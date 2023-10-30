2023年10月 (Chinese)

尊敬的居民、邻居和朋友：

让我们喜迎十月！对于人权办公室 (OHR) 来说，十月是一年中令人振奋又忙碌的时刻，因为我们结束了一个财政年度，并开启了一个新的财政年度。OHR 以强有力的姿势开启 2024 财政年度，根据新颁布的《家政工人就业权利修正案》推出哥伦比亚特区家政工人全新保护措施。这项新法于 2023 年 10 月 1 日生效，让家政工人可以和哥伦比亚特区的其他劳动者一样，在感到自己因种族、原国籍或性取向等 18 个受保护特征而遭遇歧视时，有权向哥伦比亚特区人权办公室 (OHR) 提出法律申诉。

作为社区合作伙伴，OHR 一直与家政工人社区合作，并且我期待继续与家政工人和哥伦比亚特区家庭保持这种关系，从而确保我们的劳动者和居民都理解新的法律保护措施和责任。您可以点击此处从我们最新印发的指南中了解更多信息，有多种语言可供选择。，。

由于 10 月是 LGBTQ+ 历史月，我们将联合市长办公室 LGBTQ 事务部门庆祝哥伦比亚特区LGBTQ+ 社区所取得的成果和作出的贡献，并制定两份全新的包容性语言指南：《用词的重要性——围绕性取向的包容性语言指南》和《用词的重要性——围绕性别身份和表达的包容性语言指南》。这两份指南将为员工、居民和访客提供实用信息，帮助他们学会以更缜密的方式参与有关性取向和性别认同的对话。这些指南正式印发后，您可在我们网站的“包容和平等资源”一节进行查看。

10 月也是全国残疾人就业宣传月 (NDEAM）和家庭暴力宣传月。今年 NDEAM 的主题是“促进机会和公平”，庆祝 1973 年《康复法》出台 50 周年，及其在联邦机构、联邦承包商、联邦基金接受者的就业以及联邦资助计划和活动的实施方面，禁止基于残疾而进行歧视的重要性。。尽管 OHR 对联邦政府没有管辖权，但我们对私有企业和哥伦比亚特区政府有管辖权，可调查、裁决和起诉根据《哥伦比亚特区人权法案》所提出的残疾投诉。您可经此处了解更多有关哥伦比亚特区工作场所包容性和无障碍性的情况。

哥伦比亚特区在消除家庭暴力受害者受到歧视方面继续发挥先锋作用，出台了《家庭暴力、性犯罪和跟踪行为 (DVOS）受害者就业保护修正案》，由 OHR 执行。此外，哥伦比亚特区议会一致通过了一项法案的前两项投票，该方案旨在取消哥伦比亚特区在批准离婚前的强制性 6 个月或 1 年的等待期的。这将让受害者尽早脱离虐待关系。如果您或者您认识的人需要有关通过 OHR 获得就业保护方面的更多信息，请经此处参阅我们的指南。