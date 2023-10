Octobre 2023 (French)

Chers résidents, voisins et amis :

Bienvenue en octobre ! Pour le OHR, cette période de l'année est à la fois passionnante et chargée, car nous terminons un exercice fiscal et en commençons un nouveau. Le OHR commence l'année fiscale 2024 en force en appliquant de nouvelles protections pour les travailleurs domestiques du district en vertu de la loi récemment promulguée sur les droits à l'emploi des travailleurs domestiques (Domestic Workers Employment Rights Amendment Act). Cette nouvelle loi, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2023, permet aux travailleurs domestiques, comme à tout autre travailleur du district, de déposer une plainte auprès de l'Office des droits de l'homme (OHR) du district de Columbia lorsqu'ils estiment avoir été victimes d'une discrimination fondée sur 18 caractéristiques protégées telles que la race, le pays d’origine, ou l’orientation sexuelle.

En tant que partenaire communautaire, le OHR a travaillé avec la communauté des travailleurs domestiques et je me réjouis de poursuivre cette relation avec les travailleurs domestiques et les familles du district pour veiller à ce que nos travailleurs et nos résidents comprennent les nouvelles protections et responsabilités légales. Pour en savoir plus, consultez notre nouvelle publication, disponible en plusieurs langues, en cliquant, ici.

Le mois d'octobre étant le Mois de l'histoire LGBTQ+, nous célébrons les réalisations et les contributions de la communauté LGBTQ+ du district en nous associant au bureau du maire chargé des affaires LGBTQ et en élaborant deux nouveaux guides linguistiques inclusifs : Words Matter: A Guide to Inclusive Language around Sexual Orientation [Les mots comptent : un guide pour le langage inclusif autour de l’orientation sexuelle]et Words Matter: A Guide to Inclusive Language around Gender Identity and Expression [Les mots comptent : un guide pour le langage inclusif autour de l’identité et l’expression de genre]. Ces deux guides fourniront des informations utiles aux employés, aux résidents et aux visiteurs qui apprennent à s'engager de manière plus réfléchie dans des conversations sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Dès que ces guides seront publiés, vous pourrez les consulter sur notre site web, sous la rubrique Ressources pour l'inclusion et l'équité.

Octobre est également le mois national de sensibilisation à l'emploi des personnes handicapées (NDEAM) et le mois de sensibilisation à la violence domestique. Le thème de cette année, « Promouvoir l’accès et l’équité », célèbre le 50ème anniversaire de la loi sur la réhabilitation de 1973 et son importance dans l'interdiction de la discrimination fondée sur le handicap dans l'emploi par les agences fédérales, les contractants fédéraux et les bénéficiaires de fonds fédéraux, ainsi que dans la fourniture de programmes et d'activités financés par le gouvernement fédéral. Bien que le OHR n'ait pas compétence sur le gouvernement fédéral, nous avons compétence sur les entités privées et le gouvernement de DC pour enquêter, juger et engager les plaintes relatives au handicap déposées en vertu de la loi sur les droits de l'homme de DC (DC Human Rights Act). Pour en savoir plus sur l'inclusion et l'accessibilité sur le lieu de travail à DC, cliquez ici.

Le district continue d'être un champion dans l'éradication de la discrimination à l'encontre des victimes de violence domestique grâce à la loi sur la protection de l'emploi des victimes de violence domestique, d'infractions sexuelles et de harcèlement (DVOS), que le OHR met en

œuvre. En outre, le conseil municipal de Washington a approuvé à l'unanimité les deux premiers votes d'un projet de loi qui annule les périodes d'attente obligatoires de 6 mois ou d'un an avant que le divorce ne soit prononcé dans le district. Cela permettra aux gens de quitter plus tôt une relation abusive. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez besoin de plus d'informations sur les protections de l'emploi par l'intermédiaire de l'OHR, veuillez vous référer à nos conseils en cliquant ici

Enfin, le mois d'octobre est aussi celui d'halloween, notre fête bien-aimée qui n'est pas un jour férié et durant laquelle les tours et les friandises n’en finissent pas. De nombreuses personnes associent à tort Halloween au Día de los Muertos, mais il ne s'agit pas de la même chose. Le Día de los Muertos, ou jour des morts, est une fête latine célébrée du 1er au 2 novembre. Il s'agit d'une célébration de la vie et les familles honorent leurs proches décédés en créant des autels et en offrant de la nourriture et des cadeaux pour inciter l'esprit des membres de la famille à revenir sur Terre. Il est important de reconnaître les différences entre ces fêtes, car cela favorise un sentiment d'unité grâce à la reconnaissance des pratiques culturelles uniques et garantit que chaque célébration est comprise et appréciée dans son contexte unique.