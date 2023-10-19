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2050 年鋼鐵業實現碳減排而重新定義供應鏈

Wood Mackenzie 報告指出，隨著鋼鐵業加速實現碳減排，全新金屬樞紐將會出現。

倫敦、侯斯頓和新加坡, Oct. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根據 Wood Mackenzie 最新 Horizons 報告，隨著碳減排加速實現，鋼鐵業將經歷重大轉型。 報告名為《Metalmorphosis: how decarbonisation is transforming the iron and steel industry 》，強調了全新金屬樞紐的出現，以及鋼鐵生產和全球貿易格局的重塑。

Wood Mackenzie 的最新報告指出，電弧爐 (EAF) 技術、增加使用綠色原料及持續演變的碳政策，將在這一轉變中發揮關鍵作用。 低碳強度的電弧爐生產方式佔全球鋼鐵產量 28%，預計到 2050 年將升至 50%。 實現這一目標需要 $1,300 億美元的投資。

轉為使用碳強度較低的鋼材，將提高對 DRI（直接還原鐵）和高品質廢鋼等綠色原料的需求。 Wood Mackenzie 預測，到 2050 年，這些原料在金屬總需求量的佔據份額將由 36% 增加至 54%，從而推動落成低碳鐵和廢鋼的新生產、加工和貿易樞紐。

DRI 生產和貿易的增長，將為整個價值鏈創造投資和收益機會。 Wood Mackenzie 預測 DRI 產能將在 30 年內倍增，預計需要 $800 億美元的投資。 此預測不包括對綠氫、低品質 DRI 冶煉廠、鐵礦儲存庫和貨運的潛在投資。

Wood Mackenzie 指出，全新綠色直接還原鐵（DRI）中心的地點，將根據其與低碳氫生產的距離而定。 在考慮氫貿易運輸和儲存的不確定性因素時，這一點尤其重要。 中東和澳洲佔據優勢，兩地可充分利用此機遇，而且在這些地區項目的數量正不斷增加。

隨著低碳鋼成本節節上升，品質比數量更為重要。 碳價格較高的市場將更傾向進口綠色直接還原鐵（DRI）以使用電弧爐生產低碳鋼，而非從中國和印度等排放密集型生產國家進口成品鋼。

鋼鐵業目前約佔 8% 全球碳排放量，碳減排是該行業一個具挑戰性但可實現的目標。 伴隨適當程度的投資和政策支持，這種轉型或會對貿易模式和價值鏈作出重新定義。

編者按
請點按此處了解更多資訊。 如需索取報告並安排作者進行採訪，請與 Wood Mackenzie 媒體關係團隊聯絡。

關於 Wood Mackenzie
Wood Mackenzie 是一家能洞悉全球可再生能源、能源和天然資源業務的公司。 由數據驅動。 由人民推動。 在能源變革過程中，企業和政府需要可靠可行的洞悉力，引領過渡至可持續未來。 為此，我們以超過 50 載於天然資源方面的經驗為基礎，為整個供應鏈提供廣、深度兼備的支持。

聯絡人：
Hla Myat Mon
亞太區公關經理
hla.myatmon@woodmac.com


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