Fluvius 如何帮助实现智慧城市资产管理的变革

Robert Tissing (left) and Filip Smets (right) at a TALQ meeting

TALQ 的合作伙伴们在推动智慧城市标准发展方面发挥着重要作用

与 Fluvius 这样的合作伙伴（负责管理大型多元化投资组合）就这一主题展开合作，可确保 TALQ 协议对于我们的所有成员、合作伙伴和用户而言，都能持续保持全面和健全。” — Simon Dunkley, Secretary General of the TALQ Consortium