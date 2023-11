Stadtmitarbeiter laden E-Bikes mit Flower Turbines-Systemen auf

Wind and Solar E-bike Charging Poles Bouquet of Wind Tulip Turbines

Zusammenfassung: Die Stadt Rotterdam stellt ihren Mitarbeitern an einer ihrer Einrichtungen Flower Turbines' Off-Grid-Ladestationen zur Verfügung

ZOETERMEER, NETHERLANDS, November 2, 2023 / EINPresswire.com / -- Die Stadt Rotterdam stellt Flower Turbines ' Wind-/Solar-Off-Grid- Ladestationen an einer ihrer Einrichtungen zur Verfügung, um ihren Mitarbeitern das Aufladen ihrer E-Bikes zu ermöglichen. Diese Ladestation erzeugt Energie Off-Grid mithilfe von Wind, Solar und einer Batterie, um kleine Mobilitäts- und elektronische Geräte aufzuladen. Die Ladestationen sind leise, umweltfreundlich für Vögel, sicher und langlebig. https://www.flowerturbines.com/chargingstations Ein Video der Ladestation finden Sie hier: https://vimeo.com/516976674?share=copy Flower Turbines stellt wunderschöne und technologisch fortschrittliche kleine Windturbinen her. Darüber hinaus bietet das Unternehmen On-Grid- und Solar-Ladestationen sowie Windturbinen in drei verschiedenen Größen an. Flower Turbines BV, die EU-Niederlassung des Unternehmens, hat diesen Nachhaltigkeitspreis der niederländischen Regierung für dieses Produkt in zwei aufeinanderfolgenden Jahren erhalten.

