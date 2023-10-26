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最具颠覆性和可持续性的建筑作品隆重登场：“明日建筑”世界大会（Tomorrow. Building World Congress)

Building_at_SCEWC

西班牙巴塞罗那, Oct. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- “明日建筑”世界大会 （TBWC）汇集了最具突破性的项目，以推广兼具创新性和可持续性的建筑作品。 这是该活动的主旨。大会由巴塞罗那会展机构Fira主办，涵盖引领建筑业转型变革的顶尖公司以及具有创新举措的初创企业。 此外，TBWC还会举办展望建筑业未来的辩论，一百位专家将一起探讨脱碳、数码化和可持续城市发展等领域的挑战。

11月7日至9日期间，约50家公司将齐聚活动现场，这些具有颠覆精神决心的公司致力于可持续发展，期望重塑建筑业。

其中包括Samsung C&T Corporation和Siemens等国际大公司，这些公司是智慧城市发展的领导者；Samoo Architects & Engineers是一家在全球各地打造可持续节能设计作品的韩国建筑公司，此外还有CBRE、Drees&Sommer、Johnson Controls、Roshn Group和SPIE。 拥有创新项目的公司也有机会大展身手，例如：Bioo公司开发了一个利用植物光合作用发电的项目。

该活动还旨在传播行业知识，围绕设计技术、绿色区域、脱碳和房地产科技等问题展开辩论，还会探讨当今和未来城市的问题，例如：获得价格相宜的可持续住房、城市容纳难民的准备情况以及推动能源转型。

将有100名专家参加此次盛事，包括Airbnb联合创办人兼策略总监Nate Blecharczyk、黎巴嫩建筑师兼人工智能专家 Chantal Matar、Siemens技术总监Peter Körte、耶鲁大学建筑学院荣誉教授兼The Architecture Lobby创办人Peggy Deamer、建筑师和BIM专家Natalia Oliver以及意大利国家公共建筑再生中心主任兼气候变迁政策专家Piero Pelizzaro。

此外，FC Barcelona还会介绍Spotify Camp Nou新球场建设项目的最新消息，以及城市环境改造计划Espai Barça。

“明日建筑”（Tomorrow. Building）活动与全球智慧城市大会（Smart City Expo World Congress）、“明日交通”（Tomorrow. Mobility）、“明日蓝色经济”（Tomorrow. Blue Economy）和PUZZLE X活动同时举行。这些盛事将聚集超过25,000名与会者、1,000家参展商以及800多个城市和140个国家的代表。

媒体垂询请联系：

Salvador Bilurbina
电子邮箱：sbilurbina@firabarcelona.com
电话：+34628162674

如需本公告随附照片，请访问: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/674c843c-94c7-4d72-8dcf-e67bbc8f4cb2


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Bulding models at Tomorrow.Building

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