を反映し、1桁台半ばの増加を見込んでいる。報告営業利益および調整後営業利益は、いずれも2桁台の高水準で増加する見込みである。

昨年度と比較して、2023年度通期の見通しは以下の通りである。北米の営業利益は、価格ミックスが引き続き販売数量の減少や 原価上昇を上回り、20%～25%増加する見込みである。南米の営業利益は、有利な価格ミックスを相殺する以上に投入原価の上昇が上回り、10%台半ばから後半の減少を見込んでいる。アジア太平洋地域の営業利益は、有利な価格ミックスとピュアサークル (PureCircle) の成長により、2桁台後半の増加が見込まれるが、投入原価の上昇により一部相殺される。EMEAの営業利益は、有利な価格ミックスにより40%～45%増加する見込みである。企業コストは、1桁台後半の上昇になると予想される。

2023年通期については、報告実効税率および調整後実効税率がそれぞれ22.5%～23.5%および25.0%～26.0%になると予想している。

2023年度通期の営業キャッシュフローは、6億5,000万ドル (約978億円) から7億5,000万ドル (約1,128億5,000万円) の範囲となる見込みである。通期の資本的支出は約3億1,000万ドル (約466億円) を見込んでいる。

カンファレンスコールおよびウェブキャストの詳細

イングレディオンは、2023年11月7日 (火曜日) の米国中部時間午前8時/米国東部時間午前9時に、社長兼最高経営責任者 (CEO) の ジム･ザリー と執行副社長兼最高財務責任者 (CFO) の ジム･グレイ (Jim Gray) が主催するカンファレンスコール (電話会議) を開催する。会議はリアルタイムでウェブキャストされ、 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations からアクセスできる。追加の財務･営業情報が記載されている プレゼンテーション 資料は、同社ウェブサイトからアクセスでき、会議開始の数時間前からダウンロードできる。録画は、期間限定で https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results にて再生できる。

イングレディオンについて

イングレディオン･インコーポレイテッド （NYSE：INGR) は、シカゴ近郊に本社を置く、世界トップクラスの原料ソリューションプロバイダーで、120以上の国に製品とサービスを提供している。2022年の年間売上高は約80億ドルであり、食品、飲料、動物栄養、醸造、産業市場に対して、穀物、果物、野菜、およびその他の植物性の素材を付加価値のある原料ソリューションに加工して提供している。世界各地にIngredion Idea Labs®イノベーションセンターを置くほか、約12,000人の従業員を擁し、開発過程で顧客と協力し合い、人、自然、テクノロジーの可能性を集結して目的を達成し、生活の向上に貢献している。同社の詳細情報と最新ニュースについては、 ingredion.com を閲覧されたい。

将来の見通しに関する記述

このニュースリリースには、1933年証券法第27A条 (改正) および1934年証券取引法第21E条 (改正) の意味における将来の見通しに関する記述が含まれるか、または含まれる場合がある。同社は、これらの将来の見通しに関する記述が、このような記述に関する免責条項の対象となることを意図している。

将来予想に関する記述には、とりわけ、2023年度通期の報告･調整済みEPS、純売上高、調整後営業利益、セグメント別営業利益、企業としてのコスト、報告および調整後実効税率、運営からのキャッシュ、資本支出に関する記述および上記のいずれかに関する経営陣の計画または戦略および目標および上記のいずれかの根底にある前提条件、期待事項または信念など同社の見通し、将来の事業、財務状況、販売数量、キャッシュフロー、費用、またはその他の財務項目に関する記述が含まれる。

これらの記述は、「可能性」、「予定する」、「すべき」、「予想する」、「想定する」、「信じる」、「計画する」、「推定する」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「継続する」、「プロフォーマ」、「予測」、「展望」、「推進」、「機会」、「見込み」、「暫定的」、またはその他の同様の表現、あるいはそれらの否定的表現により特定できることがある。本書における、過去についての記述でないものは全て、将来見通しに関する記述である。

これらの記述は、現在の状況または期待に基づいているが、特定の固有のリスクや不確実性に影響される可能性があり、その多くは予測が困難で、同社が支配できる範囲を超えている。これらの将来の見通しに関する記述に反映された同社の期待は合理的な仮定に基づいていると同社は考えているが、投資家は、同社の期待が正しいことを証明する保証がないことに注意すべきである。

実際の結果や展開は、次のような様々なリスクや不確実性に基づき、これらの記述で明示または黙示されている予想とは大きく異なる場合がある。原材料やエネルギー供給の可用性や価格への影響を含むロシアとウクライナの紛争の影響、外国為替や金利の変動など、高フルクトース・コーンシロップおよび当社が製造するその他の製品に関する消費者嗜好の変化；世界経済情勢、ならびに当社が原材料を購入し、または製品を製造もしくは販売する様々な地域および国の顧客および消費者に影響を与える一般的な政治、経済、事業および市場環境の影響、ならびにこれらの要因が当社の販売数量、製品の価格および顧客に対する債権回収能力に与える可能性のある影響；食品、飲料、動物栄養、醸造業などを初めとするがそれらには限定されない、当社がサービスを提供し、売上の大部分を占める主要産業による当社製品の将来的な購入；新型コロナウイルス感染症が当社の事業、製品需要および財務状況に与える影響；遺伝子組換えおよびバイオテクノロジーにより開発された製品が受け入れられるかどうかの不確実性；市場に受け入れられるのに十分な価格または品質で新製品およびサービスを開発または獲得する当社の能力；当社の主要製品および副産物 （特にトウモロコシ油） の市場および価格に関するものを含む、トウモロコシ精製業界および関連業界における競争圧力および/または顧客圧力の増大；価格変動、サプライチェーンの混乱、および原材料、エネルギーコストおよび利用可能性、運賃および物流を含む当社の生産工程および配送チャネルへの投入物に影響を及ぼす不足；当社がコストを抑制し、予算を達成し、期待されるシナジーを実現する能力（計画された保守・投資プロジェクトを期限内かつ予算内で完了する能力、および運賃・輸送費に関するものを含む）；製造施設における操業上の困難および製品の安全性・品質に関連する責務； 気候変動および気候変動に対処するための法律、規制および市場の施策の影響；有利な条件で買収や戦略的提携を成功させる当社の能力、ならびに買収した事業の統合や戦略的提携の実施・維持に成功し、前述のすべてに関して期待されるシナジーを達成する当社の能力；外国および外国通貨で事業を行うことに内在する経済的、政治的およびその他のリスク；外貨の変動、金利・為替レートの変動、市場のボラティリティおよびそのような変動に対するヘッジの関連も含めた、金融・資本市場の動向；満足のいく労使関係を維持することができないこと；従業員を惹きつけ、育成し、動機づけ、良好な関係を維持する当社の能力；自然災害、戦争、テロの脅威や行為、新型コロナウイルス感染症などのパンデミックの発生や継続、その他当社の支配が及ばない重大な出来事の発生が当社のビジネスに与える影響；のれんや長期資産の減損の影響；政府の政策、法律、規制の変更、および環境規制の遵守を含めた法令遵守のための費用；税率変更または追加的な所得税負担の発生；金利の上昇により生じうる借入コストの増加；合理的な利率で資金を調達する能力、および将来の成長・拡大のための十分な資金へのアクセスに影響を与えるその他の要因；情報技術システム、プロセスおよびサイトに関するセキュリティ侵害；株式市場の変動および当社の株価に悪影響を及ぼしうるその他の要因；当社の配当方針の継続に影響を与えるリスク；および財務報告に係る有効な内部統制を維持する当社の能力。

同社の将来の見通しに関する記述は、作成日時点の状況でのみ述べられており、同社は、新しい情報または将来の出来事や開発の結果として、作成日以降に発生した出来事や状況を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとする。同社がこれらの記述の1つ以上を更新または修正した場合でも、投資家は同社がさらなる更新または訂正を行うと判断すべきではない。これらのリスクおよびその他のリスクの詳細については、証券取引委員会 (SEC) に提出された2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kによる年次報告書、およびForm 10-Qおよびフォーム8-Kによるその後の報告書に含まれる「リスク要因」およびその他の情報を参照されたい。





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(in millions, except per share amounts)



Three Months Ended

September 30, Change

%



Nine Months Ended

September 30, Change

% 2023 2022 2023 2022 Net sales $ 2,033 $ 2,023 1 % $ 6,239 $ 5,959 5 % Cost of sales 1,612 1,649 4,890 4,816 Gross profit 421 374 13 % 1,349 1,143 18 % Operating expenses 203 180 13 % 578 528 9 % Other operating (income) expense (5 ) 10 6 4 Restructuring/impairment charges 10 2 10 6 Operating income 213 182 17 % 755 605 25 % Financing costs 26 24 88 65 Other non-operating expense (income) 2 (3 ) 4 (4 ) Income before income taxes 185 161 15 % 663 544 22 % Provision for income taxes 25 52 145 157 Net income 160 109 47 % 518 387 34 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 3 6 9 Net income attributable to Ingredion $ 158 $ 106 49 % $ 512 $ 378 35 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 66.0 65.8 66.1 66.4 Diluted 67.0 66.6 67.1 67.1 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.39 $ 1.61 49 % $ 7.75 $ 5.69 36 % Diluted $ 2.36 $ 1.59 48 % $ 7.63 $ 5.63 36 %





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(in millions, except share and per share amounts) September 30, 2023 December 31, 2022 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 335 $ 236 Short-term investments 6 3 Accounts receivable, net 1,380 1,411 Inventories 1,502 1,597 Prepaid expenses 66 62 Total current assets 3,289 3,309 Property, plant and equipment, net 2,401 2,407 Intangible assets, net 1,296 1,301 Other assets 563 544 Total assets $ 7,549 $ 7,561 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings $ 466 $ 543 Accounts payable and accrued liabilities 1,202 1,339 Total current liabilities 1,668 1,882 Long-term debt 1,940 1,940 Other non-current liabilities 474 477 Total liabilities 4,082 4,299 Share-based payments subject to redemption 49 48 Redeemable non-controlling interests 41 51 Ingredion stockholders' equity: Preferred stock — authorized 25,000,000 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200,000,000 shares — $0.01 par value, 77,810,875 issued at September 30, 2023 and December 31, 2022 1 1 Additional paid-in capital 1,143 1,132 Less: Treasury stock (common stock: 12,623,174 and 12,116,920 shares at September 30, 2023 and December 31, 2022, respectively) at cost (1,211 ) (1,148 ) Accumulated other comprehensive loss (1,144 ) (1,048 ) Retained earnings 4,575 4,210 Total Ingredion stockholders' equity 3,364 3,147 Non-redeemable non-controlling interests 13 16 Total equity 3,377 3,163 Total liabilities and equity $ 7,549 $ 7,561





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(in millions)



Nine Months Ended September 30, 2023 2022 Cash provided by operating activities: Net income $ 518 $ 387 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 165 160 Mechanical stores expense 48 42 Deferred income taxes (7 ) (3 ) Margin accounts 2 (11 ) Changes in other trade working capital (118 ) (578 ) Other 39 83 Cash provided by operating activities 647 80 Cash used for investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (233 ) (203 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties 2 7 Payments for acquisitions, net of cash acquired — (7 ) Other (11 ) 1 Cash used for investing activities (242 ) (202 ) Cash (used for) provided by financing activities: Proceeds from borrowings, net (16 ) 34 Commercial paper borrowings, net (57 ) 372 Repurchases of common stock, net (101 ) (112 ) Issuances of common stock for share-based compensation, net 18 1 Purchases of non-controlling interests (2 ) (40 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (143 ) (133 ) Cash (used for) provided by financing activities (301 ) 122 Effect of foreign exchange rate changes on cash (5 ) (34 ) Increase (decrease) in cash and cash equivalents 99 (34 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 236 328 Cash and cash equivalents, end of period $ 335 $ 294





Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

I. Geographic Information of Net Sales and Operating Income

(in millions, except for percentages)



Three Months Ended

September 30, Change



Change

Excl. FX Nine Months Ended

September 30, Change



Change

Excl. FX 2023 2022 2023 2022 Net Sales North America $ 1,300 $ 1,262 3 % 3 % $ 3,998 $ 3,720 7 % 8 % South America 269 293 (8 %) (15 %) 795 835 (5 %) (5 %) Asia-Pacific 272 278 (2 %) (2 %) 816 825 (1 %) 1 % EMEA 192 190 1 % 5 % 630 579 9 % 19 % Total Net Sales $ 2,033 $ 2,023 1 % — % $ 6,239 $ 5,959 5 % 6 % Operating Income North America $ 171 $ 126 36 % 36 % $ 575 $ 443 30 % 30 % South America 32 48 (33 %) (40 %) 96 125 (23 %) (22 %) Asia-Pacific 33 27 22 % 22 % 88 70 26 % 29 % EMEA 32 30 7 % 13 % 131 90 46 % 58 % Corporate (49 ) (40 ) (23 %) (23 %) (124 ) (109 ) (14 %) (14 %) Sub-total 219 191 15 % 14 % 766 619 24 % 27 % Acquisition/integration costs — — — (1 ) Restructuring/impairment charges (10 ) — (10 ) (4 ) Other matters 4 (9 ) (1 ) (9 ) Total Operating Income $ 213 $ 182 17 % 16 % $ 755 $ 605 25 % 28 %





II.Non-GAAP情報

米国で一般に公正妥当と認められた会計原則 (以下「GAAP」という) に基づいて作成された連結財務結果を補完するために、取得費用や統合費用、構造改革および減損費用、メキシコ税制 （優遇）、およびその他の特定の特別項目などの特定GAAP項目を除外する過去のnon-GAAP財務指標を使用している。これらのnon-GAAPの金額に言及する場合は、一般的に「調整後」という用語を使用する。

同社の経営陣は、社内ではnon-GAAP財務指標を使用して、戦略的意思決定、将来の業績予想、現在の業績評価を行う。また、経営陣がnon-GAAP財務指標を開示する目的は、投資家に対し、提示した期間における当社の業績と動向に関して、より有意義かつ一貫性のある比較を提供することにある。これらのnon-GAAP財務指標は、GAAPに従って表示された結果に加えて、および関連して使用されており、当社の事業を別の側面から見ることができるが、GAAPの結果と合わせて見ることによって、当社の事業に影響を与える要因や動向の全体像を把握することができる。これらのnon-GAAP指標は、GAAPに従って計算された対応する指標の代わりとしてではなく、補足として考慮されるべきである。

Non-GAAP財務指標は、GAAPに従って作成されていないため、当社のNon-GAAP情報は、他社が表示する同様なタイトルの指標に必ずしも対応していない。従来の各non-GAAP財務指標と比較し、最も類似するGAAP指標は、以下の表に示されている。





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited)

Three Months Ended

September 30, 2023 Three Months Ended

September 30, 2022 Nine Months Ended

September 30, 2023 Nine Months Ended

September 30, 2022 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 158 $ 2.36 $ 106 $ 1.59 $ 512 $ 7.63 $ 378 $ 5.63 Add back: Acquisition/integration costs (i) — — — — — — 1 0.01 Restructuring/impairment charges (ii) 7 0.10 — — 7 0.10 3 0.05 Other matters (iii) (3 ) (0.05 ) 7 0.11 1 0.01 7 0.11 Tax item - Mexico (iv) (1 ) (0.01 ) (1 ) (0.02 ) (15 ) (0.22 ) (2 ) (0.03 ) Other tax matters (v) (5 ) (0.07 ) 3 0.05 (5 ) (0.07 ) 2 0.03 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 156 $ 2.33 $ 115 $ 1.73 $ 500 $ 7.45 $ 389 $ 5.80



Net income and EPS may not foot or recalculate due to rounding.

注記

(i) 2022年9月30日までの9ヵ月間に、同社は、KaTechの買収と統合、ならびにアルゼンチンでの合弁事業への投資に関連する100万ドル (約1億5,000万円) の税引前買収および統合費用を計上した。

(ii) 2023年9月30日までの3ヵ月間に、同社の持分法投資に関して税引前で100万ドル （約1億5,000万円） の一時的でない減損を計上した。(ii) 2022年9月30日までの9ヵ月間に、同社は、コストスマート (Cost Smart) プログラムの税引き前再編関連費用の残り400万ドル (約6億円) を計上した。

(iii) 2023年9月30日までの6ヵ月間に、主に米国における業務中止による影響に関連する税引前費用500万ドル (約7億5,000万円) を計上した。これは、2023年9月30日までの3ヵ月間に計上された400万ドル (約6億円) の保険金回収により一部相殺された。

2022年9月30日に終了した3ヵ月の期間に、主に米国における業務中止による影響に関連する税引前費用900万ドル (約13億5,000万円) を計上した。

(iv) 同社は、米ドルに対するメキシコペソの変動および当該期間中の当社のメキシコでの財務諸表の再測定への影響の結果として、2023年9月30日までの3ヵ月間と9ヵ月間に、それぞれ100万米ドル (約1億5,000万円) と1,500万米ドル (約22億5,700万円) の税効果を計上し、2022年9月30日までの3ヵ月間と9ヵ月間に、それぞれ100万米ドル (約1億5,000万円) と200万米ドル (約3億円) の税効果を計上した。

(v) この項目は、前年度の純租税債務および偶発債務、パキスタン･スーパー税、IRS Notice 2023-55による影響、および上記のnon-GAAP基準の追加項目の税効果に関するものである。これらは、ブラジルの地方優遇措置のうち、従来は課税対象であったものに対して過去に認識された税制優遇措置の利息によって相殺された。





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(in millions, pre-tax)



Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, 2023 2022 2023 2022 Operating income $ 213 $ 182 $ 755 $ 605 Add back: Acquisition/integration costs (i) — — — 1 Restructuring/impairment charges (ii) 10 — 10 4 Other matters (iii) (4 ) 9 1 9 Non-GAAP adjusted operating income $ 219 $ 191 $ 766 $ 619



注記(i)～(iii)については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益および希薄化後EPSから、イングレディオンに帰属するNon-GAAP調整後純利益および調整後希薄化後EPSへの調整に含まれる注記(i)～(iii)を参照のこと。





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(in millions)



Three Months Ended September 30, 2023 Nine Months Ended September 30, 2023 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 185 $ 25 13.5 % $ 663 $ 145 21.9 % Add back: Restructuring/impairment charges (ii) 10 3 10 3 Other matters (iii) (4 ) (1 ) 1 — Tax item - Mexico (iv) — 1 — 15 Other tax matters (v) — 5 — 5 Adjusted Non-GAAP $ 191 $ 33 17.3 % $ 674 $ 168 24.9 %

(in millions)



Three Months Ended September 30, 2022 Nine months ended September 30, 2022 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 161 $ 52 32.3 % $ 544 $ 157 28.9 % Add back: Acquisition/integration costs (i) — — 1 — Restructuring/impairment charges (ii) — — 4 1 Other matters (iii) 9 2 9 2 Tax item - Mexico (iv) — 1 — 2 Other tax matters (v) — (3 ) — (2 ) Adjusted Non-GAAP $ 170 $ 52 30.6 % $ 558 $ 160 28.7 %



注記 (i)～(v)については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益、イングレディオンに帰属する希薄化後EPSのNon-GAAP調整後純利益、調整後希薄化後EPSを調整した表の注記(i)～(v)を参照のこと。





Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”)

to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(Unaudited)





Expected EPS Range

for Full-Year 2023 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 9.25 $ 9.65 Add: Impairment/restructuring charges (i) 0.10 0.10 Other matters (ii) 0.01 0.01 Tax item - Mexico (iii) (0.23 ) (0.23 ) Other tax matters (iv) (0.08 ) (0.08 ) Adjusted EPS $ 9.05 $ 9.45



上記は、2023年度通期の予想希薄化後EPSの、2023年度通期の予想調整後希薄化後EPSへの調整である。上記の金額は、未知の時期、効果、有意性により、本質的に予測および推定が難しい特定の将来の費用、コストおよび利益を反映していないことがある。これらの金額には、減損および事業再編費用、その他の事項、およびその他の特定の税項目に関するGAAP EPSに対する調整が含まれるが、これらに限定されるものではない。当社では、通常はこれらの調整を調整後EPSガイダンスから除外している。そのため、当社はGAAP EPSを予測する能力よりも、調整後EPSを予測する能力に対してより大きな自信を抱いている。

2023年度におけるこれらのGAAP EPSへの調整には、以下のようなものが含まれる。

(i) 当社の持分法投資に対する一時的でない減損費用。 (ii) この費用は主に、米国における業務中止による影響に関連するもので、保険金回収により一部相殺された。 (iii) 当該期間中における米ドルに対するメキシコペソの変動と、当社のメキシコでの財務諸表の再測定に対するその影響の結果として生じた税優遇。 (iv) この項目は、前年度の純租税債務および偶発債務、パキスタン･スーパー税、IRS Notice 2023-55による影響、および上記の非GAAP基準のアドバック項目の税効果に関連する。これらは、ブラジルの地方優遇措置のうち、従来は課税対象であったものに対して過去に認識された税制優遇措置の利息によって相殺された。





Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(Unaudited)





Expected Effective Tax Rate Range

for Full-Year 2023 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 22.5 % 23.5 % Add: Restructuring/impairment charges (i) 0.1 % 0.1 % Other matters (ii) — % — % Tax item - Mexico (iii) 1.8 % 1.8 % Other tax matters (iv) 0.6 % 0.6 % Adjusted ETR 25.0 % 26.0 %



上記は、当社予想2023年度通期GAAP ETRの当社予想2023年度通期調整後ETRへの調整である。上記の金額は、未知の時期、効果、有意性により、本質的に予測および推定が難しい特定の将来の費用、コストおよび利益を反映していないことがある。これらの金額には、事業再編/減損費用、その他の事項、およびその他の特定の税項目に関するGAAP ETRの調整が含まれるが、これらに限定されるものではない。当社では、通常はこれらの調整を調整後ETRガイダンスから除外している。そのため、当社はGAAP ETRを予測する能力よりも、調整後ETRを予測する能力に対してより大きな自信を抱いている。

2023年度におけるこれらのGAAP ETRへの調整には、以下のようなものが含まれる。

(i) 当社の持分法投資に対する一時的でない減損費用による税への影響。 (ii) 主に米国における業務中止に関連した費用による税金の影響が、保険金回収による税への影響により一部相殺された。 (iii) 当該期間における米ドルに対するメキシコペソの変動の結果としての税制優遇 (経費) と、当社のメキシコでの財務諸表の再測定に対するその影響。 (iv) 前年度の純租税債務および偶発債務による税への影響、パキスタンスーパー税による影響、IRS Notice 2023-55、および上記のnon-GAAP基準のアドバック項目の税効果。これらは、ブラジルの地方優遇措置のうち、従来は課税対象であったものに対して過去に認識された税制優遇措置の利息によって相殺された。



問い合わせ先:

投資家向けの問い合わせ先：ノア･ワイス (Noah Weiss)、773-896-5242

報道陣向けの問い合わせ先：ベッカ･ハリー (Becca Hary)、708-551-2602