eXp Realty 公布了與 HomeHunter 的創新合作伙伴關係，以簡化國際房產搜索

貝靈厄姆，華盛頓州, Nov. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty ® 作為「全球以代理為中心的房地產經紀典範」，亦是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心子公司，今日宣布與 HomeHunter 結成新型合作伙伴關係。HomeHunter 是一個創新的網絡應用程式，旨在為歐洲、中東、南非、印度、澳洲和新西蘭的消費者改進房產搜索流程。



HomeHunter 由 WikiRealty 提供支援，超越了傳統搜索工具，為輕鬆搜索全球房產提供一個個性化、全面且集中的平台。它超越了個人搜索的限制，簡化找房的過程，匯聚了眾多國際平台的數據。它還有一個直觀的書籤功能，用戶只需按一下，就可以保存來自不同地區和平台中自己喜歡的房產，並根據用戶搜索歷史提供了一個精心挑選的房產建議列表。

eXp Realty 的創始人兼行政總裁 Glenn Sanford 表示：「HomeHunter 將憑藉前所未有的機會成為全球房源資料的核心來源。」「能成為為我們的代理商提供這個工具的經紀公司，以改善其客戶的房屋搜索體驗，我們深感驕傲。這體現了我們致力於在全球範圍內提升代理商的價值主張。透過為消費者簡化購房流程，這個工具使 eXp Realty 的代理商能將更多時間分配到創收機會上。」

關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 是 eXp Realty®、Virbela® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

eXp Realty 是世界上最大的獨立房地產公司，在美國、加拿大、英國、澳洲、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法國、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥倫比亞、西班牙、以色列、巴拿馬、德國、多米尼加共和國、希臘、新西蘭、智利、波蘭和杜拜擁有超過 89,000 名代理商，且持續在國際上擴大規模。作為一間上市公司，eXp World Holdings 為房地產專業人士提供了獲得股權獎勵的難得機會，以鼓勵其完成產出目標及對公司整體增長作出貢獻。eXp World Holdings 及其附屬公司提供了全套經紀和房地產技術解決方案，包括其創新的住宅和商業經紀模式、專業服務、協作工具和個人發展。這間基於雲端的經紀公司由 Virbela 提供支援，Virbela 是一個具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 平台，能夠讓代理商更緊密地聯絡，並提高工作效率。SUCCESS® Enterprises 成立於 1897 年，由 SUCCESS® 雜誌及其相關媒體資產支援，是個人和專業發展的領先品牌和出版公司。

如欲了解更多資訊，請造訪 https://expworldholdings.com 。

安全港聲明

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