Stadsmedewerkers laden hun e-bikes op met de Flower Turbines systemen

Wind and Solar E-bike Charging Poles Bouquet of Wind Tulip Turbines

De gemeente Rotterdam heeft oplaadstations van Flower Turbines beschikbaar gesteld voor haar medewerkers op een van hun locaties om hun e-bikes op te laden.

ZOETERMEER, NETHERLANDS, November 2, 2023 / EINPresswire.com / -- De gemeente Rotterdam heeft de off-grid wind-/zonne- oplaadstations van Flower Turbines beschikbaar gesteld aan haar medewerkers in een van hun faciliteiten om hun e-bikes op te laden.Het laadstation wordt gebruikt om buiten het elektriciteitsnet energie op te wekken met wind- en zonne-energie met een batterij die kleine mobiliteits- en elektronische apparaten kan opladen. Ze zijn stil, vogelvriendelijk, veilig en duurzaam. https://www.flowerturbines.com/chargingstations Bekijk hier de video: https://vimeo.com/516976674?share=copy Flower Turbines maakt prachtige en technologisch geavanceerde kleine windturbines. Verder biedt zij ook oplaadstations voor aansluiting op het elektriciteitsnet alsook alleen op zonne-energie, samen met prachtige windturbines in drie maten. Flower Turbines BV, de EU-tak van het bedrijf, heeft voor dit product in twee afzonderlijke jaren de duurzaamheidsprijs van de Nederlandse overheid gewonnen.

Flower Turbines Brand Video