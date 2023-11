MIJNMEDICIJN Biedt Meest Complete Farmacogenetische DNA Test in Europa

Mijnmedicijn Personal Medicine DNA test With explanation Mijnmedicijn logo

De test omvatte al 28 genen, maar is in 2023 uitgebreid naar maar liefst 34 genen die bij de verwerking van frequent voorgeschreven medicijnen betrokken zijn.

”Ik ben 60 jaar en roep mijn hele leven al, er moet een reden zijn, dat ik slecht op medicijnen reageer. Had ik dit maar jaren eerder geweten, dan was mij een hoop ellende bespaard gebleven.” — Tevreden DNA klant

APELDOORN, NEDERLAND, November 2, 2023 /EINPresswire.com/ -- De Personal Medicine DNA-test is nu de meest complete DNA screeningstest die in Europa beschikbaar is. De test omvatte al 28 genen, maar is in 2023 uitgebreid naar maar liefst 34 genen die bij de verwerking van frequent voorgeschreven medicijnen betrokken zijn. Farmacogenetica bepaalt op basis van DNA hoe het lichaam medicijnen verwerkt. Met de resultaten kan de patiënt samen met de zorgverlener beter geïnformeerde beslissingen nemen over welk medicijn in welke dosering/sterkte het meest geschikt is.

Wat zijn farmacogenetische (PGx) testen?

Het DNA bepaalt hoe je lichaam reageert op medicatie.

In DNA bevinden zich genen, segmenten die fungeren als handleidingen om eiwitten te maken die verantwoordelijk zijn voor:

- de opname - hoe komt het medicijn het lichaam in,

- distributie - waar gaat het medicijn heen,

- stofwisseling - hoe wordt het medicijn afgebroken,

- uitscheiding - hoe gaat het medicijn het lichaam weer uit.

Genen hebben een enorme invloed op de manier waarop een medicijn wordt opgenomen, in het lichaam wordt verdeeld en weer wordt afgebroken. Zij kunnen dus verantwoordelijk zijn voor verschillen in reactie op een medicijn. Deze eiwitten, die betrokken zijn bij de verwerking van een medicijn, worden enzymen genoemd. Zo bepalen de genen, die deze enzymen produceren, of je lichaam een medicijn te langzaam, normaal of te snel afbreekt. Dit kan leiden tot vervelende bijwerkingen of juist tot vermindering van de werking van het medicijn. Een farmacogenetische test toont de activiteit van de verschillende betrokken enzymen aan en geeft informatie over het type medicijn en een mogelijke dosering voor deze persoon.

"Met de inzichten die uit farmacogenetische tests komen, kunnen zorgverleners de behoefte aan trial-and-error-dosering verminderen en het risico op bijwerkingen van medicijnen aanzienlijk verminderen."

Hoe werkt het?

De mijnmedicijn Personal Medicine DNA test is een testkit voor thuisgebruik. De test is beschikbaar voor particulieren in verschillende Europese landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Portugal, Italië, Nederland en België. De test maakt gebruik van een swab waarmee snel en pijnloos wangslijmvlies verzameld kan worden volgens een duidelijke en gemakkelijk te volgen handleiding. De test kan online worden besteld op mijnmedicijn.nl of meamedica.com en omvat gratis verzending in beide richtingen.

De resultaten worden beschikbaar gesteld in een account en zijn alleen voor de gebruiker toegankelijk, waarbij volledig voldaan wordt aan de strikte AVG / GDPR-regelgeving. De resultaten kunnen gedeeld worden met de zorgverlener, maar die toegang kan ook op elk moment weer worden ingetrokken. Zodra de zorgverlener wordt uitgenodigd, krijgt hij/zij een uitgebreide module aangeboden om de patiënt te helpen zijn farmacogenetische resultaten beter te begrijpen, toegang te verkrijgen tot behandelrichtlijnen en beter geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen over toekomstig medicijngebruik. Dit alles komt de patient ten goede.

Over mijnmedicijn

mijnmedicijn is opgericht door apotheker Wendela Wessels en biedt betaalbare en betrouwbare DNA screeningstesten aan. In aanvulling op de farmacogenetische test in de Personal Medicine rapportage biedt mijnmedicijn ook een ziekterisicotest (Actionable Diseases), een immuunsysteemrapportage en binnenkort ook een test voor erfelijke Obesitas aan. De website mijnmedicijn, en zijn internationale versie meamedica, richt zich op de ondersteuning van medicijngebruikers en wil met zowel de DNA tests als de door patiënten gerapporteerde ervaringen over medicatie kennis en begrip van bijwerkingen in relatie tot het lichaam bevorderen.



