Vericode nomeada líder em Continuous Testing pelo Relatório ISG Provider Lens™

Vericode, empresa de engenharia de software de alto desempenho, é reconhecida como líder em Testes Contínuos no estudo ISG Provider Lens™ 2023.

“A liderança é uma conquista que reflecte não apenas nosso compromisso com a excelência em qualidade de softwares, mas também com nosso espírito inovador e dedicação incansável aos nossos clientes”.” — Marcelo Marchi, CEO da Vericode

VILA NOVA DE GAIA, PORTO, PORTUGAL, November 7, 2023 / EINPresswire.com / -- A Vericode, uma empresa brasileira de engenharia de software de alto desempenho com escritórios em Lisboa e Toronto, tem o prazer de anunciar o seu reconhecimento como líder em Testes Contínuos no estudo ISG Provider Lens™ 2023 Next-gen ADM Services. Esta conquista é um marco significativo para a Vericode e ressalta o seu compromisso com a excelência na qualidade de seus serviços prestados.Neste estudo, a Vericode não apenas assegurou o seu lugar como líder, mas também manteve a sua classificação, por mais um ano, como Product Challenger na categoria de Application Quality Assurance.De acordo com o relatório, "a Vericode oferece automação avançada com aceleradores e tecnologia proprietária [dott.ai] que permitem realizar testes de aplicações com alto volume de transacções e que exigem desempenho máximo e alta confiabilidade."O estudo também destacou a abordagem de negócios única da Vericode, que incorpora soluções inovadoras. Incluindo testes como um serviço personalizado para projectos de âmbito fechado, Injection-as-a-Service (utilizando técnicas de injecção de falhas), um modelo de equipas de QA organizado em esquadrões estendidos, especialmente eficaz para projectos de âmbito aberto, e a plataforma de automação de testes com inteligência artificial da Vericode, o dott.ai. A Vericode está a fortalecer ainda mais sua liderança na indústria, estabelecendo Centros de Excelência (COEs) em Observabilidade, FinOps e Produtos Digitais.O CEO da Vericode, Marcelo Marchi, disse: “A liderança é uma conquista que reflecte não apenas nosso compromisso com a excelência em qualidade de softwares, mas também com nosso espírito inovador e nossa dedicação incansável aos nossos clientes”.Para saber mais sobre a Vericode e para baixar o relatório completo, visite: https://insights.vericode.com.br/lider-na-premiacao-isg A Vericode já consolidou sua posição entre as 3 principais empresas na categoria de Testes Contínuos no Brasil. Com uma longa jornada de apoio às maiores empresas financeiras e do retalho do Brasil desde 2003, a empresa está agora a direcionar sua atenção para o palco global. Marchi conta que, "a próxima meta é levar a tecnologia brasileira para além das fronteiras nacionais e trazer inovações de lá para cá também, promovendo a tecnologia e desenvolvendo os padrões estabelecidos da indústria de qualidade de softwares num caminho de mão dupla”.Sobre a VericodeA Vericode é uma consultoria de engenharia de software de alto desempenho com mais 20 anos de experiência. Especializada em metodologias de QA, testes e otimização de aplicações, arquitetura e infraestrutura com foco em melhoria de performance, disponibilidade, resiliência e transformação digital das aplicações de nossos clientes. Conheça: www.vericode.pt Sobre a ISGA ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em consultoria e pesquisa em tecnologia. Um parceiro de negócios confiável para mais de 800 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG está comprometida em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria em sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de operadora de rede; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança; inteligência de mercado e pesquisa e análise da tecnologia. Fundado em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, a ISG emprega mais de 1.300 profissionais prontos para o uso do digital que operam em mais de 20 países - uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, de classe mundial, pesquisa e recursos analíticos com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações, visite www.isg-one.com