King Faisal 專科醫院及研究中心宣布提供快速全基因組測序服務

沙特阿拉伯，利雅得, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作為中東地區的一項突破性發展，King Faisal 專科醫院及研究中心 (KFSH&RC) 推出了一項名為快速全基因組測序 (rWGS) 的服務，作為其醫療保健解決方案的一部分。該項服務旨在幫助醫生診斷罕見的遺傳性疾病，特別是針對危重病新生兒，需要快速、精準地確定其病情。

快速全基因組測序服務對於患有罕見疾病的新生兒來說非常寶貴，因為該項服務可以幫助他們避免通常漫長的測試和治療過程，這些過程可能會持續數月甚至數年而無法得到準確的診斷。透過最大限度地減少住院、不必要的檢查和醫療護理，可以提高生存機會並降低整體醫療保健成本。

值得一提的是，該醫院將基因檢測所需的時間從通常的兩個月縮短至不到 35 小時。在為危重病新生兒制定醫療保健計劃時，反應時間至關重要，快速提供檢測結果可確保及時、量身定制的醫療響應，防止延誤，否則可能會導致患者病情惡化甚至死亡。

作為參加全球健康峰會的一部分，KFSH&RC 作為戰略醫療保健合作夥伴發揮着重要作用，該醫院在其展位上分享了有關快速全基因組測序服務的詳細資訊。該醫院的尖端能力包括分析患者血液樣本中高達 99% 的 DNA 序列，以及多種創新的醫療保健解決方案。

這項全面的基因組成檢查包括一個簡化的四步驟流程。首先，將 DNA 分解成可管理的片段。然後，它用類似條碼的符號進行編碼，以便識別，類似於追蹤商店中的產品。檢查本身是使用專用設備進行的。最後，先進的電腦系統和軟件將這些序列進行比較，識別 DNA 序列的差異，並找出導致疾病的基因突變。

KFSH&RC 提供最高水準的醫療保健，並在結合教育和研究環境的背景下提供最佳的病患體驗。該中心與領先的本地、區域和國際機構合作並分享專業知識，在臨床、研究和教育領域提供具有全球競爭力的服務。

KFSH&RC 以其專業醫療保健而享譽全球，是醫療創新的先驅，也是先進醫學研究和教育中心。該中心致力於透過與臨床、研究和教育領域的本地、區域和國際頂級機構合作，推進醫療技術並提高全球醫療保健標準。

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