Nuova frontiera del trapianto di capelli: studi affermano risultati permanenti e positivi con Regenera Activa

Il dermatologo Dott.ssa Oyku Celen applica Regenera Activa prima dell'operazione di trapianto di capelli Rigenera Activa con il trapianto di capelli

Nuova frontiera per il trapianto di capelli: gli studi affermano che con Regenera Activa i risultati del trapianto di capelli sono permanenti e di successo

È stato dimostrato che l'applicazione di Regenera Activa ® prima del trapianto di capelli aumenta valori come la densità dei capelli, lo spessore dei capelli e il numero dei follicoli piliferi.” — Dermatologa Dott.ssa Dr. Oyku CELEN

Nella società odierna, la causa più comune che porta alla caduta dei capelli in entrambi i sessi (quasi il 50% degli uomini e delle donne di età superiore ai 50 anni) è dovuta all'alopecia androgenetica. Poiché l'alopecia androgenetica è una malattia multifattoriale in cui la genetica gioca un ruolo significativo, il suo trattamento è molto limitato e non permanente. Gli studi dimostrano che farmaci come il minoxidil e la finasteride, che sono spesso preferiti dai pazienti, hanno dimostrato di avere un effetto molto limitato solo su 1 paziente su 3 e se usati per 1 anno. Inoltre, il fatto che questi farmaci abbiano gravi effetti collaterali (come calo del desiderio sessuale, seborrea, eritema, crescita eccessiva di peli in diverse parti del corpo) e che i loro effetti non sono permanenti ha portato allo sviluppo di metodi diversi e durevoli per il trattamento della caduta dei capelli.𝐌𝐞𝐭𝐨𝐝𝐢 𝐏𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐞𝐝 𝐄𝐟𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐝𝐮𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐂𝐚𝐩𝐞𝐥𝐥𝐢Come abbiamo accennato all’inizio del nostro articolo, i prodotti cosmetici o topici sono insufficienti nel trattamento della caduta dei capelli ed il loro effetto è molto limitato. Sarebbe più vantaggioso utilizzare tali accorgimenti per la cura dei capelli dopo un trattamento permanente contro la caduta dei capelli, come il trapianto di capelli. Oltre a questi, qualche effetto si può vedere nel trattamento della caduta dei capelli con il metodo PRP applicato direttamente sul cuoio capelluto, ma l'intensità della caduta dei capelli e l'eccesso dell'area con capelli caduti fanno sì che le sessioni di PRP vengano eseguite in modo continuo, quindi non è un metodo di trattamento permanente. Alla luce di questi sviluppi, il “trapianto di capelli” si presenta davanti a noi come l’unica opzione permanente, ed essendo l’unico metodo permanente consente ulteriori sviluppi in questo campo.La dottoressa dermatologa Oyku Celen ha sviluppato un metodo diverso che contribuirà direttamente ai risultati del trapianto di capelli con le operazioni di trapianto di capelli in Turchia che esegue da più di 10 anni, i seminari, le conferenze e gli eventi internazionali a cui ha partecipato. Indipendentemente dal metodo di trapianto di capelli utilizzato (FUE o DHI), con l'applicazione Regenera Activaprima dell'operazione di trapianto di capelli e sui capelli dopo il trapianto di capelli; È stato dimostrato che si verifica un aumento visibile di valori come la densità dei capelli, lo spessore del fusto e delle ciocche dei capelli, il miglioramento dei follicoli piliferi e lo spessore totale dei capelli.𝐂𝐨𝐬'è 𝐑𝐞𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐞 𝐥’𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐚 𝐛𝐫𝐞𝐯𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐚𝐩𝐞𝐥𝐥𝐢I Microinnesti Cellulari Autologhi vengono convertiti in una “süper soluzione cellulare” attraverso il dispositivo Regenera Activa, in una soluzione speciale vengono immessi 3 o 6 bulbi prelevati dall’area della nuca (perché i capelli in questa zona sono geneticamente sani e forte). Questo prodotto preparato viene applicato nelle aree döve c’é un diradamento. Si chiama trattamento cellulare autologo o con cellule staminali. Il solo trapianto di capelli può essere utile con questo metodo applicato in un’unica sessione, ma questo metodo non è sicuramente un metodo alternativo al trapianto di capelli; È un metodo che “supporta” l’operazione di trapianto di capelli e garantisce che sia gli innesti esistenti che quelli appena trapiantati rimangano sani e forti.𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐑𝐢𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐫𝐚 𝐢 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐩𝐢𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐩𝐞𝐥𝐥𝐢Secondo una ricerca condotta su 140 pazienti di età compresa tra i 18 e i 65 anni con problemi di caduta dei capelli utilizzando la sola procedura Regenera Activa dal 2021 ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10205879/ ):- Aumento del 58,2% della densità dei capelli,- Aumento del 95,8% dello spessore medio della radice dei capelli,- Aumento percentuale dello spessore dei capelli dell'87,5%,- Aumento del 26,6% dello spessore cumulativo dei capelli,- È stato osservato che si verifica un aumento del 4% nella formazione di nuovi follicoli piliferi.Con questo,- Diminuzione del 7,6% della percentuale di ciocche di capelli sottili o deboli,- È stato osservato che si è verificata una diminuzione del 36% nella regione frontale e del 42,9% nella regione temporale della densità delle macchie gialle osservate nei follicoli piliferi a causa dell'alopecia.I tassi di calvizie dei pazienti partecipanti a questo studio erano Hamilton-Norwood Classe II, Classe III e Classe III Vertex per gli uomini e Sinclair Grado 2, Grado 3, Grado 4 e Grado 5 per le donne, e i risultati di questo studio sono stati ottenuti come risultato di un periodo di 3-6 mesi.Poiché il metodo del microinnesto cellulare autologo ha risultati efficaci in una singola sessione e a breve termine, e ha un effetto rinforzante sia sui follicoli piliferi esistenti che sui capelli futuri a lungo termine, la dermatologa Dott.ssa Oyku Celen esegue la procedura Regenera Activainsieme al operazione di trapianto di capelli, rendendola veramente efficace per il trapianto di capelli. Ha sviluppato un metodo che influenza i “risultati del trapianto di capelli”.Secondo i risultati della ricerca sopra riportati, le foto prima e dopo scattate ai pazienti, e come affermato dalla dermatologa Dott.ssa Oyku Celen, come molti dermatologi nel mondo, sembra che l’applicazione di Regenera Activa insieme al trapianto di capelli sia molto più efficace del solo trapianto di capelli o della sola procedura Regenera Activa. Inoltre, Regenera Activa è una procedura a sessione singola che gode anche dell’approvazione della FDA e può essere facilmente eseguita prima dell’operazione di trapianto di capelli. Considerando la sua facilità ed i risultati finali, è un passo avanti rispetto agli altri.𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐩𝐢𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐩𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐞 𝐑𝐞𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐢𝐧 𝐓𝐮𝐫𝐜𝐡𝐢𝐚Regenera Activa viene lanciato in tutto il mondo come alternativa al trapianto di capelli ed il prezzo del metodo di microinnesto cellulare autologo è molto alto, ma il numero di cliniche che utilizzano il trapianto di capelli insieme all’applicazione di Regenera Activa in Turchia è quasi inesistente, quindi è difficile determinare il costo del trapianto di capelli con rigenerate activa in Turchia , ma il costo trattamento Rigenera Activa in Turchia parte da 890 € con la dermatologa Dott.ssa Oyku Celen.