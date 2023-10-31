Henley & Partners在迪拜主办第十七届全球公民身份年会

伦敦, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 第十七届全球居留和公民身份年会 将于下周（11月8日至10日）在阿联酋迪拜国际金融中心香格里拉大酒店举行，预计将有来自超过35个国家的400多名代表参会。



此次年度大会由全球领先的国际公民身份和居留咨询公司 Henley & Partners 主办，已成为全球规模盛大、最重要的私人财富和投资移民盛会，各国总统、总理、高级政府大臣和官员、知名学者、私人客户顾问、财富管理专业人士以及顶级财经媒体将齐聚一堂，共襄盛举。

2023年大会日程 将以影响当今 投资移民 和地缘政治的重大发展为主题，进行深刻、前沿的探讨交流，与会代表将有机会围绕全球公民身份和互联互通这一核心主题，与世界顶尖思想和最新观点交流碰撞。

Henley & Partners集团主席 Christian H. Kalin博士 也将在会上发言，他指出现在是全球公民跨境连通的最佳时机。 “当下，世界变得日益分裂和两极分化，我们比以往任何时候都更有必要关注我们共同的人性以及如何团结变得更加强大。 这一使命可能对不同人群有不同意义，但全球公民身份的原则是我们每个人都对世界负有责任，而不仅仅对我们所在的社区或国家负有责任。 本届大会旨在学习并理解全球观念，以拓展我们的视野，从而在更小和更大范围内推动更有意义的变革。

其他重要演讲嘉宾包括黑山总理Dritan Abazovic博士阁下、格林纳达总理Dickon Mitchell阁下，马尔代夫前总统兼议长Mohamed Nasheed阁下、 Dubai Economic Development Corporation首席执行官Hadi Badri、瑞士伯尔尼大学社会学研究所Christian Joppke教授、德国Free Cities Foundation主席Titus Gebel博士、Global Community Engagement and Resilience Fund执行主任Khalid Koser教授、中东Women in AI首席合作官Debbie Botha、新加坡Climate Alpha创始人兼首席执行官Parag Khanna博士等等。 他们都将分享自身对影响世界的主要社会、经济、政治和环境趋势的看法。

会议的另一个亮点是将于11月9日举行 2023年全球公民颁奖晚宴 ，以表彰为推动解决当今任何一个影响人类的全球挑战做出杰出贡献的个人。 晚宴将与瑞士非营利性人道主义组织 Andan Foundation 合作举办，期间将公布本年度获奖者，晚宴的净收益将捐赠给该基金会，该基金会致力于帮助难民通过教育、创业和就业途径自力更生。

编者注

如欲了解更多信息和获取参与 第十七届全球居留和公民身份年会 的媒体证，请联系：

Sarah Nicklin

集团公共关系主管

sarah.nicklin@henleyglobal.com

手机：+27 72 464 8965

关于Henley & Partners

Henley & Partners 是通过投资取得居留权和公民身份的全球领导者。 每年都有数百名富裕人士及其顾问依赖我们在这个领域的专业知识和经验。 公司的优质专业人员组成一支专业的顾问团队，在全球拥有超过40个办事处。

居留权和公民身份规划的概念由Henley & Partners于1990年代提出。 随着全球化的扩大，越来越多的国际流动企业家和投资者日益关注居留权和公民身份，每天为他们提供服务是我们的荣幸。