国际公司将于 2023 年 11 月 8 日至 9 日在 Deutsche Bank 存托凭证虚拟投资者会议上进行网络直播

纽约, Nov. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deutsche Bank 今天公布了将于 11 月 8 日（周三）和 11 月 9 日（周四）举行的存托凭证虚拟投资者会议 (“dbVIC”) 的阵容，其中包括在美国实施美国存托凭证 (ADR) 计划的国际公司的网络直播演示。



来自澳大利亚、中国、法国、德国、希腊、香港、荷兰、菲律宾和台湾的参与公司代表将在正式演示中回答问题，并将通过虚拟贸易展位与投资者互动。该会议面向对非美国公司感兴趣的各类投资者和分析师。

参与者无需支付任何费用即可登录、参加现场演示和/或提问。

请通过此链接进行注册：www.adr.db.com/dbvic

建议预先注册。

11 月 8 日议程（美国东部标准时间）：

上午 8:00： Hywin Holdings Ltd (NASDAQ: HYW)

上午 8:30： European Metals Holding Limited (ASX & LON: EMH, OTCQX: ERPNF, OTCQX: EMHXY)

上午 9:00： Ipsen S.A. Ltd (Euronext Paris: IPN, OTC: IPSEY)

上午 9:30： Heineken N.V. (Euronext Amsterdam: HEIA, OTCQX: HEINY)

上午 10:00： First Pacific Company Ltd (HKEX: 142, OTC: FPAFY)

上午 10:30： QBE Insurance Group Limited (ASX: QBE, OTC: QBIEY)

上午 11:00：Belite Bio, Inc (NASDAQ: BLTE)





11 月 9 日议程（美国东部标准时间）：

上午 8:00：iHuman Inc. (NYSE: IH)

上午 8:30： HUTCHMED (China) Limited (HKEX: 13, Nasdaq & AIM:​HCM)

上午 9:00： BDO Unibank, Inc (PSE: BDO, OTC: BDOUY)

上午 10:00： Alpha Bank (ATHEX: ALPHA, OTC: ALBKY)

晚上 10:30： Hugo Boss (Xetra: BOSS, OTC: BOSSY)





会议结束后可重播这些演示内容。

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