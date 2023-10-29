費薩爾國王專科醫院和研究中心在國際醫療器械展覽會上展示其醫療創新技術和解決方案

沙特阿拉伯，利雅得, Oct. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC) 將作為戰略醫療伙伴參加 2023 年國際醫療器械展覽會，該展會將於明天在利雅得開始並持續三天。



該醫院透過其展館參加論壇展覽，展示其在戰略方向框架內最突出的創新和醫療解決方案，以期鞏固其作為知識先鋒的地位，透過教育、研究、創新以及提供最高質量和安全的醫療保健服務。

值此盛會，費薩爾國王專科醫院和研究中心的行政總裁，尊敬的 Majid Ibrahim Al Fayyadh 博士表示：沙特阿拉伯王國正努力鞏固其在創新領域的全球領導地位，培育一個擁抱最新技術的動態生態系統，支援醫療保健的未來，並將其建立為全球醫療旅遊勝地。

Majid Ibrahim Al Fayyadh 博士強調，KFSH&RC 參加今次展覽是表明其孜孜不輟，着力從國家到全球層面推進醫療行業創新，並支援一切有助於提供最高水平醫療保健和最佳患者體驗的決心。

KFSH&RC 在展覽會上向參觀者介紹了其在多個醫學領域的各種健康創新和解決方案以及它們對提高醫療保健成果、改善患者體驗和提高運營效率的影響，包括患者之旅、空間生物醫學研究、基因組醫學、容量管理、放射性藥物生產和治療，以及 T 細胞（CAR-T 細胞）。

KFSH&RC 即將展示其創新成果，展示其在生物醫學空間研究領域的領導地位。這在其領導下監督的四項太空細胞科學研究實驗中得到了體現，鞏固了該醫院在促進國際創新方面的先鋒地位。此外，醫院還將展示其針對癌症患者的 T 細胞再造治療方案，表明該王國在專業醫療護理方面取得了重大進步。這一進步還意味着患者經濟和醫療負擔得以減輕，因為無需再到國外尋求治療。

KFSH&RC 是世界公認的提供專業醫療保健的最出色機構之一，是創新的先驅，也是一個先進的醫學研究和教育中心。該公司還致力於與主要的本地、區域和國際機構合作，發展醫療技術並提高全球醫療水平，以在臨床、研究和教育領域實現世界一流的服務。

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