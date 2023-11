Zuora schneller erweitern und anpassen – das Extension-Studio macht’s möglich

Einfache Erweiterung der ZUORA Suite mit Extension-Studio

Neue Funktionalität gibt Administratoren mehr Flexibilität und Agilität

MüNCHEN, DEUTSCHLAND, November 9, 2023 /EINPresswire.com/ -- Zuora, Inc. (NYSE: ZUO), Anbieter einer führenden Monetarisierungssuite für moderne Geschäftsmodelle, stellt das Extension-Studio vor, mit dem es einfacher denn je ist, Zuora® zu erweitern, um kundenspezifischen und sich ändernden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Mithilfe von Drag-and-drop-Funktionen ermöglicht es Administratoren die Konfiguration individueller Anwendungsfälle sowie die schnelle Modifikation von Monetarisierungsprozessen innerhalb der Zuora-Plattform.

Prozessänderungen und sich wandelnde Geschäftsanforderungen sind unvermeidlich, da Unternehmen auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren müssen und neue Wege der Monetarisierung suchen. Diese Anforderungen sind meist unternehmensspezifisch und erfordern oft erhebliche Investitionen in die IT sowie in Implementierungspartner, während die Agilität in der Regel leidet. Bei der Bewältigung dieser Herausforderungen bietet Zuora durch das Extension-Studio Unterstützung. Mit einer Auswahl an produktspezifischen Komponenten ermöglicht es Nutzern, neue Funktionen bequem zu den Kernanwendungen der Softwarelösung hinzuzufügen und die leistungsstarke Out-of-the-box-Funktionalität von Zuora mit minimalem IT-Aufwand zu erweitern. Kunden sind nun in der Lage, sich schnell an veränderte Geschäftsprozesse anzupassen, indem sie zum Beispiel benutzerspezifische Logik, Objekte, Ereignisse, Geschäftsprozesse und Benutzeroberflächen im Extension-Studio konfigurieren können.

„Bei Zuora haben wir uns schon immer darauf konzentriert, zukunftsorientierten Unternehmen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um in einem sich ständig verändernden Markt anpassungsfähig und erfolgreich zu sein. Agilität hat hier oberste Priorität. Hinzu kommt, dass die Bedürfnisse sehr individuell sind”, sagt Shakir Karim, Vice President, Product Management, Platform bei Zuora. „Mit der Einführung des Extension-Studios legen wir die Macht der Veränderung in die Hände der Administratoren. Sie sind jetzt in der Lage, in der Unternehmensentwicklung einen Schritt voraus zu sein.”

Mit dem Zuora-Extension-Studio können Kunden folgende Funktionen nutzen:

● Ein Design Studio, das Administratoren eine grafische Benutzeroberfläche bietet, um Prozesse ohne Programmierung zu automatisieren.

● Ein Point-and-click-Regelwerkzeug, mit dem sich Bestätigungen konfigurieren, Daten aufzeichnen und Aktionen auslösen lassen, um die Abwicklung

kundenspezifischer Aufträge in Echtzeit zu unterstützen.

● In-App-Aktionsschaltflächen z. B. für Freigaben, Rückerstattungen, Beenden und Fortsetzen von Abonnements und erneutes Senden von E-Mail-Benachrichtigungen.

● Ein konfigurierbares UI(User Interface)-Werkzeug zur Anpassung der Zuora-Benutzeroberfläche an unterschiedliche Anforderungen.

Das Extension-Studio wird ab Anfang 2024 verfügbar sein. Mehr über die Zuora-Plattform erfahren Sie hier.

Über Zuora, Inc.

Zuora bietet eine führende Monetarisierungsplattform für moderne Unternehmen aller Branchen, die es Unternehmen ermöglicht, kundenorientierte Geschäftsmodelle zu erschließen und zu erweitern. Zuora dient als intelligenter Knotenpunkt, der den gesamten Prozess von der Angebotserstellung bis zur Umsatzrealisierung in großem Umfang monetarisiert und orchestriert. Mit seiner branchenführenden Technologie und Expertise unterstützt Zuora mehr als 1.000 Unternehmen weltweit, darunter BMC Software, Box, Caterpillar, General Motors, Penske Media Corporation, Schneider Electric, Siemens und Zoom, bei der Pflege und Monetarisierung direkter, digitaler Kundenbeziehungen. Zuora hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält weltweit Niederlassungen in Nordamerika, EMEA und APAC. Um mehr über die Zuora Monetarisierungsplattform zu erfahren, besuchen Sie bitte www.zuora.com.

