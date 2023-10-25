تأذن "دونغفينغ كيه سي" الجسورة والمتينة والموثوقة برحلة جديدة في العالم.
EINPresswire.com/ -- Wuhan, China — (ARAB NEWSWIRE) مستندةً على رغبات العملاء وكردّ على هيمنة النقل البري في الكثير من مناطق العالم، أطلقت "دونفنيغ" التجارية للسيارات الشاحنة القلابة الجديدة "دونغفينغ كيه سي"
رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=VUo_v2WqWvo
الفقرة الترويجية لـ"دونغفينغ كيه سي"
تحتوي الشاحنة القلابة "دونغفينغ كيه سي" على مقصورة "دي 320" الهندسية من الجيل الجديد، بمقعد السائق المزود بكيس هوائي، مع مسند ذراع واحد، ومسند رأس مدمج، ودعم قطني هوائي وتهوية للمقعد. مقصورة السائق مجهزة من الداخل بتكييف هواء تلقائي وتدفئة لوضع ركن الشاحنة.
"دونغفينغ كيه سي"
تتمتع "دونغفينغ سي" بقوة وسعة تحمل كبيرتين. إنها مجهزة بثلاث علامات تجارية قوية تقود السوق العالمية وهي محرك "دونغفينغ كومينز" وصندوق تروس "فاستراك" ومحور "دونغفينغ دانا آند هاندمان" ويمكن أن تصل القوة القصوى للمحرك إلى 520 حصانًا.
للتكيف مع ظروف الطرقات القاسية، دمجت "دونغفينغ كيه سي" تجهيزات تكيف مثل أجهزة المبادلة الحرارية لغازات العادم لتلبية احتياجات العمل في البيئة الباردة. يمكن إجراء تعديلات التكيف وفق حاجات المستخدم وظروف العمل المختلفة مثل النقل الطرقي أو التحميل في مناطق التنقيب. المساحة المخصصة لخزان الماء والارتفاع الصافي الأدنى لمرفقات هيكل الشاحنة يلبيان كل احتياجات ظروف العمل.
"دونغفينغ" التجارية للسيارات ملتزمة بتقديم منتجات وخدمات موثوقة للمستخدمين في أنحاء العالم. تأسيس مستودعيّ قطع بديلة مركزيين في مناطق البيع الرئيسية في "أوروبا" وإدارة أكثر من 200 محطة خدمة صيانة ووجود أكثر من 12 خبيرًا صينيًا يقدمون الدعم التقني الاحترافي في المنطقة، كل ذلك يضمن للمستخدمين خدمات لاحقة للبيع سريعة وفعالة وفي الوقت المناسب. يحل نموذج التوزيع المنتظم مشكلة "صعوبة مرحلة ما بعد البيع" التي يواجهها البائعون المختلفون مع المستخدمين ، ويقدم تجربة لا يشوبها القلق مع ضمان إقليمي مشترك يشمل الشاحنة.
"لدي ثلاث صفات لا بد مو وجودها في الشاحنة القلابة لاختيارها، القوة وسلاسة المرور والراحة" تلبي "دونغفينغ كيه سي" كل احتياجاتي. أحب هذه السيارة كثيرًا! هذا ما قاله "سايمون" وهو مستخدم أوروبي عبّر عن تقديره العالي لـ"دونغفينغ كيه سي" في اجتماع القيادة التجريبية.
الجوهر هو الثقة، تصبح "دونغفينغ" التجارية للسيارات "أكثر العلامات التجارية الصينية موثوقية في مجال الشاحنات" بتقنية سير ممتازة وخدمات حصرية مؤاتية. بالإضافة إلى أوروبا، دخلت "دونغفينغ كيه سي" إلى أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا والأسواق الأخرى، وستواصل تقديم خدمات عالية الجودة وموثوقة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم وخلق المزيد من القيمة.
الشركة: شركة "دونغفينغ" الصينية المحدودة لصناعات السيارات والاستيراد والتصدير
جهة التواصل: "سو جين"
البريد الإلكتروني gjb-xujin@dfmc.com.cn
رقم الهاتف: +86-27-8430 - 1322
الموقع على الإنترنت:
http://www.dongfeng-global.com/
https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationGlobal
https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationSA
https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationME
https://www.tiktok.com/@dfmotor
المصدر: شركة "دونغفينغ" الصينية المحدودة لصناعات السيارات والاستيراد والتصدير
مقر الشركة: "ووهان، الصين"
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة
Zhou Hui
رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=VUo_v2WqWvo
الفقرة الترويجية لـ"دونغفينغ كيه سي"
تحتوي الشاحنة القلابة "دونغفينغ كيه سي" على مقصورة "دي 320" الهندسية من الجيل الجديد، بمقعد السائق المزود بكيس هوائي، مع مسند ذراع واحد، ومسند رأس مدمج، ودعم قطني هوائي وتهوية للمقعد. مقصورة السائق مجهزة من الداخل بتكييف هواء تلقائي وتدفئة لوضع ركن الشاحنة.
"دونغفينغ كيه سي"
تتمتع "دونغفينغ سي" بقوة وسعة تحمل كبيرتين. إنها مجهزة بثلاث علامات تجارية قوية تقود السوق العالمية وهي محرك "دونغفينغ كومينز" وصندوق تروس "فاستراك" ومحور "دونغفينغ دانا آند هاندمان" ويمكن أن تصل القوة القصوى للمحرك إلى 520 حصانًا.
للتكيف مع ظروف الطرقات القاسية، دمجت "دونغفينغ كيه سي" تجهيزات تكيف مثل أجهزة المبادلة الحرارية لغازات العادم لتلبية احتياجات العمل في البيئة الباردة. يمكن إجراء تعديلات التكيف وفق حاجات المستخدم وظروف العمل المختلفة مثل النقل الطرقي أو التحميل في مناطق التنقيب. المساحة المخصصة لخزان الماء والارتفاع الصافي الأدنى لمرفقات هيكل الشاحنة يلبيان كل احتياجات ظروف العمل.
"دونغفينغ" التجارية للسيارات ملتزمة بتقديم منتجات وخدمات موثوقة للمستخدمين في أنحاء العالم. تأسيس مستودعيّ قطع بديلة مركزيين في مناطق البيع الرئيسية في "أوروبا" وإدارة أكثر من 200 محطة خدمة صيانة ووجود أكثر من 12 خبيرًا صينيًا يقدمون الدعم التقني الاحترافي في المنطقة، كل ذلك يضمن للمستخدمين خدمات لاحقة للبيع سريعة وفعالة وفي الوقت المناسب. يحل نموذج التوزيع المنتظم مشكلة "صعوبة مرحلة ما بعد البيع" التي يواجهها البائعون المختلفون مع المستخدمين ، ويقدم تجربة لا يشوبها القلق مع ضمان إقليمي مشترك يشمل الشاحنة.
"لدي ثلاث صفات لا بد مو وجودها في الشاحنة القلابة لاختيارها، القوة وسلاسة المرور والراحة" تلبي "دونغفينغ كيه سي" كل احتياجاتي. أحب هذه السيارة كثيرًا! هذا ما قاله "سايمون" وهو مستخدم أوروبي عبّر عن تقديره العالي لـ"دونغفينغ كيه سي" في اجتماع القيادة التجريبية.
الجوهر هو الثقة، تصبح "دونغفينغ" التجارية للسيارات "أكثر العلامات التجارية الصينية موثوقية في مجال الشاحنات" بتقنية سير ممتازة وخدمات حصرية مؤاتية. بالإضافة إلى أوروبا، دخلت "دونغفينغ كيه سي" إلى أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا والأسواق الأخرى، وستواصل تقديم خدمات عالية الجودة وموثوقة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم وخلق المزيد من القيمة.
الشركة: شركة "دونغفينغ" الصينية المحدودة لصناعات السيارات والاستيراد والتصدير
جهة التواصل: "سو جين"
البريد الإلكتروني gjb-xujin@dfmc.com.cn
رقم الهاتف: +86-27-8430 - 1322
الموقع على الإنترنت:
http://www.dongfeng-global.com/
https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationGlobal
https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationSA
https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationME
https://www.tiktok.com/@dfmotor
المصدر: شركة "دونغفينغ" الصينية المحدودة لصناعات السيارات والاستيراد والتصدير
مقر الشركة: "ووهان، الصين"
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة
Zhou Hui
Dongfeng
email us here