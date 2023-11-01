日本電子商務平台 WAFUU.COM 全球業務拓展勢頭迅猛：支援 20 種語言，交易量同比暴增 1200% 以上

QRESTIA Inc. 旗下營運的 WAFUU.COM 是一家總部設在日本的電子商務網站，該網站提供精心挑選的日本化妝品、零食、動漫、遊戲和小配件。我們的目標是在全球範圍內分享日本之美，提供多語言支援服務和多種運輸選項。





東京, Nov. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全世界對日本文化的痴迷遠未消退，QRESTIA Inc. 旗下營運的 WAFUU.COM 已採取了雄心勃勃的舉措來滿足這一全球需求。與去年同期相比，該平台的交易量增長率高達 1200% 以上，這主要得益於產品種類的豐富、多語言支援、日元疲軟的影響以及目標受眾群體的規模擴大。

這一舉措是由一個熱衷於分享日本之美的團隊所發起。WAFUU.COM 近期擴大了其服務範圍，開始向 70 個國家發貨，並增加了對 20 種語言的支援服務，這打破了以往運輸區域受限、運輸成本高昂和語言障礙等難題，使受眾群體範圍比以往更加廣泛。

這一增長表明，我們的多語言平台正在有效地覆蓋以前只能有限地接觸到日本產品的國家/地區。隨着我們對用戶體驗的不斷完善，未來還計劃進行多輪升級，使平台更加方便用戶使用。QRESTIA Inc. 行政總裁 FUKADA HIDEMASA 表示：「我們一直致力於在日本和世界其他國家/地區之間架起一座橋樑，而這項新舉措有助於我們實現這一目標。」

在轉向當前的電子商務模式之前，WAFUU.COM 的業務模式是積極利用網絡進行市場行銷。平台在行銷方面積累了豐富的專業知識和經驗，並將其完美地融入到了跨境電子商務的新業務當中。我們的產品選擇是以全面的市場研究和人工智能技術為基礎，同時將全球消費趨勢和日本本土消費趨勢以及線上和線下購買數據納入考慮範圍。基於之前在多語言業務營運方面的經驗，公司還加快了多語言支援的步伐，使日本產品比以往任何時候都更容易獲得。這種多層面的方法確保了產品陣容能夠引起不同客戶群體的共鳴。如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://wafuu.com/

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聯絡人：FUKADA HIDEMASA 公司：QRESTIA Inc. 電話：+81-35726-9180 電郵：pr@qrestia.com 網址：https://wafuu.com