Fluvius 如何帮助实现智慧城市资产管理的变革
TALQ 的合作伙伴们在推动智慧城市标准发展方面发挥着重要作用
与 Fluvius 这样的合作伙伴（负责管理大型多元化投资组合）就这一主题展开合作，可确保 TALQ 协议对于我们的所有成员、合作伙伴和用户而言，都能持续保持全面和健全。”PISCATAWAY, NJ, USA, October 25, 2023 /EINPresswire.com/ -- TALQ 联盟致力于为智慧城市应用打造全球接口标准《智慧城市协议》，旨在强调 TALQ 的合作伙伴们在改进和丰富其规范方面的影响力。例如，Flemish 配电系统运营商 Fluvius 在过去 12 个月间定期参加 TALQ 的会议和技术讨论。这一富有成效的合作提高了 TALQ 协议的资产管理能力，为智慧城市基础设施造福城市和市政当局带来了变革性的改变。
— Simon Dunkley, Secretary General of the TALQ Consortium
Fluvius 负责佛兰德斯（比利时）120 多万个光点的管理和维护，定期参加 TALQ 的需求工作组会议和联合技术讨论，履行其 TALQ 合作伙伴关系。与此同时，联盟不仅从最终客户的角度获得了有价值的反馈，而且还允许合作伙伴提交新的需求并塑造协议的未来。Fluvius 的建议有助于整合最先进的技术，实现高效、可靠和具有成本效益的照明资产管理。
TALQ 协议的其中一个目的在于推动多个供应商向一个单一的中央管理系统 (CMS) 集成，从而帮助运营商简化运营、降低成本。“TALQ 现有的交互式灯具控制和监控框架与我们的运营需求高度一致。”Fluvius 的材料与方法专家 Filip Smets 解释道。“但是，我们也看到了进一步丰富照明资产管理功能的机会，并提出了一些新的要求。作为 TALQ 的合作伙伴，我们很高兴能够利用自己的专业知识做出贡献。”
在智慧城市环境中实现互惠互利
对于 TALQ 而言，与该领域的合作伙伴和其他专家合作带来了宝贵的最终用户体验，同时，也为我们带来了丰富的资产管理知识。这是一个双赢的局面，因为来自联盟外部的贡献有利于面向所有用户推进 TALQ 协议。
“智慧城市基础设施的照明资产管理维度非常复杂。与 Fluvius 这样的合作伙伴（负责管理大型多元化投资组合）就这一主题展开合作，可确保 TALQ 协议对于我们的所有成员、合作伙伴和用户而言，都能持续保持全面和健全。”TALQ 联盟秘书长 Simon Dunkley 表示。
对于 Fluvius 而言，合作伙伴关系提供了一种途径，以实施独立于供应商的标准。这意味着可以大大降低运营成本，并且有机会与更多的供应商和谐相处，从而提高灵活性和运营效率。
通过将丰富的照明资产管理经验与 TALQ 用于定义《智慧城市协议》的开创性工作相结合，为更具凝聚力、更高效和更加可持续的智慧城市前景铺平了道路。双方都致力于长期愿景，重视全球城市投资决策的开放标准、供应商灵活性和卓越运营。
Eva Jubitz
TALQ Consortium
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