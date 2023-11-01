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「明日藍色經濟」（Tomorrow. BlueEconomy）：探索臨海優勢和機遇，構建可持續的未來

巴塞隆拿，西班牙, Nov. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 推廣和發掘藍色經濟的潛力，鼓勵保護海洋和海洋資源，並將之視為經濟增長的動力，這是「明日藍色經濟」（TBE）活動的宗旨。該活動將於 11 月 7 日至 9 日在巴塞隆拿 Fira de Barcelona 的 Gran Via 展館舉行，屆時國際專家將聚首一堂，共同把握該領域的機遇和應對挑戰，這方面對地球的未來至為重要。

主辦單位包括：Fira de Barcelona、巴塞隆拿市議會（透過 Barcelona Activa 參與）、巴塞隆拿港、World Ocean Council（WOC，可持續海洋經濟領域的頂尖國際商業機構）以及 Smart Ports: Piers of the Future（「智能港口：明日碼頭」）——這是一個由安特衛普-布魯日、巴塞隆拿、釜山、哥德堡、漢堡、洛杉磯、滿地可和鹿特丹等港口所組成的聯盟，其宗旨在於促進港口的數碼化和可持續轉型，該聯盟將會專注以負責任的方式來利用海洋資源的潛力。

在這次第二屆「明日藍色經濟」活動中，專家、科學家以及公司、初創企業和機構的代表將聚首一堂，共同分享解決方案及經驗，採取跨領域的創新方式，並透過公營和私營機構聯手合作，沿途一起邁進。 在活動中，大家將會應對氣候變化、金融、離岸能源、水資源管理、生物多樣性、綠色航運、智能港口、休閒划船、旅遊業和藍色經濟領域的職業等主題。

演講嘉賓包括：美洲盃帆船賽巴塞隆拿賽事副主席 Aurora Catà、洛杉磯港營銷與客戶關係副執行總監 Michael DiBernardo、地方政府可持續發展理事會（ICLEI）歐洲秘書處氣候恢復與調適主管 Vasileios Latinos、漢堡港務局行政總裁 Jens Meier、巴塞隆拿港務局主席 Lluís Salvadó、主管經濟、稅務、經濟推廣和旅遊的巴塞隆拿副市長 Jordi Valls，以及安特衛普-布魯日港首席數碼與創新總監 Erwin Verstraelen。

根據聯合國估計，藍色經濟將為全球經濟貢獻 1.5 萬億美元，創造超過 3,000 萬個就業崗位，並為超過 30 億人提供重要的蛋白質來源。 此外，經合組織（OECD）的報告預測，到 2030 年，海洋經濟規模可能翻倍，達到 3 萬億美元。

「明日藍色經濟」（Tomorrow. Blue Economy）、「明日交通」（Tomorrow. Mobility）、「明日建築」（Tomorrow. Building）和 PUZZLE X 活動與全球智慧城市大會（Smart City Expo World Congress）同時舉行——這是關於城市與都市創新成果的全球最大規模盛會。 1,000 多家參展商、超過 800 個城市和 140 個國家的代表，以及 600 位演講嘉賓，預計將會在這些盛事中聚首一堂。

傳媒查詢請聯絡：

Salvador Bilurbina
電郵：sbilurbina@firabarcelona.com
電話：+34628162674

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d6e13a8e-daa9-4980-9fd0-64cf263c0f12


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