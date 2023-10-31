Henley & Partners 在杜拜主辦第 17 屆全球公民會議

倫敦, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 來自超過 35 個國家或地區的 400 多位代表預計會出席下星期（11 月 8 日至 10 日）在阿聯酋杜拜 Shangri-La Hotel DIFC（香格里拉酒店）舉行的 第 17 屆年度全球居留權和公民身份會議（Global Residence and Citizenship Conference） 。



此年度盛會由全球頂尖的國際公民身份和居留權顧問公司 Henley & Partners 主辦，並已成為世界上最具規模及最重要的私人財富和投資移民會議，雲集各國家或地區的總統、總理、政府高級部長和官員、知名學者、私人客戶顧問、財富管理專才以及頂級金融和商業媒體。

2023 年會議計劃 的特色，在於圍繞現今影響 投資移民 和地緣政治的重大發展，為各代表團提供與世界領先思想和最新觀點接觸的機會，當中思想和觀點圍繞全球公民身份和互聯互通這一核心主題展開。

Henley & Partners 集團主席 Christian H. Kalin 博士 亦將在會議上發言。他指出作為世界公民，現在是進行跨國界聯繫的最佳時機。 「儘管我們的世界似乎正處於日益分裂和兩極分化的歷史時刻，跟以往任何時候相比，我們更有必要集中關注我們共同的人性，以及我們能如何能一起變得更加強大。 雖然全球公民身份對不同人可能有不一樣的含義，但按其依據的原則，是我們每個人對整個世界都負有責任，而不僅限於我們自己所在的社區、國家或地區。 此次會議旨在通過全球學習和理解來拓展我們的視野，以便我們能夠在較小範圍和較大範圍內，均能實現更有意義的轉變。」

會議的主要發言人包括黑山總理 Dritan Abazovic 博士閣下和格林納達總理 Dickon Mitchell 閣下，以及馬爾代夫前總統暨國會議長 Mohamed Nasheed 閣下； Dubai Economic Development Corporation 的行政總裁 Hadi Badri，聯同瑞士 University of Bern 社會學研究院教授 Christian Joppke 博士、德國 Free Cities Foundation 主席 Titus Gebel 博士、Global Community Engagement and Resilience Fund 的執行董事 Khalid Koser 博士、中東 Women in AI 的首席合作夥伴總監 Debbie Botha，以及新加坡 Climate Alpha 的創辦人暨行政總裁 Parag Khanna 博士等。 對於構建世界之主要社會、經濟、政治和環境趨勢，以上發言人將會分享他們的觀點。

會議的另一個亮點是將於 11 月 9 日舉行的 2023 年全球公民獎頒獎晚宴 (Global Citizen Award Dinner) ，旨在表彰為推動應對當今影響人類的全球性挑戰而作出努力的傑出人士。 該晚宴與瑞士非牟利人道主義組織 Andan Foundation 合辦，今年的獲獎者將在晚宴上公佈，當晚的淨額收入將捐贈予該基金會。該基金會致力於通過教育、創業和就業實現難民的自力更生。

編輯備註

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Sarah Nicklin

集團公共關係主管

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關於 Henley & Partners

Henley & Partners 是透過投資取得居留權和公民身份的全球頂尖公司。 每年間，為數眾多的富裕人士及其顧問都倚重我們在本領域的專業知識和經驗。 本公司由高質素的專業人員組成，在全球設有超過 40 個辦事處，以萬眾一心的方式工作。

透過投資取得居留權和公民身份的構思，是在 1990 年代由 Henley & Partners 提出。 隨著全球化的擴張，居留權和公民身份已成為越來越多的國際流動企業家和投資者非常關注的話題，能每天為他們服務，我們感到相當自豪。