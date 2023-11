eStruxture Data Centers lauréate de la catégorie Entreprises—Leaders du secteur du palmarès Technologie Fast 50

MONTREAL, CANADA, November 8, 2023 / EINPresswire.com / -- Aujourd’hui, Deloitte Canada a annoncé qu'eStruxture, le plus grand fournisseur canadien de centres de données, a été reconnu comme l'une des lauréates dans la catégorie Entreprises—Leaders du secteur dans le cadre de l’édition 2023 du palmarès Technologie Fast 50MC.Célébrant son 26e anniversaire cette année, ce palmarès reconnaît les sociétés du secteur des technologies, médias et télécommunications ayant connu la plus forte croissance des revenus en pourcentage au cours des quatre dernières années. Cette catégorie de leadership vise les sociétés qui ont enregistré des revenus d’au moins 10 M$ en 2019 et d’au moins 50 M$ en 2022.« Je suis très touché par cette reconnaissance et incroyablement fier du travail et de l’ambition que l’équipe d’eStruxture apporte au bureau chaque jour », déclare Todd Coleman, fondateur, président et directeur général d’eStruxture. « Ce prix témoigne de la croissance rapide de notre entreprise et de la confiance que nos clients accordent à notre équipe de professionnels dévoués. »« Les lauréates du palmarès Entreprises—Leaders du secteur de cette année représentent un niveau élevé d’excellence et de réussite en tant qu’élite canadienne dans le secteur des technologies, a déclaré Anders McKenzie, associé et leader national du palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte Canada. Leur vision audacieuse de l’avenir, leurs technologies percutantes, leur sens de la compétitivité et leur volonté de repousser leurs limites propulsent l’innovation canadienne à l’échelle nationale et mondiale. Il ne fait aucun doute que leurs réussites sont une source de fierté et d’inspiration pour tous les entrepreneurs du secteur des technologies. »À propos du palmarès Technologie Fast 50MC de DeloitteLe palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte est le principal palmarès de sociétés technologiques au Canada. Le palmarès, qui en est à sa 26e année, souligne la croissance des affaires, l’innovation et l’entrepreneuriat dans quatre catégories différentes : Technologie Fast 50, Entreprises—Leaders du secteur, Technologie propre et Sociétés prometteuses. Le palmarès reconnaît également des sociétés du palmarès nord-américain Technology Fast 500, qui cible les sociétés de technologies prospères aux États-Unis et au Canada. Les commanditaires du palmarès de 2023 sont Deloitte, RBCx, Osler, EDC, CCI, TMX, Clarity et Lafond. Pour obtenir plus de renseignements, visitez www.fast50.ca À propos d’eStruxtureeStruxture est le plus grand fournisseur canadien de centres de données avec des emplacements à Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary. Nos solutions sont conçues pour vous offrir plus : plus d’emplacements, plus de capacité, plus de connexions qui vous permettent d’exécuter des applications d’entreprise modernes et exigeantes, et offrent à votre entreprise le contrôle nécessaire pour évoluer rapidement en réponse aux changements imprévisibles des processus d’affaires.Basée à Montréal, eStruxture donne accès à un écosystème de près de 1 000 clients qui font confiance et dépendent de notre infrastructure et de notre support client, y compris des opérateurs, des fournisseurs de cloud, du contenu multimédia, des services financiers et des entreprises clientes. eStruxture offre des services de colocation, de bande passante, de sécurité et de soutien à des clients partout au Canada dans ses installations indépendantes des opérateurs et du cloud.Pour plus d’informations, visitez www.estruxture.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.