费萨尔国王专科医院和研究中心庆祝使用 CAR T 细胞成功治疗 100 名淋巴细胞白血病患者

沙特阿拉伯，利雅得, Nov. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC) 迈出了新的步伐，为癌症患者带来了希望和一线生机。KFSH&RC 利用嵌合抗原受体 T 细胞（CAR T 细胞）疗法成功治疗了第 100 名淋巴细胞白血病患者。这与其成为专科医疗机构最佳选择的愿景不谋而合。

CAR T 细胞疗法属于创新型治疗，是指在实验室中对 T 细胞进行基因改造，提高其靶向能力，从而增强其识别和消灭癌细胞的能力。这种方法克服了区分癌细胞和正常细胞的挑战，为治疗淋巴性白血病提供了一种前景广阔的方法。

KFSH&RC 强调，这项创新技术为患有抗药性白血病和淋巴肿瘤的患者带来了希望，尤其是使用传统方法无法进行有效治疗的患者。

10 月 29 日至 31 日，国际医疗器械展览会将于利雅得举行。KFSH&RC 将作为战略医疗保健合作伙伴分享有关 CAR T 细胞疗法、其对改善医疗保健的积极影响以及各种医疗保健解决方案和创新的信息。

KFSH&RC 医院解释称，这种先进的疗法包括四个阶段：抽取患者血液获得特定细胞；再在实验室进行 3-4 周的基因改造。

进行 CAR T 细胞治疗前短时间内，患者会接受低剂量化疗，以增强化疗效果，提高身体的抗癌能力。之后，CAR T 细胞通过患者的手臂注入，进行持续四周地密切监测，以确保身体的适应性。

先进的治疗方法在沙特王国应用是对专科医疗服务的质的补充，减轻了将此类病例送往国外治疗而产生的经济、社会和医疗负担，这与沙特 2030 愿景及其医疗保健目标一致。

费萨尔国王专科医院和研究中心提供了该先进的治疗方法，赢得了全球认可。这要归功于其全面的治疗计划，包括技术精湛的医疗、护理、制药、实验室和社会专家，并由综合基础设施提供支持。

KFSH&RC 在专科医疗保健、创新、高级研究和医学教育方面处于全球领先地位。它旨在通过与当地、地区和国际领先的临床、研究和教育机构合作，开发医疗技术，提高全球医疗标准。

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