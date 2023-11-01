日本电子商务平台 WAFUU.COM 全球业务拓展势头迅猛：支持 20 种语言，交易量同比暴增 1200% 以上

QRESTIA Inc. 旗下运营的 WAFUU.COM 是一家总部设在日本的电子商务网站，该网站提供精心挑选的日本化妆品、零食、动漫、游戏和小配件。我们的目标是在全球范围内分享日本之美，提供多语言支持和多种运输选项。





东京, Nov. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全世界对日本文化的痴迷远未消退，QRESTIA Inc. 旗下运营的 WAFUU.COM 已采取了雄心勃勃的举措来满足这一全球需求。与去年同期相比，该平台的交易量增长率高达 1200% 以上，这主要得益于产品种类的丰富、多语言支持、日元疲软的影响以及目标受众群体的规模扩大。



这一举措是由一个热衷于分享日本之美的团队所发起。WAFUU.COM 近期扩大了其服务范围，开始向 70 个国家发货，并增加了对 20 种语言的支持，这打破了以往运输区域受限、运输成本高昂和语言障碍等难题，使受众群体范围比以往更加广泛。

这一增长表明，我们的多语言平台正在有效地覆盖以前只能有限地接触到日本产品的国家。随着我们对用户体验的不断完善，未来还计划进行多轮升级，使平台更加方便用户使用。QRESTIA Inc. 首席执行官 FUKADA HIDEMASA 表示：“我们一直致力于在日本和世界其他国家之间架起一座桥梁，而这项新举措有助于我们实现这一目标。”

在转向当前的电子商务模式之前，WAFUU.COM 的业务模式是积极利用网络进行市场营销。平台在营销方面积累了丰富的专业知识和经验，并将其完美地融入到了跨境电子商务的新业务当中。我们的产品选择是以全面的市场研究和人工智能技术为基础，同时将全球消费趋势和日本本土消费趋势以及在线和离线购买数据纳入考虑范围。基于之前在多语言业务运营方面的经验，公司还加快了多语言支持的步伐，使日本产品比以往任何时候都更容易获得。这种多层面的方法确保了产品阵容能够引起不同客户群体的共鸣。要了解更多信息，请访问 https://wafuu.com/

此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8aecd815-8139-4240-a056-bf82abf32f15/zh-Hans

联系人：FUKADA HIDEMASA 公司：QRESTIA Inc. 电话：+81-35726-9180 电子邮件：pr@qrestia.com 网址：https://wafuu.com