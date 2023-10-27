eXp Realty 激励团队加入新的股权激励 "Thrive" 计划，

旨在吸引文化一致的团队

华盛顿州贝灵厄姆, Oct. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® 作为“全球以代理为中心的房地产经纪典范™”，亦是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心附属公司，其高兴地宣布推出全新的 Thrive 计划，旨在激励文化一致的生产团队加入 eXp Realty 大家庭。



加入 eXp Realty 后，团队负责人将基于其之前 12 个月的产出获得股权奖励，并受未来归属的影响。

“作为一家致力于不断突破界限以支持我们代理商的公司，eXp Realty 始终在寻求新方法来增强代理商体验。”eXp Realty 首席增长官 Michael Valdes 表示，“本年初，我们推出了两项激励计划，分别是 Boost 和 Accelerate，旨在帮助独立房地产经纪公司和个体代理商加入 eXp Realty。现在，随着 Thrive 计划的推出，我们为团队提供了加速股权激励的机会。我们了解，每个团队都有自己独特的文化和开展业务的方式，我们希望为这些团队提供一个平台，使其在我们以代理为中心的环境中蓬勃发展。“

eXp Realty 将向具有文化一致性、代理商超过 10 家（除团队负责人外）、在过去的 12 个月财年中在始发国的销售额至少为 4000 万美元（美国/加拿大）的团队的团队负责人提供股权激励。国际资格条件即将发布。其他资格条件适用。Thrive 激励计划的核心标准是团队负责人致力于团队培训，并确保其团队成员融入 eXp Realty 生态系统，作为其与 eXp 文化一致的一部分。

Thrive 激励计划将立即在美国和加拿大推出，且即将在 eXp 的其他 22 个全球市场推出，具体情况视适用法律而定。欲了解有关 eXp Realty 的全新 Thrive 计划及其如何使您团队受益的更多信息，请点击此处。

关于 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI)是 eXp Realty®、Virbela® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

eXp Realty 是全球最大的独立房地产公司，在美国、加拿大、英国、澳大利亚、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法国、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥伦比亚、西班牙、以色列、巴拿马、德国、多米尼加共和国、希腊、新西兰、智利、波兰和迪拜拥有超过 89,000 家代理商，且在国际上不断扩大规模。作为一家上市公司，eXp World Holdings 为房地产专业人士提供了获得股权奖励的难得机会，以鼓励其完成产出目标并对公司的整体增长做出贡献。eXp World Holdings 及其附属公司提供了全套经纪和房地产技术解决方案，包括其创新的住宅和商业经纪模式、专业服务、协作工具和个人发展。这家基于云的经纪公司由 Virbela 提供支持，Virbela 是一个具有深度社交和协作功能的沉浸式 3D 平台，能够加深代理间的紧密关系，提升工作效率。SUCCESS® Enterprises 成立于 1897 年，由 SUCCESS® 杂志及其相关媒体资产支持，是个人和专业发展的领先品牌和出版物。

欲了解更多信息，请访问 https://expworldholdings.com。

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