全球投資者法律顧問 ROSEN 建議蒙受損失的 UiPath, Inc. 投資者在對 PATH 提出證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

紐約, Oct. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒曾於 2021 年 4 月 21 日至 2022 年 3 月 30 日（含上述兩日）期間（「集體訴訟期」）購買 UiPath, Inc. (NYSE: PATH) 普通股之人士注意，首席原告的重要截止日期為 2023 年 11 月 6 日。



影響：如果您在集體訴訟期間購買了 UiPath 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，而毋須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 UiPath 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=19012 或是撥打免費電話 866-767-3653 或發送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 11 月 6 日前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資者選擇在領導角色方面具有成功往績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告做出了虛假和／或誤導性陳述及／或未能披露如下事項：(1) UiPath 在首次公開發售 (「IPO」) 前實施了一項廣泛的折扣計劃，其效果是暫時提高 UiPath 收入和年度經常性收入 (「ARR」) 指標，也蠶食了其未來的銷售額、削減 UiPath 的利潤，並增加了客戶流失的風險；(2) UiPath 實際的整體潛在市場並不像被告描述那麼大，因為 UiPath 市場問卷調查包括的多家公司不需要 UiPath 所提供的高成本、高功能自動化產品；(3) UiPath 的客戶正在流失，被 Microsoft、ServiceNow、SAP、Salesforce、IBM 和其他著名企業軟件供應商所搶走，這些供應商正在將自動化構建到自身的平台中；(4) 由於供應商提供的低代碼自動化軟件（例如，Microsoft 的 Power Automate 軟件）可用性提高，UiPath 正流失客戶，而這些軟件能以 UiPath 產品和服務價格的一小部分來解決大部分客戶需求用例；及 (5) 由於 UiPath 與這些合作夥伴之間的競爭加劇，UiPath 與合作夥伴之間的關係緊張，導致 UiPath 遭受渠道銷售損失。訴訟稱，當市場了解真實詳情後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 UiPath 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=19012 或是撥打免費電話 866-767-3653 或發送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

歡迎透過以下方式關注我們以了解最新動態：LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm 、Twitter: https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook: https://www.facebook.com/rosenlawfirm/ 。

律師廣告。過往結果並不保證獲得類似的結果。

聯絡資訊：