在營養補充品帶動下，H&H Group 的第三季收入穩步增長

倫敦, Nov. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的健康與保健公司 H&H Group 公佈了截至 2023 年 9 月 30 日止九個月的財務業績，整體表現正面，據報告總收入按年上升 11.9% （同比（「LFL」）增長 10.9%）至人民幣 102.784 億元。 H&H 繼續力求達成 2023 年的全年目標，而第三季的進展主要有賴成人與寵物營養和護理在中國內地、澳洲、新西蘭和北美的可觀銷售額，但嬰幼兒營養和護理業務則主要在中國內地，繼續飽受市場衝擊。



H&H Group 新任執行總裁 Camillo Pane 表示滿意 H&H Group 於 2023 年首三季的業績，並在引領集團邁向下一個增長階段時充滿信心地表示：

「截至 2023 年 9 月的首九個月，集團實現了同比淨收入增長目標，並有望在短期至中期減少債務。 隨著我帶領 H&H 進入以增長、全球擴充和創新為核心並值得期待的新一章，當前形勢令人大為鼓舞。 憑著眾多優秀的品牌、積極的團隊、大量的創新產品、可持續發展的計劃以及對核心範疇的策略性重視，我們有望成為優質保健與營養的全球翹楚，推動創造長期盈利。」

2023 年至今，集團的營養補充品收入實現了 31.4% 的同比增長，繼續成為最強勁的收入來源，佔總收入的 61.4%，充分證明 H&H 應該對嬰幼兒、成人和寵物營養補充品給予策略性重視。 另一方面，嬰幼兒營養和護理業務在此期間下跌了 9.7%，主要是中國內地的行業衝擊所致。 集團一直推出創新產品來累積認可與信任，以策略方式擴大其嬰幼兒配方奶粉的國際市場。 本季度，H&H 在法國推出了一個開創潮流的嬰幼兒配方奶粉系列「Inostime」，當中含有豐富的乳橋蛋白 (LPN)，而這是母乳的重要成分。

H&H Group 預計其嬰幼兒營養和護理業務將繼續受到考驗，同時期望其成人營養和護理以及寵物營養和護理業務迎來強大的增長勢頭，而後兩者一貫顯示持續獲得消費者青睞， 繼而有助集團於 2023 年實現穩步的營收增長。

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