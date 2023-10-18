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2023年中东和北非气候周（MENACW 2023）凸显“未来矿产论坛”对塑造可持续矿产价值链并实现清洁能源转型的重要作用

利雅得，沙特阿拉伯, Oct. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2023年中东和北非气候周（MENACW）在利雅得举行，该活动凸显了“未来矿产论坛”（FMF）对塑造未来矿产的关键作用。

由FMF战略、计划和内容总监Aldo Pennini领衔的专家委员会包含多位业界精英，包括工业和矿产资源部分管矿产赋能的助理副部长Abdulrahman Al Belushi； Ma'aden技术、研发和创新副总裁、工程师Saud Al Mandil；阿卜杜勒阿齐兹国王科技城矿业和碳氢研究总经理Thamer Aldaajani博士；FMF执行总监Ali Al-Mutairi；沙特地质勘测局勘测与开采高级总监Abdullah Al-Nabhan博士；以及政府间气候变化专门委员会（IPCC）主席Jim Skie教授。

Abdulrahman Al Belushi说：“矿产是大量产业和项目的关键支柱。” 他强调需要可持续经营，将环境影响降到最低并确保社区福祉。

Saud Al Mandil重点指出，Ma'aden致力于矿业可持续性。 该公司致力于将环境影响降到最低，负责任地管理自然资源，这符合沙特对《巴黎气候协定》的承诺。

Thamer Aldaajani强调研究对了解矿产资源的经济和环境影响、加强其价值链具有关键作用。 他承认了矿业在开采所需矿物与环境保护之间维持平衡时面临挑战。

Ali Al-Mutairi概述了FMF的使命：“FMF旨在通过多个利益各方的对话与合作，在能源转型的环境下，塑造矿产的未来。 该论坛是一个国际论坛，为矿业机构孕育机遇，帮助探索从非洲到西方再到中亚的各个矿业超级区的潜在机会。”

Abdullah Al-Nabhan详细介绍了阿拉伯地盾的地质特征，强调指出其丰富的矿藏资源对绿色能源转型至关重要。 同时，Jim Skea教授宣布，在下一份多年报告中，IPCC将首次探讨矿产在能源转型中的作用。

第三届FMF将在两圣地监护人Salman bin Abdulaziz国王的资助下，于2024年1月9-11日在利雅得的阿卜杜勒阿齐兹国王国际会议中心（King Abdulaziz International Conference Center）举行。

该公告的随附照片可参见https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7249c16-1580-4825-bd81-b2946880f9f4


Omar Shereen
手机：+966 50 663 0489
电子邮件：Omar.shereen@fleishman.com

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