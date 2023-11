A lenda da indústria musical, Aria, se une a artistas de renome mundial para lançar um sorriso rítmico

ITáLIA, November 5, 2023 / EINPresswire.com / -- O artista italiano Aria, cujo nome verdadeiro é Mariano Schiavolini, recruta grandes nomes do cenário mundial para a publicação de seu último single, “Smile”. Aria é uma destacada representante da world music internacional e colabora com outros importantes artistas do gênero como o Soweto Gospel Choir, Peter Gabriel e o grupo de Miriam Makeba.Lançado durante o mês de agosto deste ano, este single contagiante caracteriza-se pelos seus ritmos fortes, influências globais e uma composição magistralmente complicada.A força motriz do Smile é o seu ritmo inegável, fortemente influenciado pela música da América do Sul e Central.No entanto, as influências do jazz e do RnB elevam a música com sua voz e mensagem positivas, e instrumentação como a do americano Joseph Patrick, baixista do Steward Copeland do The Police.O arranjo de Smile é, de certa forma, uma prova do legado de décadas de Aria na indústria musical. Com mais de 120 faixas compreendendo a música (a maioria das músicas contemporâneas chega a apenas 50), Smile foi gravado com configurações analógicas mais antigas que preservam as frequências individuais de cada instrumento de forma mais fiel do que suas contrapartes modernas nesta camada complexa. Ao fazer isso, ela demonstra a maestria que advém de estar há tanto tempo no setor, como é o caso de Aria.O single e o videoclipe que o acompanha continuam a tendência de colaboração global de Aria. Como os espectadores verão, o vídeo reúne sorrisos de pessoas de todas as origens, que executam a dança do Sorriso com gestos espontâneos e únicos.Nos bastidores, Ariel Jones emprestou sua voz e escreveu as letras em português.Antes de Smile, os sucessos de Aria percorreram sua Itália natal e partes do exterior, suas composições estiveram em rotação na Rádio BBC com milhões de streams e visualizações; Seus singles foram incluídos em campanhas beneficentes para ajudar a fechar causas com as quais o artista se identifica. Causas que incluem a defesa dos direitos humanos, o salvamento de animais quase extintos e a luta contra o apartheid, para citar alguns.Biografia:Aria é o nome artístico de Mariano Schiavolini.O conceito e o pseudônimo do nome nasceram como uma homenagem aos elementos da natureza que nos inspiram a viver e criar em harmonia com o nosso meio ambiente. Depois de perder o contato com a natureza, você não é mais você mesmo. Essa conexão, esse vínculo, é o que leva Aria a criar produções muitas vezes profundamente inspiradas no mundo natural. O início de Aria foi muito mais realista. Figura chave na cena do rock progressivo italiano e membro fundador do famoso Celeste (também conhecido como The King Crimson of Italy), Aria aprimorou seu ofício nos gêneros mais experimentais, colaborando também com inúmeros artistas e produtores de sua época: Kit Woolven, Nick Griffiths, Pete Hinton, Guy Bidmead, Daniel Boone, Simon Fraser, Dennis Herman e Will Reid Dick, para citar alguns.Nos últimos anos, Aria voltou ao grupo, entrando na indústria musical com música "contaminada". Com temas líricos profundos, como a situação dos refugiados durante a guerra, a devastação do meio ambiente e o trágico desaparecimento da vida selvagem do nosso planeta, combina temas importantes com uma mistura de elementos musicais, como rock progressivo, soul e orquestra ao vivo. As colaborações mais recentes são resultado de uma recente viagem à África do Sul, onde Aria teve o prazer de gravar com membros da banda do falecido Makeba, Thuthukani Cele (famoso por Lucky Dube) e o famoso Soweto Gospel Choir.A música The next life, parte do single duplo que contém Lady in white, foi lançada no mercado internacional em apoio ao evento do Dia da Terra. The next life é uma música dedicada ao meio ambiente e aos animais em perigo de extinção, cuja letra foi escrita pelo autor e compositor radicado em Los Angeles Britt Warner e conta com a atuação do jovem rapper e ambientalista americano Ray Reed, de Houston.Mais informações em www.ariamusicworld.com Também aqui está o link da música open.spotify.com/track/74gBmXbWoicVtWYZKGWXNu?si=9a64b7390084475b e do vídeo do youtube www.youtube.com/watch?v=nC-3md7ieck Se necessitar de mais informações, biografia, fotografias, material sonoro ou marcar uma entrevista, não hesite em contactar-nos via email ou telefone.Link de música: https://open.spotify.com/track/74gBmXbWoicVtWYZKGWXNu?si=9a64b7390084475b Link Vídeo Música: www.youtube.com/watch?v=nC-3md7ieck