LeddarTech 宣布將參與即將到來的 2023 年第四季度投資者會議

加拿大，魁北克市, Nov. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®，一家汽車軟件公司，專注於提供專利的顛覆性底層傳感器融合及感知軟件技術，用於高級駕駛輔助系統 (ADAS) 和自動駕駛 (AD)，今天宣布公司總裁兼營運總監 Frantz Saintellemy 將出席以下即將到來的投資者活動：



2023 年 11 月 9 日 – Deutsche Bank 2023 年 AutoTech 會議 （虛擬會議）

Deutsche Bank 2023 年 AutoTech 會議 2023 年 11 月 15 日 – 在 耶魯俱樂部舉行的 Roth Capital MKM 第 12 屆年度紐約科技會議

在 Roth Capital MKM 第 12 屆年度紐約科技會議 2023 年 11 月 29 日 – Barclays 全球汽車與移動科技會議（虛擬會議）



LeddarTech 將參加與潛在投資者和行業分析員的會議以及爐邊談話。欲了解更多資訊或註冊，請訪問 LeddarTech 投資者關係網站的「活動與演示」部分。

2023 年 6 月 13 日，Prospector Capital Corp.（「Prospector」）（NASDAQ：PRSR, PRSRU, PRSRW），一家由前高通公司總裁 Derek Aberle 領導，並由前高通副董事長 Steve Altman 擔任主席的開曼群島獲豁免公司，宣布與 LeddarTech 達成最終業務合併協議。交易預計將在 2023 年第四季度完成，通過業務合併形成的合併公司 LeddarTech Holdings Inc.（「Newco」）預計將在納斯達克上市，股票代碼為「LDTC」。

關於 LeddarTech

LeddarTech 成立於 2007 年，是一家全球軟件公司，總部位於魁北克市，在滿地可、多倫多和以色列特拉維夫設有研發中心，開發並提供全面的感知軟件解決方案，支援 ADAS 和自動駕駛 (AD) 應用的部署。LeddarTech 的汽車級軟件應用先進的人工智能和計算機視覺算法來生成準確的環境 3D 模型，從而實現更好的決策和更安全的導航。OEM 和 1-2 級供應商可以利用這種高性能、可擴展、經濟高效的技術來高效地部署汽車和越野車 ADAS 解決方案。

LeddarTech 負責多項遙感創新，已提交 150 多項專利申請（其中 80 項已獲批准），這些技術增強了 ADAS 和 AD 的能力。更好地感知行車環境對於實現更安全、更高效、可持續且經濟實惠的全球出行至關重要：這就是推動 LeddarTech 尋求成為最廣泛採用的傳感器融合和感知軟件解決方案的原因。

有關 LeddarTech 的更多資訊，請瀏覽 www.LeddarTech.com 以及 LinkedIn、Twitter (X)、Facebook 和 YouTube。

關於 Prospector Capital Corp.

Prospector 是一家特殊目的收購公司，成立的目的是進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或與一個或多個業務進行類似的業務合併，重點關注於為科技領域提供先進且高度差異化解決方案的公司。該公司由一支經驗豐富的投資者和行政人員團隊領導，專注於識別和投資具有強大管理團隊和吸引力市場機會的高增長公司。Prospector 的證券在納斯達克交易，股票代碼為「PRSR」、「PRSRU」和「PRSRW」。

有關擬議交易的重要資訊及其查找位置

就擬議的業務合併，Prospector、LeddarTech 和 Newco 將準備並向美國證券交易委員會 (SEC) 提交表格 F-4 的註冊聲明（「註冊聲明」），並且 Prospector 將通過郵件將註冊聲明內含的代理聲明/招股說明書發送給其股東，並向 SEC 提交有關業務合併的其他文件。本新聞稿不是任何股東會議說明書、註冊登記聲明、股東會議說明書/招股章程或 Prospector 或 Newco 可能就業務合併向 SEC 提交的其他文件的替代品。敦促投資者和證券持有人仔細閱讀並完整理解，一經公布的註冊登記聲明，以及註冊登記聲明的任何修訂或補充和 Prospector 或 Newco 就業務合併向 SEC 提交的其他文件，因為這些文件將包含重要資訊。投資者和證券持有人將能夠通過 SEC 維護的網站 www.sec.gov 免費獲得 Prospector 或 Newco 向 SEC 提交的註冊登記聲明和其他文件的副本。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的 某些聲明可被視為根據美國 1995 年《私人證券訴訟改革法案》第 27A 條和《證券交易法》第 21E 條（該等前瞻性陳述還應包括適用加拿大證券法規範下的前瞻性陳述和前瞻性資訊）所界定的前瞻性陳述，包括但不限於有關 Prospector、LeddarTech 和 Newco 間的業務合併、完成業務合併的能力及其時間、業務合併預期帶來的利益、私募融資的完成和預期收益，以及有關 Newco 預期策略、未來營運、前景、目標和財務預測及其他財務指標的陳述。前瞻性陳述通常包括本質上是預測性的陳述，並取決於或提及未來事件或情況，包括但不限於“可能”、“將”、“應該”、“會”、“期望”、“預料”、“計劃”、“有可能”、“相信”、“估計”、“項目”、“意圖”以及其他類似表達方式。非歷史事實的陳述為前瞻性陳述。前瞻性陳述基於當前的信仰和假設，受到風險和不確定性的影響，並非對未來表現的保證。實際結果可能由於各種因素而與任何前瞻性陳述中所包含的內容有實質差異，包括但不限於：（I）業務合併完成條件未能滿足的風險，包括未能及時或根本未能獲得業務合併的股東批准或未能及時或根本未能獲得包括魁北克高等法院在內的任何必要的監管批准；（ii）業務合併完成時間的不確定性及 Prospector、LeddarTech 和 Newco 完成業務合併的能力；（iii）其他預期的業務合併利益可能無法實現，以及業務合併的預期稅收處理；（iv）可能發生導致業務合併終止的事件；（v）業務合併相關的股東訴訟或其他和解或調查可能影響業務合併的時機或發生，或導致重大的辯護、賠償和責任成本；（vi）一般經濟和/或特定行業條件的變化；（vii）業務合併可能對 LeddarTech 業務造成的干擾；（viii）LeddarTech 保留、吸引和僱用關鍵人員的能力；（ix）業務合併的公告或完成可能對客戶、員工、供應商或其他方的關係造成負面反應或變化；（x）業務合併懸而未決期間可能出現的業務不確定性，包括對 LeddarTech 財務表現的影響；（xi）立法、監管和經濟發展；（xii）災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於恐怖主義行為、戰爭或敵對行為的爆發，以及任何流行病、大流行病或疾病爆發（包括 COVID-19），以及管理層對上述任何因素的回應；（xiii）資本和融資的獲得，以及 LeddarTech 維持債務契約遵從性的能力；以及（xiv）Prospector 在向 SEC 提交的報告中不時詳細說明的其他風險因素，包括 Prospector 的年度報告表格 10-K、定期季度報告表格 10-Q、定期當前報告表格 8-K 和其他向 SEC 提交的文件，以及將包含在註冊登記聲明中的風險因素。上述重要因素列表並非詳盡無遺。Prospector 或 LeddarTech 均無法保證業務合併條件將得到滿足。除適用法律要求外，Prospector 或 LeddarTech 均不承擔修訂或更新任何前瞻性陳述的義務，或由於新資訊、未來事件或其他原因而作出任何其他前瞻性陳述。

非要約或招攬要約

本新聞稿並不構成對 Prospector 或 Newco 任何證券的出售要約，或購買要約的招攬，亦不構成任何投票或批准的招攬。在任何此類要約、招攬或銷售在根據該司法管轄區證券法的註冊或資格認定之前為非法的司法管轄區內，均不會有任何證券的銷售。除非通過符合 1933 年《證券法》第 10 節要求的招股章程進行，否則不得進行任何證券要約（該《證券法》已修訂）。

招攬參與者

Prospector、LeddarTech 和 Newco，以及它們各自的某些總監、行政人員和僱員，可能被視為與業務組合相關的代理人招攬的參與者。關於 Prospector 總監和行政人員的資訊可以在 2022 年 12 月 31 日截止的財政年度的 10-K 表年度報告中找到，該報告已於 2023 年 3 月 31 日向 SEC 提交。有關根據 SEC 規則可能被視為與業務組合有關的代理人招攬參與者的人員資訊，包括其直接或間接利益的描述，通過證券持有或其他方式，向 SEC 提交時，將在註冊登記聲明和其他相關材料中列出。這些文件可以從上面指示的來源免費獲取。

聯絡人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球營銷、傳播和投資者關係副總裁，電話：+ 1-418-653-9000 ext. 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

投資者關係網站：investors.LeddarTech.com



投資者關係聯絡方式： Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com



財經媒體聯絡方式： Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com



Leddar、LeddarTech、LeddarVision、LeddarSP、VAYADrive、VayaVision 和相關徽標是 LeddarTech Inc. 及其子公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱和標誌是或可能是用於識別其各自所有者的產品或服務的商標或註冊商標。