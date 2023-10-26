Getty Images 新研究表明亞太地區廣告中對亞洲社群的視覺表達仍存在刻板印象

Getty Images 的研究顯示，在澳大拉西亞、日本、東南亞、香港和台灣地區，最受歡迎的視覺作品仍然大量依賴刻板印象和不真實的形象來表達不同的社群。



儘管亞太地區擁有豐富的文化和不同的人口特徵，但形象展示中的多樣性卻很有限。表達偏差從描繪文化特性的差異，到亞洲工作生活的有限描繪等方面均有所體現。

Getty Images 今天發布了「面向亞洲社群的包容性視覺敘事」報告，為亞太地區的品牌和企業在視覺選擇上努力實現更大包容性提供支援。



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新加坡, Oct. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的視覺內容創作者和市場交易平台 Getty Images 今天發布了「面向亞洲社群的包容性視覺敘事」報告，幫助品牌拓展和深化亞洲敘事。本指南是 Getty Images 持續進行的全球研究項目的成果，研究發現亞太地區 (APAC) 廣告中對亞洲社群的視覺表達仍然帶有刻板印象。

基於 Getty Images 的 VisualGPS 研究洞見，指南指出，對於澳大拉西亞、日本、東南亞、香港和台灣等地區，最受歡迎的視覺作品中不到 10% 的作品能夠準確地表達亞洲人民和他們的生活經歷。相反，大多數使用的圖片形象嚴重傾向於延續普遍的刻板印象：描繪亞洲人為年輕、苗條、膚色較淺，且主要出現在與工作相關的場景中。此外，流行的視覺作品在其潛在資訊、風格和情感上很相似：通常過於歡樂，且與各自文化幾乎沒有聯繫。

根據這些準則，APAC 地區的五分之四的消費者認為，僅僅在廣告和媒體中增加來自不同種族、背景和外貌的個體的表達是不夠的，他們表示，企業還需要更好地再現人們真實的生活方式和文化。令人震驚的是，五分之三的消費者表示，他們認為自己因為體型、生活方式選擇、種族、民族、性別認同、殘疾和性取向而受到歧視。這些發現強調了媒體和廣告行業不僅要認識到亞洲文化中固有的錯綜複雜的多樣性和多維性，還要與消費者期望保持一致，以真實、有意義的方式呈現亞洲人的身分特徵和文化認同。

為提供關於亞洲社群視覺敘事的全面指南，Getty Images 的新指南涵蓋了他們身分、情感和生活經歷的各個方面，如年齡、身體、文化、殘疾、性別、性別認同和性取向、職業、種族和族裔。透過呈現多元化的觀點，這些指南為媒體和廣告專業人士提供了實用且可行的洞見，充當視覺檢查點，並為他們在品牌傳播中豐富亞洲視覺敘事提供了必要的工具和資源。

「儘管亞洲地區具有多樣性，但那些為了再現亞洲體驗的日常圖像和影片往往未能做到這一點，延續了帶有傷害性的刻板印象，或完全未抓到要點。這種在電視節目、社交媒體和廣告中的誤傳和表達不足導致了消費者對該地區現實狀況理解的重大偏差，」Getty Images 的創意洞察經理 Yuri Endo 說道。「透過分享這些指南，報告朝着幫助服務於 APAC 客戶的品牌推廣對亞洲社群準確且尊重的描繪邁出了重要的一步，最終有助於實現更具包容性和公平性的視覺景觀。」

報告中發現的針對亞太地區的一些明顯的表達偏差包括：在描繪文化特性方面的差異、老年人口的表達不足、性別表達的多樣性不足、對亞洲工作生活的描繪有限、普遍偏好歐洲美學標準和體型、殘疾人士未納入等等。

深入研究多樣性、平等和包容性（DE&I）的細微差別，「面向亞洲社群的包容性視覺敘事」報告不僅包含了適用於整個亞太地區的洞見，還結合了澳洲和新西蘭、中國、香港、印度、印度尼西亞、日本、馬來西亞、台灣、泰國、新加坡和韓國等地的詳細洞見。每個國家的章節都提供了關於人口統計特徵、圖像趨勢、多樣性不足的領域以及應對刻板印象和促進包容性表達的實際策略的本地研究。

要下載這些指南並了解如何拓展和深化亞洲敘事，從而培養與受眾更緊密的聯繫並重塑對亞洲社群的認知，請點按這裏。

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Ilse Noguez

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