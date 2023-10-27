eXp Realty 以新的股權激勵促使團隊加入

「Thrive」 計劃旨在吸引文化一致的團隊

華盛頓州，貝靈厄姆, Oct. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® 作為「全球以代理為中心的房地產經紀典範」，亦是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心附屬公司，欣然宣布其新推出的 Thrive 計劃，旨在激勵文化一致、具有生產力的團隊加入 eXp Realty 大家庭。



一旦入職，團隊領導將根據他們過去 12 個月的成果獲得股權獎勵，但該獎勵須符合未來的歸屬條件。

eXp Realty 首席增長官 Michael Valdes 表示：「作為一家致力於不斷突破界限以支援我們代理的公司，eXp Realty 一直在尋找新的方法來提高代理的體驗。」「今年年初，我們推出了兩項激勵計劃，Boost 和 Accelerate，旨在幫助獨立經紀人和個人代理過渡到 eXp Realty。現在，增加 Thrive 計劃後，我們將為團隊提供更多股權機會。我們知悉每個團隊都有自身獨特的文化和經營方式，我們希望為他們提供一個平台，使其在我們以代理為中心的環境中茁壯成長。

eXp Realty 將為具有文化共識團隊的團隊領導提供股權激勵，除了團隊領導外，領導還擁有超過 10 名代理，並在過去 12 個月的財政期內，在原籍國的銷售額至少達到 4,000 萬美元（美元/加元）。國際資格將被釋放。其他資格也適用。該計劃的核心標準是團隊領導承諾團隊培訓，並確保他們的團隊成員融入 eXp Realty 生態系統，作為他們與 eXp 文化一致的一部分。

Thrive 激勵計劃將立即在美國和加拿大推出，且不久後將根據適用法律在 eXp 的另外 22 個全球市場推出。如欲了解更多關於 eXp Realty 的新 Thrive 計劃以及該計劃如何使您的團隊獲益，請按一下此處。

關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 是 eXp Realty®、Virbela® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

eXp Realty 是世界上最大的獨立地產公司，在美國、加拿大、英國、澳洲、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法國、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥倫比亞、西班牙、以色列、巴拿馬、德國、多米尼加共和國、希臘、新西蘭、智利、波蘭和杜拜擁有超過 89,000 名代理，且持續在國際上擴大規模。作為一間公眾公司，eXp World Holdings 為地產專業人士提供了獲得股權獎勵的難得機會，以鼓勵其完成產出目標及對公司整體增長作出貢獻。eXp World Holdings 及其附屬公司提供了全套經紀和地產技術解決方案，包括其創新的住宅和商業經紀模式、專業服務、協作工具和個人發展。這間基於雲端的經紀公司由 Virbela 提供支援，Virbela 是一個具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 平台，能夠讓代理更緊密地聯絡，並提高工作效率。SUCCESS® Enterprises 成立於 1897 年，由 SUCCESS® 雜誌及其相關媒體資產支援，是個人和專業發展的領先品牌和出版物。

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安全港聲明

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